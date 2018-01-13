النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الشهري: الأخضر قدَّم مستوى جيدًا أمام قطر.. ونمتلك فرصة التأهل للدور الثاني

أكد سعد الشهري، مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا، أن الأخضر قدَّم أداء جيدًا أمام قطر في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي اليوم ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات للمجموعة الثانية في بطولة آسيا 2020. مشيرًا إلى أن الفريق عاني الإجهاد نتيجة توالي المباريات والرطوبة العالية.

وقال الشهري خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: إن اللقاء كان قويًّا رغم التكتل الدفاعي من قِبل الخصم الذي اعتمد على الهجمات المرتدة، إلى جانب رغبة المنتخبين في تحقيق الفوز. وكنا نرغب في التسجيل، ولم نوفَّق بذلك.

وأضاف الشهري بأن الأخضر يمتلك فرصة التأهل للدور الثاني؛ إذ إن المنافسة على الصعود قائمة، ونسعى لذلك من خلال اللقاء الأخير أمام سوريا.

وكانت المباراة الثانية بين سوريا واليابان قد انتهت بفوز سوريا بهدفين مقابل هدف؛ ليتساوى المنتخبان السعودي والسوري بالنقاط في صدارة المجموعة، وتظل المنافسة في التأهل للدور المقبل منحصرة بين السعودية وسوريا وقطر.

مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا سعد الشهري بطولة آسيا 2020

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الشهري: الأخضر قدَّم مستوى جيدًا أمام قطر.. ونمتلك فرصة التأهل للدور الثاني
سبق

أكد سعد الشهري، مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا، أن الأخضر قدَّم أداء جيدًا أمام قطر في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي اليوم ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات للمجموعة الثانية في بطولة آسيا 2020. مشيرًا إلى أن الفريق عاني الإجهاد نتيجة توالي المباريات والرطوبة العالية.

وقال الشهري خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: إن اللقاء كان قويًّا رغم التكتل الدفاعي من قِبل الخصم الذي اعتمد على الهجمات المرتدة، إلى جانب رغبة المنتخبين في تحقيق الفوز. وكنا نرغب في التسجيل، ولم نوفَّق بذلك.

وأضاف الشهري بأن الأخضر يمتلك فرصة التأهل للدور الثاني؛ إذ إن المنافسة على الصعود قائمة، ونسعى لذلك من خلال اللقاء الأخير أمام سوريا.

وكانت المباراة الثانية بين سوريا واليابان قد انتهت بفوز سوريا بهدفين مقابل هدف؛ ليتساوى المنتخبان السعودي والسوري بالنقاط في صدارة المجموعة، وتظل المنافسة في التأهل للدور المقبل منحصرة بين السعودية وسوريا وقطر.

12 يناير 2020 - 17 جمادى الأول 1441
10:30 PM

الشهري: الأخضر قدَّم مستوى جيدًا أمام قطر.. ونمتلك فرصة التأهل للدور الثاني

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
6,297

أكد سعد الشهري، مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا، أن الأخضر قدَّم أداء جيدًا أمام قطر في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي اليوم ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات للمجموعة الثانية في بطولة آسيا 2020. مشيرًا إلى أن الفريق عاني الإجهاد نتيجة توالي المباريات والرطوبة العالية.

وقال الشهري خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: إن اللقاء كان قويًّا رغم التكتل الدفاعي من قِبل الخصم الذي اعتمد على الهجمات المرتدة، إلى جانب رغبة المنتخبين في تحقيق الفوز. وكنا نرغب في التسجيل، ولم نوفَّق بذلك.

وأضاف الشهري بأن الأخضر يمتلك فرصة التأهل للدور الثاني؛ إذ إن المنافسة على الصعود قائمة، ونسعى لذلك من خلال اللقاء الأخير أمام سوريا.

وكانت المباراة الثانية بين سوريا واليابان قد انتهت بفوز سوريا بهدفين مقابل هدف؛ ليتساوى المنتخبان السعودي والسوري بالنقاط في صدارة المجموعة، وتظل المنافسة في التأهل للدور المقبل منحصرة بين السعودية وسوريا وقطر.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,702
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,909
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,323
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,910

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة