النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 1325 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 21402

جولات للمراقبين بأمانة الطائف لمتابعة الاشتراطات بالأسواق التجارية

"سبق" رصدت مدى التزام المحلات بالإجراءات وتقيدها بالتعليمات المقررة

نفّذت أعداد من المراقبين بالبلديات الفرعية التابعة لأمانة محافظة الطائف، اليوم الأربعاء، جولات رقابية ميدانية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الخاصة بالأسواق التجارية، بما فيها "المولات"؛ وذلك مع بداية السماح بفتحها.

وتابع المراقبون توفير وسائل الدفع الإلكتروني، وتوفير المعقمات، والكمامات، وقياس درجة الحرارة، وتنظيم الدخول للسوق أو المول.

ورصدت "سبق" مدى التزام تلك المحلات التجارية وتقيدها بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية حيال منع انتشار فيروس كورونا، وكذلك التزام المتسوقين بالتنظيمات والتعليمات لمنع التزاحم واستجابتهم لها.

وكانت الأمانة قد نفّذت الأعمال الميدانية لتعقيم ورش المنطقة المركزية "البلد" بوسط الطائف، قبل عودة العمل بالمحلات التجارية داخل المنطقة.

وكان أمين محافظة الطائف، المهندس محمد بن هميل آل هميل، قد وجّه الفِرَق الميدانية الرقابية بمتابعة تطبيق كل الأنشطة المشمولة بقرار السماح بمزاولة العمل للاشتراطات والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

أمانة محافظة الطائف الأسواق التجارية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جولات للمراقبين بأمانة الطائف لمتابعة الاشتراطات بالأسواق التجارية
سبق

نفّذت أعداد من المراقبين بالبلديات الفرعية التابعة لأمانة محافظة الطائف، اليوم الأربعاء، جولات رقابية ميدانية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الخاصة بالأسواق التجارية، بما فيها "المولات"؛ وذلك مع بداية السماح بفتحها.

وتابع المراقبون توفير وسائل الدفع الإلكتروني، وتوفير المعقمات، والكمامات، وقياس درجة الحرارة، وتنظيم الدخول للسوق أو المول.

ورصدت "سبق" مدى التزام تلك المحلات التجارية وتقيدها بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية حيال منع انتشار فيروس كورونا، وكذلك التزام المتسوقين بالتنظيمات والتعليمات لمنع التزاحم واستجابتهم لها.

وكانت الأمانة قد نفّذت الأعمال الميدانية لتعقيم ورش المنطقة المركزية "البلد" بوسط الطائف، قبل عودة العمل بالمحلات التجارية داخل المنطقة.

وكان أمين محافظة الطائف، المهندس محمد بن هميل آل هميل، قد وجّه الفِرَق الميدانية الرقابية بمتابعة تطبيق كل الأنشطة المشمولة بقرار السماح بمزاولة العمل للاشتراطات والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
06:16 PM

جولات للمراقبين بأمانة الطائف لمتابعة الاشتراطات بالأسواق التجارية

"سبق" رصدت مدى التزام المحلات بالإجراءات وتقيدها بالتعليمات المقررة

A A A
فهد العتيبي - الطائف
0
595

نفّذت أعداد من المراقبين بالبلديات الفرعية التابعة لأمانة محافظة الطائف، اليوم الأربعاء، جولات رقابية ميدانية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الخاصة بالأسواق التجارية، بما فيها "المولات"؛ وذلك مع بداية السماح بفتحها.

وتابع المراقبون توفير وسائل الدفع الإلكتروني، وتوفير المعقمات، والكمامات، وقياس درجة الحرارة، وتنظيم الدخول للسوق أو المول.

ورصدت "سبق" مدى التزام تلك المحلات التجارية وتقيدها بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية حيال منع انتشار فيروس كورونا، وكذلك التزام المتسوقين بالتنظيمات والتعليمات لمنع التزاحم واستجابتهم لها.

وكانت الأمانة قد نفّذت الأعمال الميدانية لتعقيم ورش المنطقة المركزية "البلد" بوسط الطائف، قبل عودة العمل بالمحلات التجارية داخل المنطقة.

وكان أمين محافظة الطائف، المهندس محمد بن هميل آل هميل، قد وجّه الفِرَق الميدانية الرقابية بمتابعة تطبيق كل الأنشطة المشمولة بقرار السماح بمزاولة العمل للاشتراطات والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,682
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,353
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,754
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,770

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

ماجد الجوهري
إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب
اختبار الأزمة

اختبار الأزمة

سعيد آل جندب
شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي
أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

عبدالرحمن المرشد
حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة