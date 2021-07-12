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أمير تبوك يطلع على سير العمل في مركز شرما

خلال لقائه "الحربي".. واطمأن على الخدمات المقدمة للمواطن

التقى أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، محافظ ضباء، محمود حسين الحربي، ورئيس مركز شرما، محمد ضويحي الزمهري، واطلع على سير العمل في المركز والجهود المبذولة لخدمة المواطن والمقيم.

ونوه أمير منطقة تبوك بحرص خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على متابعة أحوال المواطنين والوقوف على الخدمات التي تقدم للمواطن في كافة المجالات الخدمية والتنموية.

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أمير تبوك يطلع على سير العمل في مركز شرما
سبق

التقى أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، محافظ ضباء، محمود حسين الحربي، ورئيس مركز شرما، محمد ضويحي الزمهري، واطلع على سير العمل في المركز والجهود المبذولة لخدمة المواطن والمقيم.

ونوه أمير منطقة تبوك بحرص خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على متابعة أحوال المواطنين والوقوف على الخدمات التي تقدم للمواطن في كافة المجالات الخدمية والتنموية.

12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
04:04 PM

أمير تبوك يطلع على سير العمل في مركز شرما

خلال لقائه "الحربي".. واطمأن على الخدمات المقدمة للمواطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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التقى أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، محافظ ضباء، محمود حسين الحربي، ورئيس مركز شرما، محمد ضويحي الزمهري، واطلع على سير العمل في المركز والجهود المبذولة لخدمة المواطن والمقيم.

ونوه أمير منطقة تبوك بحرص خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على متابعة أحوال المواطنين والوقوف على الخدمات التي تقدم للمواطن في كافة المجالات الخدمية والتنموية.

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