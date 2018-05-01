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صحيفة "إيطالية": مباراة "الأخضر" السعودي ستكون الأولى لـ "مانشيني" مع "الأوزوري"

وصفتها الصحيفة بالمواجهة المنتظر أن تكون قوية لأهميتها لـ "السعوديين"

ستكون مباراة الأخضر السعودي القادمة أمام المنتخب الإيطالي هي الأولى للمدرب الإيطالي الشهير روبيرتو مانشيني مع منتخب بلاده إذ بات هو الاسم الأقرب لتولي المهمة الفنية للمنتخب الإيطالي .


وكان مدرب الريال وبايرن ميونيخ السابق كارلو انشيلوتي قد رفض تدريب منتخب بلاده مفضلاً تدريب أحد الأندية الأوروبية حيث يرى المدرب أنه لا يزال قادرًا على تدريب أحد الأندية الأوروبية الكبيرة.

وسيواجه المنتخب السعودي نظيره الإيطالي في 28 مايو القادم في إطار استعدادات الأخضر لمونديال روسيا القادم حيث قالت صحيفة توتوميركاتو ويب إن المباراة ستكون قوية كون السعودي يتأهب لمواجهة الروس والمصريين والمنتخب الأوروغوياني في المونديال .

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صحيفة "إيطالية": مباراة "الأخضر" السعودي ستكون الأولى لـ "مانشيني" مع "الأوزوري"
سبق

ستكون مباراة الأخضر السعودي القادمة أمام المنتخب الإيطالي هي الأولى للمدرب الإيطالي الشهير روبيرتو مانشيني مع منتخب بلاده إذ بات هو الاسم الأقرب لتولي المهمة الفنية للمنتخب الإيطالي .


وكان مدرب الريال وبايرن ميونيخ السابق كارلو انشيلوتي قد رفض تدريب منتخب بلاده مفضلاً تدريب أحد الأندية الأوروبية حيث يرى المدرب أنه لا يزال قادرًا على تدريب أحد الأندية الأوروبية الكبيرة.

وسيواجه المنتخب السعودي نظيره الإيطالي في 28 مايو القادم في إطار استعدادات الأخضر لمونديال روسيا القادم حيث قالت صحيفة توتوميركاتو ويب إن المباراة ستكون قوية كون السعودي يتأهب لمواجهة الروس والمصريين والمنتخب الأوروغوياني في المونديال .

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
11:40 PM

صحيفة "إيطالية": مباراة "الأخضر" السعودي ستكون الأولى لـ "مانشيني" مع "الأوزوري"

وصفتها الصحيفة بالمواجهة المنتظر أن تكون قوية لأهميتها لـ "السعوديين"

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محمد السيّد - الرياض
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902

ستكون مباراة الأخضر السعودي القادمة أمام المنتخب الإيطالي هي الأولى للمدرب الإيطالي الشهير روبيرتو مانشيني مع منتخب بلاده إذ بات هو الاسم الأقرب لتولي المهمة الفنية للمنتخب الإيطالي .


وكان مدرب الريال وبايرن ميونيخ السابق كارلو انشيلوتي قد رفض تدريب منتخب بلاده مفضلاً تدريب أحد الأندية الأوروبية حيث يرى المدرب أنه لا يزال قادرًا على تدريب أحد الأندية الأوروبية الكبيرة.

وسيواجه المنتخب السعودي نظيره الإيطالي في 28 مايو القادم في إطار استعدادات الأخضر لمونديال روسيا القادم حيث قالت صحيفة توتوميركاتو ويب إن المباراة ستكون قوية كون السعودي يتأهب لمواجهة الروس والمصريين والمنتخب الأوروغوياني في المونديال .

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