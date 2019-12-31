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"البيئة": وصول أول إرسالية أغنام من كازاخستان للمملكة بعد رفع حظرها

تضم أكثر من ٢٢٠٠ رأس من الضأن والماعز

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن صول أول إرسالية أغنام يوم الأحد الموافق 25/ 4/ 1441هـ قادمة من جمهورية كازاخستان إلى مطار الأحساء الدولي بعد رفع الحظر عنها.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمحاجر بالوزارة الدكتور سند الحربي أنه تم فسح الإرسالية بمتابعة من المحجر الحيواني والنباتي التابع لمكتب الوزارة بمحافظة الأحساء والمحجر الحيواني والنباتي بمطار الأحساء الدولي، مبيناً أن الإرسالية تضم أكثر من ٢٢٠٠ رأس من الضأن والماعز ذات السلالة الكازاخستانية.

وأضاف الدكتور "الحربي" أنه عقب وصول الإرسالية تم على الفور إجراء عمليات الكشف الظاهري عليها، ومراجعة المستندات والشهادات الصحية المرافقة لها، والتأكد من متوسط الأوزان؛ لضمان عدم استهلاك كميات من الأعلاف عند دخولها للمملكة، بالإضافة إلى سحب عينات الدم اللازمة، وفق الآليات المعتمدة بالوزارة، وإرسالها للمختبر للتأكد من سلامتها.

وبيَّن "الحربي" أن نتائج الفحص المخبرية للإرسالية أثبتت سلامة الأغنام الواردة وملاءمتها صحياً، وعليه تم تطبيق جميع الإجراءات المحجرية الواردة في نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون في دول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة، وعلى ضوء ذلك تم توجيه الإرسالية لمزرعة المستورد؛ لاستكمال باقي الضوابط اللازمة لبرنامج الاستدامة البيئية من تحصينات وفق برنامج التحصين الوطني.

وزارة البيئة والمياه والزراعة جمهورية كازاخستان مطار الأحساء الدولي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة": وصول أول إرسالية أغنام من كازاخستان للمملكة بعد رفع حظرها
سبق

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن صول أول إرسالية أغنام يوم الأحد الموافق 25/ 4/ 1441هـ قادمة من جمهورية كازاخستان إلى مطار الأحساء الدولي بعد رفع الحظر عنها.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمحاجر بالوزارة الدكتور سند الحربي أنه تم فسح الإرسالية بمتابعة من المحجر الحيواني والنباتي التابع لمكتب الوزارة بمحافظة الأحساء والمحجر الحيواني والنباتي بمطار الأحساء الدولي، مبيناً أن الإرسالية تضم أكثر من ٢٢٠٠ رأس من الضأن والماعز ذات السلالة الكازاخستانية.

وأضاف الدكتور "الحربي" أنه عقب وصول الإرسالية تم على الفور إجراء عمليات الكشف الظاهري عليها، ومراجعة المستندات والشهادات الصحية المرافقة لها، والتأكد من متوسط الأوزان؛ لضمان عدم استهلاك كميات من الأعلاف عند دخولها للمملكة، بالإضافة إلى سحب عينات الدم اللازمة، وفق الآليات المعتمدة بالوزارة، وإرسالها للمختبر للتأكد من سلامتها.

وبيَّن "الحربي" أن نتائج الفحص المخبرية للإرسالية أثبتت سلامة الأغنام الواردة وملاءمتها صحياً، وعليه تم تطبيق جميع الإجراءات المحجرية الواردة في نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون في دول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة، وعلى ضوء ذلك تم توجيه الإرسالية لمزرعة المستورد؛ لاستكمال باقي الضوابط اللازمة لبرنامج الاستدامة البيئية من تحصينات وفق برنامج التحصين الوطني.

31 ديسمبر 2019 - 5 جمادى الأول 1441
04:23 PM

"البيئة": وصول أول إرسالية أغنام من كازاخستان للمملكة بعد رفع حظرها

تضم أكثر من ٢٢٠٠ رأس من الضأن والماعز

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن صول أول إرسالية أغنام يوم الأحد الموافق 25/ 4/ 1441هـ قادمة من جمهورية كازاخستان إلى مطار الأحساء الدولي بعد رفع الحظر عنها.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمحاجر بالوزارة الدكتور سند الحربي أنه تم فسح الإرسالية بمتابعة من المحجر الحيواني والنباتي التابع لمكتب الوزارة بمحافظة الأحساء والمحجر الحيواني والنباتي بمطار الأحساء الدولي، مبيناً أن الإرسالية تضم أكثر من ٢٢٠٠ رأس من الضأن والماعز ذات السلالة الكازاخستانية.

وأضاف الدكتور "الحربي" أنه عقب وصول الإرسالية تم على الفور إجراء عمليات الكشف الظاهري عليها، ومراجعة المستندات والشهادات الصحية المرافقة لها، والتأكد من متوسط الأوزان؛ لضمان عدم استهلاك كميات من الأعلاف عند دخولها للمملكة، بالإضافة إلى سحب عينات الدم اللازمة، وفق الآليات المعتمدة بالوزارة، وإرسالها للمختبر للتأكد من سلامتها.

وبيَّن "الحربي" أن نتائج الفحص المخبرية للإرسالية أثبتت سلامة الأغنام الواردة وملاءمتها صحياً، وعليه تم تطبيق جميع الإجراءات المحجرية الواردة في نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون في دول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة، وعلى ضوء ذلك تم توجيه الإرسالية لمزرعة المستورد؛ لاستكمال باقي الضوابط اللازمة لبرنامج الاستدامة البيئية من تحصينات وفق برنامج التحصين الوطني.

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