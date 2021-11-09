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"أسواق عبدالله العثيم" تفتتح أحدث فروعها بحي النسيم بـ "سيهات"

واصلت إستراتيجيتها التوسعية ودشّنت الفرع 265 على مستوى المملكة

دشّنت شركة أسواق عبدالله العثيم أحدث فروع الشركة بالمنطقة الشرقية، الذي يحمل الرقم 265 على مستوى المملكة، حيث تم الافتتاح في ظل التقيد بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الجهات الرسمية، كالتباعد الاجتماعي، وتوفير جميع المتطلبات كمواد التعقيم والكمامات ومسافات التباعد بين الموظفين والعملاء.

وأوضحت الشركة أنها مستمرة في إستراتيجيتها التوسعية داخل وخارج المملكة، وتطوير فروعها الحالية، وزيادة قاعدة فروعها لتغطي كافة مناطق المملكة، لافتة إلى أن افتتاح الفرع الجديد في سيهات نظراً لمكانتها المتميزة في السوق المحلي، التي تعد من المناطق المستهدفة من الشركة لزيادة قاعدة فروعها فيها، وتلبية للطلب المتزايد من العملاء، ولتقديم أفضل المنتجات الاستهلاكية والغذائية بأقل الأسعار وأكثرها توفيراً، بما يواكب التطور الذي يشهده القطاع الخاص بالمملكة وقطاع التجزئة تحديداً، وهو ما يعكس إستراتيجيتها التوسعية لخدمة كافة شرائح المجتمع، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية.

وأضافت، أن انتشار فروع الأسواق في كافة مدن المملكة يُحمّلها مسؤولية كبرى تتمثل في دورها الفعال لتطوير واستقطاب الكفاءات الوطنية، من خلال توفير فرص عمل جديدة للشباب السعودي وفق مستهدفات تحقيق رؤية المملكة 2030 تحت مظلة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأكدت الشركة أن الفرع الجديد يحظى بموقع مميز على طريق الخليج في حي النسيم بسيهات، ويقام على مساحة إجمالية تبلغ 1255 متراً مربعاً، ومجهز بأحدث التقنيات والمعدات وبأطقم عمل متخصصة لتقديم أفضل الخدمات للعملاء.

يذكر أن برنامج الافتتاح تضمّن عروضاً قوية على مئات الأصناف، إضافة إلى المزايا الخاصة للعملاء الذين يحملون عضوية برنامج الولاء "اكتساب".

وتوفر أسواق عبدالله العثيم، الاشتراك المجاني في برنامج "اكتساب" لجميع العملاء من خلال تحميل تطبيق "اكتساب" للأجهزة الذكية عبر متجر جوجل بلاي أو أبل ستور، وتفعيل فوري للعضوية، أو التسجيل بالتطبيق للعملاء الذين لديهم عضوية مفعّلة سابقاً، وذلك للاستفادة من الخصومات الحقيقية والعروض المميزة التي يقدّمها البرنامج للمتسوّقين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أسواق عبدالله العثيم" تفتتح أحدث فروعها بحي النسيم بـ "سيهات"
سبق

دشّنت شركة أسواق عبدالله العثيم أحدث فروع الشركة بالمنطقة الشرقية، الذي يحمل الرقم 265 على مستوى المملكة، حيث تم الافتتاح في ظل التقيد بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الجهات الرسمية، كالتباعد الاجتماعي، وتوفير جميع المتطلبات كمواد التعقيم والكمامات ومسافات التباعد بين الموظفين والعملاء.

وأوضحت الشركة أنها مستمرة في إستراتيجيتها التوسعية داخل وخارج المملكة، وتطوير فروعها الحالية، وزيادة قاعدة فروعها لتغطي كافة مناطق المملكة، لافتة إلى أن افتتاح الفرع الجديد في سيهات نظراً لمكانتها المتميزة في السوق المحلي، التي تعد من المناطق المستهدفة من الشركة لزيادة قاعدة فروعها فيها، وتلبية للطلب المتزايد من العملاء، ولتقديم أفضل المنتجات الاستهلاكية والغذائية بأقل الأسعار وأكثرها توفيراً، بما يواكب التطور الذي يشهده القطاع الخاص بالمملكة وقطاع التجزئة تحديداً، وهو ما يعكس إستراتيجيتها التوسعية لخدمة كافة شرائح المجتمع، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية.

