النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ردا على "سبق".. "أمانة تبوك": بعض طلبات إيصال التيار الكهربائي بحاجة للدراسة

لمخالفتها الاشتراطات التنظيمية.. وأكدت العمل على وضع الحلول المناسبة مع الجهات المختصة

أكدت أمانة تبوك أنها قد أتاحت للجميع تقديم طلباتهم لإيصال التيار الكهربائي للمخططات والمساكن، شريطة أن يتم ذلك وفق مسار محدد وهو ما تم بالفعل، إلا أن بعض الطلبات لازالت بحاجة لدراسة أدق وهو ما تعمل على تصحيحه الجهات المعنية في الأمانة، نظراً لتعارض بعض الطلبات مع الاشتراطات التنظيمية في هذا الشأن.

ولفتت في ردها على خبر "سبق" بعنوان " مواطنون يفاجأون برفض طلبات توصيل الكهرباء بعد استكمالها بشهر".، إلى أن بعض طلبات إيصال التيار الكهربائي لمواقع معينة، تقع ضمن أراض زراعية مقسمة بصك شامل، الأمر الذي يتطلب إجراءات تنظيمية أكبر، وهو ما تعمل عليه الأمانة حالياً لوضع الحلول المناسبة مع الجهات المختصة وطرحها في الوقت المناسب.

وقدمت الأمانة شكرها لـ"سبق" على جهودها الإعلامية، وتسليطها الضوء دائماً على كل ما من شأنه خدمة المواطن والوطن، وأوضحت أن جميع طلبات المواطنين الخدمية والتنموية هي محل اهتمام عالي، والأمانة تواصل أعمالها ودراستها لكل ما من شأنه ضمان تقديم أعلى معايير الجودة وأفضل الخدمات لساكني المنطقة والمقيمين فيها.

وكان عدد من سكان طريق المدينة وحي السعيدات وبعض المخططات الزراعية بمنطقة تبوك تفاجؤوا من رفض طلبات توصيلهم للتيار الكهربائي، بعد شهر من استكمال الأوراق ودفع الرسوم، على الرغم من إعلان أمانة تبوك فتح التقديم لخدمة التيار الكهربائي للراغبين.

وأوضح عدد من الأهالي أنهم ومنذ أكثر من ثلاثة أسابيع تقريباً، طلب منهم تعبئة نموذج موجود بالأمانة، بالإضافة إلى ورقة المبايعة والصك الخاص بالمالك وصورة الهوية، ثم وصلت رسائل عن إحالة المعاملات إلى مكتب الأمين العام برقم وتاريخ محددين.

وتساءل المتضررون، حول سبب إتاحة وفتح واستقبال الطلبات وإرهاق المواطنين طوال شهر كامل ودفع الرسوم، طالما أن أمانة تبوك رافضة الموافقة على إطلاق خدمة الكهرباء وتعميد شركة الكهرباء بذلك.

أمانة تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ردا على "سبق".. "أمانة تبوك": بعض طلبات إيصال التيار الكهربائي بحاجة للدراسة
سبق

أكدت أمانة تبوك أنها قد أتاحت للجميع تقديم طلباتهم لإيصال التيار الكهربائي للمخططات والمساكن، شريطة أن يتم ذلك وفق مسار محدد وهو ما تم بالفعل، إلا أن بعض الطلبات لازالت بحاجة لدراسة أدق وهو ما تعمل على تصحيحه الجهات المعنية في الأمانة، نظراً لتعارض بعض الطلبات مع الاشتراطات التنظيمية في هذا الشأن.

ولفتت في ردها على خبر "سبق" بعنوان " مواطنون يفاجأون برفض طلبات توصيل الكهرباء بعد استكمالها بشهر".، إلى أن بعض طلبات إيصال التيار الكهربائي لمواقع معينة، تقع ضمن أراض زراعية مقسمة بصك شامل، الأمر الذي يتطلب إجراءات تنظيمية أكبر، وهو ما تعمل عليه الأمانة حالياً لوضع الحلول المناسبة مع الجهات المختصة وطرحها في الوقت المناسب.

وقدمت الأمانة شكرها لـ"سبق" على جهودها الإعلامية، وتسليطها الضوء دائماً على كل ما من شأنه خدمة المواطن والوطن، وأوضحت أن جميع طلبات المواطنين الخدمية والتنموية هي محل اهتمام عالي، والأمانة تواصل أعمالها ودراستها لكل ما من شأنه ضمان تقديم أعلى معايير الجودة وأفضل الخدمات لساكني المنطقة والمقيمين فيها.

