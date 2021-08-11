جازان.. أمطار رعدية تؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات: الدرب، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفرسان، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة، والأجزاء الساحلية من المنطقة.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً -بمشيئة الله-.
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات: الدرب، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفرسان، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة، والأجزاء الساحلية من المنطقة.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً -بمشيئة الله-.
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات: الدرب، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفرسان، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة، والأجزاء الساحلية من المنطقة.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً -بمشيئة الله-.