وأضافت، أن انتشار فروع الأسواق في كافة مدن المملكة يُحمّلها مسؤولية كبرى تتمثل في دورها الفعال لتطوير واستقطاب الكفاءات الوطنية، من خلال توفير فرص عمل جديدة للشباب السعودي وفق مستهدفات تحقيق رؤية المملكة 2030 تحت مظلة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأكدت الشركة أن الفرع الجديد يحظى بموقع مميز على طريق الخليج في حي النسيم بسيهات، ويقام على مساحة إجمالية تبلغ 1255 متراً مربعاً، ومجهز بأحدث التقنيات والمعدات وبأطقم عمل متخصصة لتقديم أفضل الخدمات للعملاء.

يذكر أن برنامج الافتتاح تضمّن عروضاً قوية على مئات الأصناف، إضافة إلى المزايا الخاصة للعملاء الذين يحملون عضوية برنامج الولاء "اكتساب".

وتوفر أسواق عبدالله العثيم، الاشتراك المجاني في برنامج "اكتساب" لجميع العملاء من خلال تحميل تطبيق "اكتساب" للأجهزة الذكية عبر متجر جوجل بلاي أو أبل ستور، وتفعيل فوري للعضوية، أو التسجيل بالتطبيق للعملاء الذين لديهم عضوية مفعّلة سابقاً، وذلك للاستفادة من الخصومات الحقيقية والعروض المميزة التي يقدّمها البرنامج للمتسوّقين.

09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
10:53 AM

"أسواق عبدالله العثيم" تفتتح أحدث فروعها بحي النسيم بـ "سيهات"

واصلت إستراتيجيتها التوسعية ودشّنت الفرع 265 على مستوى المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشّنت شركة أسواق عبدالله العثيم أحدث فروع الشركة بالمنطقة الشرقية، الذي يحمل الرقم 265 على مستوى المملكة، حيث تم الافتتاح في ظل التقيد بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الجهات الرسمية، كالتباعد الاجتماعي، وتوفير جميع المتطلبات كمواد التعقيم والكمامات ومسافات التباعد بين الموظفين والعملاء.

وأوضحت الشركة أنها مستمرة في إستراتيجيتها التوسعية داخل وخارج المملكة، وتطوير فروعها الحالية، وزيادة قاعدة فروعها لتغطي كافة مناطق المملكة، لافتة إلى أن افتتاح الفرع الجديد في سيهات نظراً لمكانتها المتميزة في السوق المحلي، التي تعد من المناطق المستهدفة من الشركة لزيادة قاعدة فروعها فيها، وتلبية للطلب المتزايد من العملاء، ولتقديم أفضل المنتجات الاستهلاكية والغذائية بأقل الأسعار وأكثرها توفيراً، بما يواكب التطور الذي يشهده القطاع الخاص بالمملكة وقطاع التجزئة تحديداً، وهو ما يعكس إستراتيجيتها التوسعية لخدمة كافة شرائح المجتمع، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية.

وأضافت، أن انتشار فروع الأسواق في كافة مدن المملكة يُحمّلها مسؤولية كبرى تتمثل في دورها الفعال لتطوير واستقطاب الكفاءات الوطنية، من خلال توفير فرص عمل جديدة للشباب السعودي وفق مستهدفات تحقيق رؤية المملكة 2030 تحت مظلة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأكدت الشركة أن الفرع الجديد يحظى بموقع مميز على طريق الخليج في حي النسيم بسيهات، ويقام على مساحة إجمالية تبلغ 1255 متراً مربعاً، ومجهز بأحدث التقنيات والمعدات وبأطقم عمل متخصصة لتقديم أفضل الخدمات للعملاء.

يذكر أن برنامج الافتتاح تضمّن عروضاً قوية على مئات الأصناف، إضافة إلى المزايا الخاصة للعملاء الذين يحملون عضوية برنامج الولاء "اكتساب".

وتوفر أسواق عبدالله العثيم، الاشتراك المجاني في برنامج "اكتساب" لجميع العملاء من خلال تحميل تطبيق "اكتساب" للأجهزة الذكية عبر متجر جوجل بلاي أو أبل ستور، وتفعيل فوري للعضوية، أو التسجيل بالتطبيق للعملاء الذين لديهم عضوية مفعّلة سابقاً، وذلك للاستفادة من الخصومات الحقيقية والعروض المميزة التي يقدّمها البرنامج للمتسوّقين.

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