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جازان.. أمطار رعدية تؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية

"الأرصاد": تصحب برياح نشطة وتستمر حتى 10 مساءً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات: الدرب، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفرسان، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة، والأجزاء الساحلية من المنطقة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً -بمشيئة الله-.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جازان.. أمطار رعدية تؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات: الدرب، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفرسان، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة، والأجزاء الساحلية من المنطقة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً -بمشيئة الله-.

11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
09:48 AM

جازان.. أمطار رعدية تؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية

"الأرصاد": تصحب برياح نشطة وتستمر حتى 10 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات: الدرب، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفرسان، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة، والأجزاء الساحلية من المنطقة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً -بمشيئة الله-.

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