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تغريم 46 مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامة بنجران

تم إيقاع العقوبات المقررة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران، بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة على (46) ستة وأربعين مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامة، وذلك بتغريم كلٍ منهم مبلغ (1000) ريال.

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تغريم 46 مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامة بنجران
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران، بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة على (46) ستة وأربعين مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامة، وذلك بتغريم كلٍ منهم مبلغ (1000) ريال.

12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
08:04 PM

تغريم 46 مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامة بنجران

تم إيقاع العقوبات المقررة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران، بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة على (46) ستة وأربعين مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامة، وذلك بتغريم كلٍ منهم مبلغ (1000) ريال.

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