وكان عدد من سكان طريق المدينة وحي السعيدات وبعض المخططات الزراعية بمنطقة تبوك تفاجؤوا من رفض طلبات توصيلهم للتيار الكهربائي، بعد شهر من استكمال الأوراق ودفع الرسوم، على الرغم من إعلان أمانة تبوك فتح التقديم لخدمة التيار الكهربائي للراغبين.

وأوضح عدد من الأهالي أنهم ومنذ أكثر من ثلاثة أسابيع تقريباً، طلب منهم تعبئة نموذج موجود بالأمانة، بالإضافة إلى ورقة المبايعة والصك الخاص بالمالك وصورة الهوية، ثم وصلت رسائل عن إحالة المعاملات إلى مكتب الأمين العام برقم وتاريخ محددين.

وتساءل المتضررون، حول سبب إتاحة وفتح واستقبال الطلبات وإرهاق المواطنين طوال شهر كامل ودفع الرسوم، طالما أن أمانة تبوك رافضة الموافقة على إطلاق خدمة الكهرباء وتعميد شركة الكهرباء بذلك.

14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
09:02 PM

ردا على "سبق".. "أمانة تبوك": بعض طلبات إيصال التيار الكهربائي بحاجة للدراسة

لمخالفتها الاشتراطات التنظيمية.. وأكدت العمل على وضع الحلول المناسبة مع الجهات المختصة

A A A
بدر الجبل - تبوك
1
1,377

أكدت أمانة تبوك أنها قد أتاحت للجميع تقديم طلباتهم لإيصال التيار الكهربائي للمخططات والمساكن، شريطة أن يتم ذلك وفق مسار محدد وهو ما تم بالفعل، إلا أن بعض الطلبات لازالت بحاجة لدراسة أدق وهو ما تعمل على تصحيحه الجهات المعنية في الأمانة، نظراً لتعارض بعض الطلبات مع الاشتراطات التنظيمية في هذا الشأن.

ولفتت في ردها على خبر "سبق" بعنوان " مواطنون يفاجأون برفض طلبات توصيل الكهرباء بعد استكمالها بشهر".، إلى أن بعض طلبات إيصال التيار الكهربائي لمواقع معينة، تقع ضمن أراض زراعية مقسمة بصك شامل، الأمر الذي يتطلب إجراءات تنظيمية أكبر، وهو ما تعمل عليه الأمانة حالياً لوضع الحلول المناسبة مع الجهات المختصة وطرحها في الوقت المناسب.

وقدمت الأمانة شكرها لـ"سبق" على جهودها الإعلامية، وتسليطها الضوء دائماً على كل ما من شأنه خدمة المواطن والوطن، وأوضحت أن جميع طلبات المواطنين الخدمية والتنموية هي محل اهتمام عالي، والأمانة تواصل أعمالها ودراستها لكل ما من شأنه ضمان تقديم أعلى معايير الجودة وأفضل الخدمات لساكني المنطقة والمقيمين فيها.

وكان عدد من سكان طريق المدينة وحي السعيدات وبعض المخططات الزراعية بمنطقة تبوك تفاجؤوا من رفض طلبات توصيلهم للتيار الكهربائي، بعد شهر من استكمال الأوراق ودفع الرسوم، على الرغم من إعلان أمانة تبوك فتح التقديم لخدمة التيار الكهربائي للراغبين.

وأوضح عدد من الأهالي أنهم ومنذ أكثر من ثلاثة أسابيع تقريباً، طلب منهم تعبئة نموذج موجود بالأمانة، بالإضافة إلى ورقة المبايعة والصك الخاص بالمالك وصورة الهوية، ثم وصلت رسائل عن إحالة المعاملات إلى مكتب الأمين العام برقم وتاريخ محددين.

وتساءل المتضررون، حول سبب إتاحة وفتح واستقبال الطلبات وإرهاق المواطنين طوال شهر كامل ودفع الرسوم، طالما أن أمانة تبوك رافضة الموافقة على إطلاق خدمة الكهرباء وتعميد شركة الكهرباء بذلك.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,911
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,487
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,907
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,397

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان
إنها أمي وليست العجوز..!

إنها أمي وليست العجوز..!

حسن آل عمير
الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

علي آل شرمة
مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة