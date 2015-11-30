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كورونا في القارة الإفريقية: إجمالي الإصابات بلغ مليونين و150 ألف إصابة

إجمالي حالات الوفيات وصل 51 ألفًا و481 حالة وفاة

أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بدول القارة الإفريقية؛ بلغ مليونين و150 ألفًا و439 إصابة.

وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بلغ 51 ألفًا و481 حالة وفاة.

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كورونا في القارة الإفريقية: إجمالي الإصابات بلغ مليونين و150 ألف إصابة
سبق

أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بدول القارة الإفريقية؛ بلغ مليونين و150 ألفًا و439 إصابة.

وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بلغ 51 ألفًا و481 حالة وفاة.

30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442
08:30 AM

كورونا في القارة الإفريقية: إجمالي الإصابات بلغ مليونين و150 ألف إصابة

إجمالي حالات الوفيات وصل 51 ألفًا و481 حالة وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بدول القارة الإفريقية؛ بلغ مليونين و150 ألفًا و439 إصابة.

وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بلغ 51 ألفًا و481 حالة وفاة.

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