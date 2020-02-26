النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير الجوف بالنيابة: الأوامر الملكية ركزت على ما يمس المواطنين والمواطنات بشكل مباشر

قال: إنها تعكس حرص القيادة على الاهتمام بالقطاعين العام والخاص

أشاد أمير منطقة الجوف بالنيابة الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، بالأوامر الملكية التي صدرت أمس، وما تعكسه من تناغم مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وأكد أمير منطقة الجوف بالنيابة أن الأوامر ركزت على ما يمس المواطنين والمواطنات بشكل مباشر، مبينًا أن دمج وزارة الخدمة المدنية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحت مسمى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يؤكد حرص القيادة -حفظها الله- على الاهتمام بالقطاعين العام والخاص وتوحيد أنظمتها في التوظيف وإحلال الكوادر الوطنية.

وأشار إلى أن تحويل الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للسياحة، والهيئة العامة للرياضة إلى وزارات تعطيها شمولية أكثر وقوة لكونها تمثل مفصلاً مهماً في التنمية والسياحة والرياضة وتمنح هذه الوزارات مقعداً في مجلس الوزراء، لتؤكد الاهتمام بالشباب والرياضة والبناء في الإنسان، والتركيز أيضاً على الاستثمار؛ لدوره في دعم الاقتصاد وتوفير مزيد من فرص العمل، جنباً إلى جنب مع السياحة التي تلعب دوراً مهماً في اقتصاديات الدول وتحتل مكاناً مرموقاً واهتماماً عالمياً.

ودعا الله أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها، تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
أمير الجوف بالنيابة: الأوامر الملكية ركزت على ما يمس المواطنين والمواطنات بشكل مباشر
سبق

أشاد أمير منطقة الجوف بالنيابة الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، بالأوامر الملكية التي صدرت أمس، وما تعكسه من تناغم مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وأكد أمير منطقة الجوف بالنيابة أن الأوامر ركزت على ما يمس المواطنين والمواطنات بشكل مباشر، مبينًا أن دمج وزارة الخدمة المدنية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحت مسمى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يؤكد حرص القيادة -حفظها الله- على الاهتمام بالقطاعين العام والخاص وتوحيد أنظمتها في التوظيف وإحلال الكوادر الوطنية.

وأشار إلى أن تحويل الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للسياحة، والهيئة العامة للرياضة إلى وزارات تعطيها شمولية أكثر وقوة لكونها تمثل مفصلاً مهماً في التنمية والسياحة والرياضة وتمنح هذه الوزارات مقعداً في مجلس الوزراء، لتؤكد الاهتمام بالشباب والرياضة والبناء في الإنسان، والتركيز أيضاً على الاستثمار؛ لدوره في دعم الاقتصاد وتوفير مزيد من فرص العمل، جنباً إلى جنب مع السياحة التي تلعب دوراً مهماً في اقتصاديات الدول وتحتل مكاناً مرموقاً واهتماماً عالمياً.

ودعا الله أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها، تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
07:30 PM

أمير الجوف بالنيابة: الأوامر الملكية ركزت على ما يمس المواطنين والمواطنات بشكل مباشر

قال: إنها تعكس حرص القيادة على الاهتمام بالقطاعين العام والخاص

A A A
عبدالرحمن العازمي - الجوف
0
110

أشاد أمير منطقة الجوف بالنيابة الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، بالأوامر الملكية التي صدرت أمس، وما تعكسه من تناغم مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وأكد أمير منطقة الجوف بالنيابة أن الأوامر ركزت على ما يمس المواطنين والمواطنات بشكل مباشر، مبينًا أن دمج وزارة الخدمة المدنية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحت مسمى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يؤكد حرص القيادة -حفظها الله- على الاهتمام بالقطاعين العام والخاص وتوحيد أنظمتها في التوظيف وإحلال الكوادر الوطنية.

وأشار إلى أن تحويل الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للسياحة، والهيئة العامة للرياضة إلى وزارات تعطيها شمولية أكثر وقوة لكونها تمثل مفصلاً مهماً في التنمية والسياحة والرياضة وتمنح هذه الوزارات مقعداً في مجلس الوزراء، لتؤكد الاهتمام بالشباب والرياضة والبناء في الإنسان، والتركيز أيضاً على الاستثمار؛ لدوره في دعم الاقتصاد وتوفير مزيد من فرص العمل، جنباً إلى جنب مع السياحة التي تلعب دوراً مهماً في اقتصاديات الدول وتحتل مكاناً مرموقاً واهتماماً عالمياً.

ودعا الله أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها، تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,831
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,336
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,686
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,965

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

المقالات

ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة