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مكة المكرمة.. مصادرة 33 طنًّا من الأخشاب والأقمشة و3 أطنان من المواد الغذائية

في إطار جهود الأمانة لمكافحة البيع العشوائي والتأكد من سلامة المواد الغذائية

نفّذت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية- بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، وبمساندة الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة؛ حملة ميدانية على الباعة الجائلين في نطاقها الإشرافي؛ وذلك في إطار جهودها لمكافحة البيع العشوائي والظواهر السلبية، والتأكد من سلامة وصحة المواد الغذائية.

وأوضحت البلدية أن الفِرَق الميدانية قامت بتكثيف حملاتها على الباعة الجائلين المخالفين الموجودين بحي غراب العشوائي، وحوش بكر، وحي كدي القديم؛ حيث جرى خلال الجولة مصادرة وإتلاف ما يقارب 30 طنًّا من الأخشاب التي تباع بطرق عشوائية، ومصادرة وإتلاف 3 أطنان من الأقمشة والملابس المستعملة، و3 أطنان من المواد الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، تُعرض من قِبَل الباعة الجائلين المخالفين بصورة عشوائية وفي بيئة مفتقرة للاشتراطات الصحية المعتمدة.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة، أن الجولات الرقابية مستمرة على المواقع المخالفة، مع اتخاذ كل الإجراءات النظامية بحق المخالفين؛ وذلك من خلال فرقها الرقابية الميدانية التابعة للبلديات؛ للتحقق من سلامة المواد الغذائية والاستهلاكية المعروضة من الباعة الجائلين؛ داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ في حال وجود مخالفات أو ملاحظات بلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940، أو من خلال وسائل التواصل الرسمية؛ ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين.

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مكة المكرمة.. مصادرة 33 طنًّا من الأخشاب والأقمشة و3 أطنان من المواد الغذائية
سبق

نفّذت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية- بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، وبمساندة الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة؛ حملة ميدانية على الباعة الجائلين في نطاقها الإشرافي؛ وذلك في إطار جهودها لمكافحة البيع العشوائي والظواهر السلبية، والتأكد من سلامة وصحة المواد الغذائية.

وأوضحت البلدية أن الفِرَق الميدانية قامت بتكثيف حملاتها على الباعة الجائلين المخالفين الموجودين بحي غراب العشوائي، وحوش بكر، وحي كدي القديم؛ حيث جرى خلال الجولة مصادرة وإتلاف ما يقارب 30 طنًّا من الأخشاب التي تباع بطرق عشوائية، ومصادرة وإتلاف 3 أطنان من الأقمشة والملابس المستعملة، و3 أطنان من المواد الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، تُعرض من قِبَل الباعة الجائلين المخالفين بصورة عشوائية وفي بيئة مفتقرة للاشتراطات الصحية المعتمدة.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة، أن الجولات الرقابية مستمرة على المواقع المخالفة، مع اتخاذ كل الإجراءات النظامية بحق المخالفين؛ وذلك من خلال فرقها الرقابية الميدانية التابعة للبلديات؛ للتحقق من سلامة المواد الغذائية والاستهلاكية المعروضة من الباعة الجائلين؛ داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ في حال وجود مخالفات أو ملاحظات بلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940، أو من خلال وسائل التواصل الرسمية؛ ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين.

07 نوفمبر 2021 - 2 ربيع الآخر 1443
01:50 PM

مكة المكرمة.. مصادرة 33 طنًّا من الأخشاب والأقمشة و3 أطنان من المواد الغذائية

في إطار جهود الأمانة لمكافحة البيع العشوائي والتأكد من سلامة المواد الغذائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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نفّذت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية- بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، وبمساندة الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة؛ حملة ميدانية على الباعة الجائلين في نطاقها الإشرافي؛ وذلك في إطار جهودها لمكافحة البيع العشوائي والظواهر السلبية، والتأكد من سلامة وصحة المواد الغذائية.

وأوضحت البلدية أن الفِرَق الميدانية قامت بتكثيف حملاتها على الباعة الجائلين المخالفين الموجودين بحي غراب العشوائي، وحوش بكر، وحي كدي القديم؛ حيث جرى خلال الجولة مصادرة وإتلاف ما يقارب 30 طنًّا من الأخشاب التي تباع بطرق عشوائية، ومصادرة وإتلاف 3 أطنان من الأقمشة والملابس المستعملة، و3 أطنان من المواد الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، تُعرض من قِبَل الباعة الجائلين المخالفين بصورة عشوائية وفي بيئة مفتقرة للاشتراطات الصحية المعتمدة.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة، أن الجولات الرقابية مستمرة على المواقع المخالفة، مع اتخاذ كل الإجراءات النظامية بحق المخالفين؛ وذلك من خلال فرقها الرقابية الميدانية التابعة للبلديات؛ للتحقق من سلامة المواد الغذائية والاستهلاكية المعروضة من الباعة الجائلين؛ داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ في حال وجود مخالفات أو ملاحظات بلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940، أو من خلال وسائل التواصل الرسمية؛ ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين.

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