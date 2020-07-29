شاهد.. خليط الضباب والمطر يرسم لوحة بديعة بالطريق الدولي جنوب بللحمر

تدفق الشلالات من أعلى الجبال وجريان بعض الأودية.. درجة الحرارة 13

هطلت، ظهر اليوم، أمطار متوسطة على مناطق جنوب مركز بللحمر، شمال عسير، سالت على إثرها بعض الأودية، وارتوت بها الشعاب.

ووثقت عدسة "سبق" مشاهد بديعة لمناطق هطول الأمطار وتدفق الشلالات من أعلى الجبال، وجريان بعض الأودية، ولا تزال الأمطار تواصل هطولها حتى إعداد هذا الخبر.

فيما سجلت درجة الحرارة 13 درجة مئوية بالتزامن مع موجة ضباب اجتاحت الطريق الدولي المؤدي إلى مدينة أبها.