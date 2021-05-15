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"كفى" توزع 30 ألف هدية على المعتمرين وتطفئ 907 قطع سيجائر

في ختام برنامجها "معاً ليكون الحرم بيئة نقية" بالتعاون مع الرئاسة العامة

اختتمت جمعية كفى ‏للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمكة المكرمة برنامجها التوعوي "معًا ليكون الحرم بيئة نقية"، بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، وبشراكة استراتيجية مع مؤسسة أبوغزالة الخيرية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية بمنطقة مكة عبدالله بن داود الفايز أن البرنامج يهدف إلى رفع الوعي لدى الزوار والمعتمرين بقدسية بلد الله الحرام، وفرصة الإقلاع عن آفة التدخين التي تقتل الملايين كل عام، مع تقديم الكروت التثقيفية والسواك، وكذلك الخدمات العلاجية المجانية للراغبين في الإقلاع عن التدخين عبر العيادات الطبية الثابتة والمتنقلة.

وأضاف الفايز أن البرنامج استفاد منه أكثر من ٥٠ ألف زائر ومعتمر، ‏حيث استطاع فريق كفى التوعوي إطفاء ٩٠٧ قطع سيجائر، وتوزيع ٣٠ ألف هدية. وقد لقي البرنامج تأييدًا وإعجابًا كبيرًا من الزوار والمعتمرين؛ لما لمسوه من ضرر من جراء التدخين، وإلحاق أذى كبير بالآخرين.

وفي ذات السياق، قدم مدير جمعية كفى بمكة إبراهيم بن أحمد الحمدان شكره لجميع الجهات التي سهلت تنفيذ هذا البرنامج، بداية بإمارة منطقة مكة، ورئاسة الحرمين، والأمن العام ووزارة الصحة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وشريك المشروع الاستراتيجي (مؤسسة أبوغزالة الخيرية).

يذكر أن هذا البرنامج التوعوي يقام للعام الرابع على التوالي ويستفيد منه عشرات الآلاف من الزوار والمعتمرين خلال موسمي العمرة والحج.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"كفى" توزع 30 ألف هدية على المعتمرين وتطفئ 907 قطع سيجائر
سبق

اختتمت جمعية كفى ‏للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمكة المكرمة برنامجها التوعوي "معًا ليكون الحرم بيئة نقية"، بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، وبشراكة استراتيجية مع مؤسسة أبوغزالة الخيرية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية بمنطقة مكة عبدالله بن داود الفايز أن البرنامج يهدف إلى رفع الوعي لدى الزوار والمعتمرين بقدسية بلد الله الحرام، وفرصة الإقلاع عن آفة التدخين التي تقتل الملايين كل عام، مع تقديم الكروت التثقيفية والسواك، وكذلك الخدمات العلاجية المجانية للراغبين في الإقلاع عن التدخين عبر العيادات الطبية الثابتة والمتنقلة.

وأضاف الفايز أن البرنامج استفاد منه أكثر من ٥٠ ألف زائر ومعتمر، ‏حيث استطاع فريق كفى التوعوي إطفاء ٩٠٧ قطع سيجائر، وتوزيع ٣٠ ألف هدية. وقد لقي البرنامج تأييدًا وإعجابًا كبيرًا من الزوار والمعتمرين؛ لما لمسوه من ضرر من جراء التدخين، وإلحاق أذى كبير بالآخرين.

وفي ذات السياق، قدم مدير جمعية كفى بمكة إبراهيم بن أحمد الحمدان شكره لجميع الجهات التي سهلت تنفيذ هذا البرنامج، بداية بإمارة منطقة مكة، ورئاسة الحرمين، والأمن العام ووزارة الصحة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وشريك المشروع الاستراتيجي (مؤسسة أبوغزالة الخيرية).

يذكر أن هذا البرنامج التوعوي يقام للعام الرابع على التوالي ويستفيد منه عشرات الآلاف من الزوار والمعتمرين خلال موسمي العمرة والحج.

15 مايو 2021 - 3 شوّال 1442
07:59 PM

"كفى" توزع 30 ألف هدية على المعتمرين وتطفئ 907 قطع سيجائر

في ختام برنامجها "معاً ليكون الحرم بيئة نقية" بالتعاون مع الرئاسة العامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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اختتمت جمعية كفى ‏للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمكة المكرمة برنامجها التوعوي "معًا ليكون الحرم بيئة نقية"، بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، وبشراكة استراتيجية مع مؤسسة أبوغزالة الخيرية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية بمنطقة مكة عبدالله بن داود الفايز أن البرنامج يهدف إلى رفع الوعي لدى الزوار والمعتمرين بقدسية بلد الله الحرام، وفرصة الإقلاع عن آفة التدخين التي تقتل الملايين كل عام، مع تقديم الكروت التثقيفية والسواك، وكذلك الخدمات العلاجية المجانية للراغبين في الإقلاع عن التدخين عبر العيادات الطبية الثابتة والمتنقلة.

وأضاف الفايز أن البرنامج استفاد منه أكثر من ٥٠ ألف زائر ومعتمر، ‏حيث استطاع فريق كفى التوعوي إطفاء ٩٠٧ قطع سيجائر، وتوزيع ٣٠ ألف هدية. وقد لقي البرنامج تأييدًا وإعجابًا كبيرًا من الزوار والمعتمرين؛ لما لمسوه من ضرر من جراء التدخين، وإلحاق أذى كبير بالآخرين.

وفي ذات السياق، قدم مدير جمعية كفى بمكة إبراهيم بن أحمد الحمدان شكره لجميع الجهات التي سهلت تنفيذ هذا البرنامج، بداية بإمارة منطقة مكة، ورئاسة الحرمين، والأمن العام ووزارة الصحة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وشريك المشروع الاستراتيجي (مؤسسة أبوغزالة الخيرية).

يذكر أن هذا البرنامج التوعوي يقام للعام الرابع على التوالي ويستفيد منه عشرات الآلاف من الزوار والمعتمرين خلال موسمي العمرة والحج.

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