حصول 4 جهات جديدة بالجامعة الإسلامية على الأيزو

عقد ورش عمل سنوية للفائزين بشهادة الجودة

أعلنت عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، الأربعاء؛ حصول أربع جهات بالجامعة على شهادة إدارة الجودة.

يأتي ذلك وفقًا للمواصفة العالمية الأيزو 9001: 2015، ليرتفع عدد الجهات الممنوحة داخل الجامعة إلى 14 جهة.

وسلم مدير الجامعة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، شهادة الأيزو، العمادات والكليات الحاصلة عليها حديثًا، عقب ترؤسه اجتماع الهيئة الاستشارية للجامعة الثلاثاء.

وحصلت كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، وعمادات الدراسات العليا، والبحث العلمي، وشؤون المكتبات، على الشهادة؛ تقديرًا لتأسيس وتفعيل نظام إدارة الجودة بوحدات وأقسام الكلية والعمادات، وفقًا لمعايير المواصفة العالمية.

وأشارت عمادة الجودة إلى أنها تعمل على تأهيل الجهات المتقدمة للحصول على الأيزو، ومتابعة الحاصلين عليها من خلال التدقيق الداخلي النصف سنوي والسنوي، وإصدار التقارير لعمل ملاحظات التدقيق ومتابعة التنفيذ، بالإضافة إلى عقد ورش العمل السنوية للجهات الحاصلة على الأيزو، وتقديم الدعم الفني المستمر لمتطلبات تطبيق المواصفة العالمية الأيزو.