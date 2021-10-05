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"تربية" جامعة الإمام تحتفل باليوم العالمي للمعلم

أقامت ملتقى علميًا بمشاركة نخبة علمية وأكاديمية

احتفلت كلية التربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية باليوم العالمي للمعلم، برعاية وحضور رئيس الجامعة الدكتور أحمد بن سالم العامري، حيث أقامت ملتقى علميًا بهذه المناسبة تحت إشراف عميد كلية التربية الدكتور أحمد بن محمد النشوان ومشاركة نخبة من الأكاديميين والمختصين في مجال تنمية مهارات المعلم.

وجاء الملتقى العلمي لهذ العام تحت شعار: (المعلمون: جوهر تعافي التعليم)، وحظي في مستهل كلماته بمداخلة ضافية من رئيس الجامعة أكد فيها على الدور القيادي للمعلمين من وكلاء ومشرفين وقادة للمدارس، وكذلك الدور القيادي لأعضاء هيئة التدريس من عمداء ووكلاء ورؤساء جامعات، وما يساهموا به من توجيه للجهود والإمكانات والموارد نحو التغلب على الأزمات وتحقيق التطلعات.

عقب ذلك، تناول عميد كلية التربية الدكتور أحمد بن محمد النشوان الدور الفعال للمعلم خلال جائحة كورونا وضربهم لأروع الأمثلة في الإخلاص والعمل للمهنة وقدرتهم على الصمود ورسم معالم المستقبل.

الى هذا تطرق الملتقى العلمي، الذي شهد مشاركة نخب علمية من وزارة التعليم، وكذلك من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية، لعدد من القضايا ذات العلاقة بالمعلم ودورة في إدارة الأزمات.

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"تربية" جامعة الإمام تحتفل باليوم العالمي للمعلم
سبق

احتفلت كلية التربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية باليوم العالمي للمعلم، برعاية وحضور رئيس الجامعة الدكتور أحمد بن سالم العامري، حيث أقامت ملتقى علميًا بهذه المناسبة تحت إشراف عميد كلية التربية الدكتور أحمد بن محمد النشوان ومشاركة نخبة من الأكاديميين والمختصين في مجال تنمية مهارات المعلم.

وجاء الملتقى العلمي لهذ العام تحت شعار: (المعلمون: جوهر تعافي التعليم)، وحظي في مستهل كلماته بمداخلة ضافية من رئيس الجامعة أكد فيها على الدور القيادي للمعلمين من وكلاء ومشرفين وقادة للمدارس، وكذلك الدور القيادي لأعضاء هيئة التدريس من عمداء ووكلاء ورؤساء جامعات، وما يساهموا به من توجيه للجهود والإمكانات والموارد نحو التغلب على الأزمات وتحقيق التطلعات.

عقب ذلك، تناول عميد كلية التربية الدكتور أحمد بن محمد النشوان الدور الفعال للمعلم خلال جائحة كورونا وضربهم لأروع الأمثلة في الإخلاص والعمل للمهنة وقدرتهم على الصمود ورسم معالم المستقبل.

الى هذا تطرق الملتقى العلمي، الذي شهد مشاركة نخب علمية من وزارة التعليم، وكذلك من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية، لعدد من القضايا ذات العلاقة بالمعلم ودورة في إدارة الأزمات.

05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443
04:12 PM
اخر تعديل
05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443
10:52 PM

"تربية" جامعة الإمام تحتفل باليوم العالمي للمعلم

أقامت ملتقى علميًا بمشاركة نخبة علمية وأكاديمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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70,073

احتفلت كلية التربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية باليوم العالمي للمعلم، برعاية وحضور رئيس الجامعة الدكتور أحمد بن سالم العامري، حيث أقامت ملتقى علميًا بهذه المناسبة تحت إشراف عميد كلية التربية الدكتور أحمد بن محمد النشوان ومشاركة نخبة من الأكاديميين والمختصين في مجال تنمية مهارات المعلم.

وجاء الملتقى العلمي لهذ العام تحت شعار: (المعلمون: جوهر تعافي التعليم)، وحظي في مستهل كلماته بمداخلة ضافية من رئيس الجامعة أكد فيها على الدور القيادي للمعلمين من وكلاء ومشرفين وقادة للمدارس، وكذلك الدور القيادي لأعضاء هيئة التدريس من عمداء ووكلاء ورؤساء جامعات، وما يساهموا به من توجيه للجهود والإمكانات والموارد نحو التغلب على الأزمات وتحقيق التطلعات.

عقب ذلك، تناول عميد كلية التربية الدكتور أحمد بن محمد النشوان الدور الفعال للمعلم خلال جائحة كورونا وضربهم لأروع الأمثلة في الإخلاص والعمل للمهنة وقدرتهم على الصمود ورسم معالم المستقبل.

الى هذا تطرق الملتقى العلمي، الذي شهد مشاركة نخب علمية من وزارة التعليم، وكذلك من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية، لعدد من القضايا ذات العلاقة بالمعلم ودورة في إدارة الأزمات.

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