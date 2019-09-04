في مؤتمر عالمي غداً .. بث مباشر لعمليتَي قسطرة قلب من مركز الملك فيصل إلى أمريكا

١٠ آلاف مراجع و٩ آلاف دراسة ونحو ١٥٠٠ حالة تبرهن على مكانة المركز وتطوره

يشارك مركز الملك فيصل لأمراض وجراحة القلب، غداً الخميس، في المؤتمر العالمي الخاص بعمليات القسطرة التداخلية لأمراض القلب الصمامية (PICS-AICS 2019)، بعدما تمّ اختياره كمركز قلب متميز في الشرق الأوسط.

وأشارت‎ نائب رئيس المركز استشاري أمراض القلب والأشعة التشخيصية للحالات التداخلية الدكتورة جميلة الرحيمي؛ إلى أن مشاركة مركز الملك فيصل لأمراض وجراحة القلب التابع للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي، أتت من خلال دعوة المؤتمر الذي تشارك فيه عدة مراكز عالمية وإقليمية متخصصة في علاجات القسطرة التداخلية لأمراض القلب الصمامية.

ولفتت الرحيمي؛ إلى أن هذه المراكز تتنافس فيما بينها في إبراز قدراتها العلاجية؛ الأمر الذي يجعل من مشاركة مركز الملك فيصل بإمكاناته وأجهزته الطبية المتقدمة مشاركة ذات أهمية قصوى لإبراز ما يتمتع به المركز من كفاءات طبية على أعلى مستوى، وخصوصاً في علاج مثل هذه الأنواع من الأمراض المعقدة والنادرة. حيث يوفر المركز جميع التخصصات القلبية الدقيقة للبالغين وللأطفال على مستوى عالٍ من الجودة والأداء ومن أهم هذه التخصصات: معمل قسطرة القلب الذي يوفر خدمة على مدار ٢٤ ساعة لحالات جلطات الشرايين التاجية الحرجة، خدمات كهربائية القلب، وحدة للأشعة التشخيصية التلفزيونية والأشعة المقطعية وأشعة الرنين المغناطيسي، عيادات فشل القلب، قسم جراحة القلب وقسم تخدير القلبـ، إضافة إلى وحدة العناية القلبية الفائقة.

وأوضح استشاري قسطرة أمراض القلب التداخلية الدكتور وائل القشقري؛ الدور الفعال لأعضاء الفريق الطبي المشارك في مثل هذه الحالات حيث سيقوم الفريق الطبي بالمركز ببث حي لعمليات قسطرة تداخلية علاجية عن طريق نقل تلفزيوني مباشر من داخل معمل القسطرة بالمركز تزامناً مع توقيت مدينة "سان دييجو" بالولايات المتحدة الأمريكية حيث ستبث الحالتين الساعة ٨:٣٠ و١٠:٣٠ مساءً على التوالي حسب توقيت المملكة.

وبيّن الدكتور القشقري؛ أن الفريق الطبي يتكون من استشاريي قسطرة القلب التداخلية، استشاريي التصوير التلفزيوني التداخلي، استشاريي التخدير واستشاريي الجراحة القلبية، إضافة إلى الطاقم المساعد بمعمل القسطرة من فنيين وتمريض، وما سيقدمونه من تجربة حديثة ومميزة سترسم انطباعاً فريداً لدى الخبراء الحاضرين في المؤتمر، خاصة أن مثل هذه المشاركة تبرهن على الإمكانات المتقدمة التي يتمتع بها الفريق الطبي في مركز الملك فيصل التي ساعدت على التحول الفعلي والإيجابي لعلاج أمراض القلب.

من جهته، قال رئيس مركز الملك فيصل لأمراض وجراحة القلب في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة الدكتور جميل العطا؛ إن المركز يعد أحد المشاريع الناجحة التي قامت بها الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني حيث تم الانتهاء من إنشائه عام ٢٠١٢ م بالجانب الشمالي الشرقي من مستشفى الملك خالد في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة.

وتشير الإحصائيات السنوية لمركز الملك فيصل، إلى التقدم الملحوظ حيث بلغ هذا العام عدد المراجعين من مرضى القلب ما يزيد على ١٠ آلاف مريض، كما بلغ عدد الدراسات بالأشعة التشخيصية التلفزيونية والمعروفة بـ "الإيكوكارديوجرام" ما يزيد على ٩ آلاف دراسة ونحو ١٥٠٠ حالة قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية.

بدوره أشاد المدير التنفيذي للخدمات الطبية بالقطاع الغربي الدكتور محمد الزهراني؛ بالنمو الملحوظ للخدمات القلبية خاصة والخدمات الطبية عامةً؛ حيث تسعى الشؤون الصحية من خلال برامجها العلاجية والوقائية والبحثية، إلى تحقيق تكامل فريد من نوعه، يرتقي بالخدمة المقدمة للمرضى إلى أعلى المستويات المهنية المتخصصة مما يعكس بشكل جلي الجهود المبذولة من القائمين في سبيل تسهيل دعم التطور الطبي المواكب لنهضة القطاع الصحي بهذا الوطن الغالي.