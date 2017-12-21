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معلمة ضربت الحصان.. فتحولت حياتها إلى "جحيم"

تلقّت تهديدات بالقتل وهو ما دفعها للانتقال إلى مكان سري

رصدت الكاميرات معلمة بريطانية وهي تصفع وتركل حصانًا، مما أثار غضبًا داخل البلاد وخارجها، خاصةً بين مناصري حقوق الحيوان، وقلب حياتها رأسًا على عقب.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن المعلمة سارة مولدز فقدت وظيفتها بعد تداول شريط فيديو يظهر ركلها وصفعها للحصان.

وجاء قرار الفصل بعد تحقيق استمرّ 6 أسابيع بإشراف رؤساء التعليم.

ووقعت الحادثة في مقاطعة ليسترشير، وسط إنجلترا، حيث صدر شريط فيديو المُدرِّسة البالغة من العمر (37 عامًا) وهي توجّه الصفعة تلو الأخرى للحصان، ووجّهت له الركلات أيضًا.

وقام نادي "بوني"، الذي يعد أكبر منظمة شبابية للفروسية، وتضم في صفوفها أكثر من 30 ألف عضو في بريطانيا، بإقصائها من مهمة قائدة فريق في النادي؛ لأن تصرفها "غير مقبول".

ولقي تصرف المعلمة البريطانية تنديدًا من طرف الجمعية؛ لمنع القسوة على الحيوانات.

لكن الأمر الأكثر قسوة هو أن المُدرِّسة تلقّت تهديدات بالقتل وإساءات، مما دفعها إلى الانتقال إلى مكان سري.

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معلمة ضربت الحصان.. فتحولت حياتها إلى "جحيم"
سبق

رصدت الكاميرات معلمة بريطانية وهي تصفع وتركل حصانًا، مما أثار غضبًا داخل البلاد وخارجها، خاصةً بين مناصري حقوق الحيوان، وقلب حياتها رأسًا على عقب.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن المعلمة سارة مولدز فقدت وظيفتها بعد تداول شريط فيديو يظهر ركلها وصفعها للحصان.

وجاء قرار الفصل بعد تحقيق استمرّ 6 أسابيع بإشراف رؤساء التعليم.

ووقعت الحادثة في مقاطعة ليسترشير، وسط إنجلترا، حيث صدر شريط فيديو المُدرِّسة البالغة من العمر (37 عامًا) وهي توجّه الصفعة تلو الأخرى للحصان، ووجّهت له الركلات أيضًا.

وقام نادي "بوني"، الذي يعد أكبر منظمة شبابية للفروسية، وتضم في صفوفها أكثر من 30 ألف عضو في بريطانيا، بإقصائها من مهمة قائدة فريق في النادي؛ لأن تصرفها "غير مقبول".

ولقي تصرف المعلمة البريطانية تنديدًا من طرف الجمعية؛ لمنع القسوة على الحيوانات.

لكن الأمر الأكثر قسوة هو أن المُدرِّسة تلقّت تهديدات بالقتل وإساءات، مما دفعها إلى الانتقال إلى مكان سري.

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
02:21 PM

معلمة ضربت الحصان.. فتحولت حياتها إلى "جحيم"

تلقّت تهديدات بالقتل وهو ما دفعها للانتقال إلى مكان سري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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17,400

رصدت الكاميرات معلمة بريطانية وهي تصفع وتركل حصانًا، مما أثار غضبًا داخل البلاد وخارجها، خاصةً بين مناصري حقوق الحيوان، وقلب حياتها رأسًا على عقب.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن المعلمة سارة مولدز فقدت وظيفتها بعد تداول شريط فيديو يظهر ركلها وصفعها للحصان.

وجاء قرار الفصل بعد تحقيق استمرّ 6 أسابيع بإشراف رؤساء التعليم.

ووقعت الحادثة في مقاطعة ليسترشير، وسط إنجلترا، حيث صدر شريط فيديو المُدرِّسة البالغة من العمر (37 عامًا) وهي توجّه الصفعة تلو الأخرى للحصان، ووجّهت له الركلات أيضًا.

وقام نادي "بوني"، الذي يعد أكبر منظمة شبابية للفروسية، وتضم في صفوفها أكثر من 30 ألف عضو في بريطانيا، بإقصائها من مهمة قائدة فريق في النادي؛ لأن تصرفها "غير مقبول".

ولقي تصرف المعلمة البريطانية تنديدًا من طرف الجمعية؛ لمنع القسوة على الحيوانات.

لكن الأمر الأكثر قسوة هو أن المُدرِّسة تلقّت تهديدات بالقتل وإساءات، مما دفعها إلى الانتقال إلى مكان سري.

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