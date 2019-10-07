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"تقييم" تعلن اكتمال منظومة تقدير أضرار المركبات في الرياض

مجلس الإدارة اطلع على تقرير الأداء للربع الثالث من 2019

عُقد، أمس، الاجتماع الـ 24 لمجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، واطلع المجلس على تقرير لأداء الهيئة خلال الربع الثالث من عام 2019، وأبرز مستجدات منظومة تقدير أضرار المركبات، كما استعرض تحديثاً حول مؤشرات أداء الهيئة.

وبدأ الاجتماع بالاستماع إلى تقرير حول أداء الهيئة في الربع الثالث من هذا العام الذي قدمت فيه الهيئة 57 دورة تدريبية في مختلف فروع التقييم حضرها ما يزيد على 1350 متدرباً في سبع مدن مختلفة في المملكة.

وقدمت أربعة برامج متخصصة في الإجراءات العملية لنزع الملكية للمنفعة العامة حضرها أكثر من 80 متدرباً وهم ممثلون للجهات الحكومية والخاصة المشاركون في لجان نزع الملكية.

ومنحت العضوية لـ 73 شخصاً استكملوا المتطلبات والاشتراطات للعضوية الأساسية في فروع التقييم المختلفة، إضافة إلى تسليمها رخصاً لـ 14 منشأة لمزاولة مهنة التقييم.

واستعرض المجلس آخر مستجدات منظومة تقدير أضرار المركبات، التي اكتملت في مدينة الرياض، بإنشاء خمسة مراكز وتشغيلها بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتابع المجلس خطة عمل إنشاء خمسة مراكز وتشغيلها في الدمام وجدة التي من المتوقع تشغيلها خلال الربع الأول من عام 2020.

وبارك المجلس إطلاق تطبيق قيمة الإلكتروني الذي يمكّن المستخدمين من الاستفادة من خِدْمات الهيئة بطريقة سلسة وميسرة.

وأشاد المجلس بالنسخة الحديثة لموقع تقييم الذي أعيد بناؤه بما يحقق سهولة وسلاسة تجربة المستخدم، وإضافة المكتبة الرقمية التي تحتوي على أكثر من 50 مادة تعليمية وتثقيفية ستسهم في دعم وإثراء المحتوى العربي في التقييم.

الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين تقييم أضرار المركبات الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تقييم" تعلن اكتمال منظومة تقدير أضرار المركبات في الرياض
سبق

عُقد، أمس، الاجتماع الـ 24 لمجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، واطلع المجلس على تقرير لأداء الهيئة خلال الربع الثالث من عام 2019، وأبرز مستجدات منظومة تقدير أضرار المركبات، كما استعرض تحديثاً حول مؤشرات أداء الهيئة.

وبدأ الاجتماع بالاستماع إلى تقرير حول أداء الهيئة في الربع الثالث من هذا العام الذي قدمت فيه الهيئة 57 دورة تدريبية في مختلف فروع التقييم حضرها ما يزيد على 1350 متدرباً في سبع مدن مختلفة في المملكة.

وقدمت أربعة برامج متخصصة في الإجراءات العملية لنزع الملكية للمنفعة العامة حضرها أكثر من 80 متدرباً وهم ممثلون للجهات الحكومية والخاصة المشاركون في لجان نزع الملكية.

ومنحت العضوية لـ 73 شخصاً استكملوا المتطلبات والاشتراطات للعضوية الأساسية في فروع التقييم المختلفة، إضافة إلى تسليمها رخصاً لـ 14 منشأة لمزاولة مهنة التقييم.

واستعرض المجلس آخر مستجدات منظومة تقدير أضرار المركبات، التي اكتملت في مدينة الرياض، بإنشاء خمسة مراكز وتشغيلها بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتابع المجلس خطة عمل إنشاء خمسة مراكز وتشغيلها في الدمام وجدة التي من المتوقع تشغيلها خلال الربع الأول من عام 2020.

وبارك المجلس إطلاق تطبيق قيمة الإلكتروني الذي يمكّن المستخدمين من الاستفادة من خِدْمات الهيئة بطريقة سلسة وميسرة.

وأشاد المجلس بالنسخة الحديثة لموقع تقييم الذي أعيد بناؤه بما يحقق سهولة وسلاسة تجربة المستخدم، وإضافة المكتبة الرقمية التي تحتوي على أكثر من 50 مادة تعليمية وتثقيفية ستسهم في دعم وإثراء المحتوى العربي في التقييم.

07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
01:50 PM

"تقييم" تعلن اكتمال منظومة تقدير أضرار المركبات في الرياض

مجلس الإدارة اطلع على تقرير الأداء للربع الثالث من 2019

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عُقد، أمس، الاجتماع الـ 24 لمجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، واطلع المجلس على تقرير لأداء الهيئة خلال الربع الثالث من عام 2019، وأبرز مستجدات منظومة تقدير أضرار المركبات، كما استعرض تحديثاً حول مؤشرات أداء الهيئة.

وبدأ الاجتماع بالاستماع إلى تقرير حول أداء الهيئة في الربع الثالث من هذا العام الذي قدمت فيه الهيئة 57 دورة تدريبية في مختلف فروع التقييم حضرها ما يزيد على 1350 متدرباً في سبع مدن مختلفة في المملكة.

وقدمت أربعة برامج متخصصة في الإجراءات العملية لنزع الملكية للمنفعة العامة حضرها أكثر من 80 متدرباً وهم ممثلون للجهات الحكومية والخاصة المشاركون في لجان نزع الملكية.

ومنحت العضوية لـ 73 شخصاً استكملوا المتطلبات والاشتراطات للعضوية الأساسية في فروع التقييم المختلفة، إضافة إلى تسليمها رخصاً لـ 14 منشأة لمزاولة مهنة التقييم.

واستعرض المجلس آخر مستجدات منظومة تقدير أضرار المركبات، التي اكتملت في مدينة الرياض، بإنشاء خمسة مراكز وتشغيلها بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتابع المجلس خطة عمل إنشاء خمسة مراكز وتشغيلها في الدمام وجدة التي من المتوقع تشغيلها خلال الربع الأول من عام 2020.

وبارك المجلس إطلاق تطبيق قيمة الإلكتروني الذي يمكّن المستخدمين من الاستفادة من خِدْمات الهيئة بطريقة سلسة وميسرة.

وأشاد المجلس بالنسخة الحديثة لموقع تقييم الذي أعيد بناؤه بما يحقق سهولة وسلاسة تجربة المستخدم، وإضافة المكتبة الرقمية التي تحتوي على أكثر من 50 مادة تعليمية وتثقيفية ستسهم في دعم وإثراء المحتوى العربي في التقييم.

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