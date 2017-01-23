النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المظيلف .. مصلّون على الأرصفة وجوامع لم تُعتمد .. ومكتب القنفذة يتجاهل الرد

مطالب باعتماد المساجد الستة الجديدة .. والتعاقد مع شركة للصيانة والنظافة

ناشد أهالي مركز المظيلف بمحافظة القنفذة، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والمسؤولين، التوجيه باعتماد الجوامع الحديثة التي شُيدت أخيراً لاستيعاب المصلين لصلاة الجُمع.

وأكّد الأهالي أن جوامعهم التي لا تصل لـ 10 جوامع بعضها تم إنشاؤه منذ عقدين من الزمان سيئة التكييف والنظافة والصيانة، ولا تستوعب ما يزيد على 15 ألف مواطن ومقيم في أكثر من 10 قرى بالمركز ناهيك عن عابري الطريق.

وقال عددٌ من أهالي مركز المظيلف لـ "سبق": "الجوامع لا تكاد تتسع للمصلين الذين يضطرون لافتراش الطرق والأرصفة ناهيك عن قدم إنشائها وسوء التكييف ودورات المياه، وعلى الرغم من اكتمال بناء 6 مساجد كبيرة إلا أنه لم تصدر الموافقة حتى الآن لاعتمادها (السويلم - سرحان - الزواهرة - المباركي - حمادة - الجهنان)، فالحاجة كبيرة من المواطنين والمقيمين الذين يزيدون على 15 ألفاً في 10 قرى أو المسافرين عابري السبيل لاسيما أننا نقع على طريق دولي، ومثلث مفترق طرق أبها - جدة - جازان، وخصوصاً مع وضع حجر الأساس للمطار الأقرب للمظيلف، وهي متنفس للزوّار بوجود الكورنيش البحري والزيادة المتتالية في عدد السكان مع بقاء المساجد على عددها نفسه من سنين طويلة.

وأضافوا أن أحد الجوامع القائمة حالياً تكاليفه ومكافآت الإمام على حساب صاحب المحطة وتقام فيه الجمعة لقلة المساجد ولكبر حجمه رغم وجود مساجد حديثة، لكن لم تُعتمد، وفي أوقات العطل الأسبوعية مع صلاة الجمعة تكتظ الجوامع بالمصلين الذين يضطرون للصلاة على أرصفة الطرق الخارجية مع درجات الحرارة العالية وموجات الغبار العالية التي تستمر لأشهر عدة كل عام دون أيّ اعتبار من المسؤولين أو مراعاة التنامي المستمر والازدياد المتواصل سكانياً وتنموياً واقتصادياً، وحجتهم في ذلك أن بعضها قريب من الشارع العام الذي يُفترض أن ذلك نقطة تحسب بزيادة أعداد الجوامع لاستيعاب سالكي الطريق إضافة إلى سكان المركز.

وناشد الأهالي وزير الشؤون الإسلامية، ومسؤولي الوزارة، اعتماد هذه الجوامع الحديثة، والتعاقد مع شركة للصيانة والنظافة للاعتناء ببيوت الله.

"سبق" عرضت الشكوى على محمد إبراهيم الشيخي؛ مدير مكتب الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالقنفذة، منذ 7 أيام، لكنه تجاهل الاستفسار أو الرد عليه.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
المظيلف .. مصلّون على الأرصفة وجوامع لم تُعتمد .. ومكتب القنفذة يتجاهل الرد
سبق

ناشد أهالي مركز المظيلف بمحافظة القنفذة، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والمسؤولين، التوجيه باعتماد الجوامع الحديثة التي شُيدت أخيراً لاستيعاب المصلين لصلاة الجُمع.

وأكّد الأهالي أن جوامعهم التي لا تصل لـ 10 جوامع بعضها تم إنشاؤه منذ عقدين من الزمان سيئة التكييف والنظافة والصيانة، ولا تستوعب ما يزيد على 15 ألف مواطن ومقيم في أكثر من 10 قرى بالمركز ناهيك عن عابري الطريق.

وقال عددٌ من أهالي مركز المظيلف لـ "سبق": "الجوامع لا تكاد تتسع للمصلين الذين يضطرون لافتراش الطرق والأرصفة ناهيك عن قدم إنشائها وسوء التكييف ودورات المياه، وعلى الرغم من اكتمال بناء 6 مساجد كبيرة إلا أنه لم تصدر الموافقة حتى الآن لاعتمادها (السويلم - سرحان - الزواهرة - المباركي - حمادة - الجهنان)، فالحاجة كبيرة من المواطنين والمقيمين الذين يزيدون على 15 ألفاً في 10 قرى أو المسافرين عابري السبيل لاسيما أننا نقع على طريق دولي، ومثلث مفترق طرق أبها - جدة - جازان، وخصوصاً مع وضع حجر الأساس للمطار الأقرب للمظيلف، وهي متنفس للزوّار بوجود الكورنيش البحري والزيادة المتتالية في عدد السكان مع بقاء المساجد على عددها نفسه من سنين طويلة.

وأضافوا أن أحد الجوامع القائمة حالياً تكاليفه ومكافآت الإمام على حساب صاحب المحطة وتقام فيه الجمعة لقلة المساجد ولكبر حجمه رغم وجود مساجد حديثة، لكن لم تُعتمد، وفي أوقات العطل الأسبوعية مع صلاة الجمعة تكتظ الجوامع بالمصلين الذين يضطرون للصلاة على أرصفة الطرق الخارجية مع درجات الحرارة العالية وموجات الغبار العالية التي تستمر لأشهر عدة كل عام دون أيّ اعتبار من المسؤولين أو مراعاة التنامي المستمر والازدياد المتواصل سكانياً وتنموياً واقتصادياً، وحجتهم في ذلك أن بعضها قريب من الشارع العام الذي يُفترض أن ذلك نقطة تحسب بزيادة أعداد الجوامع لاستيعاب سالكي الطريق إضافة إلى سكان المركز.

وناشد الأهالي وزير الشؤون الإسلامية، ومسؤولي الوزارة، اعتماد هذه الجوامع الحديثة، والتعاقد مع شركة للصيانة والنظافة للاعتناء ببيوت الله.

"سبق" عرضت الشكوى على محمد إبراهيم الشيخي؛ مدير مكتب الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالقنفذة، منذ 7 أيام، لكنه تجاهل الاستفسار أو الرد عليه.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
08:55 AM

المظيلف .. مصلّون على الأرصفة وجوامع لم تُعتمد .. ومكتب القنفذة يتجاهل الرد

مطالب باعتماد المساجد الستة الجديدة .. والتعاقد مع شركة للصيانة والنظافة

A A A
عبدالعزيز الشهري - القنفذة
2
4,421

ناشد أهالي مركز المظيلف بمحافظة القنفذة، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والمسؤولين، التوجيه باعتماد الجوامع الحديثة التي شُيدت أخيراً لاستيعاب المصلين لصلاة الجُمع.

وأكّد الأهالي أن جوامعهم التي لا تصل لـ 10 جوامع بعضها تم إنشاؤه منذ عقدين من الزمان سيئة التكييف والنظافة والصيانة، ولا تستوعب ما يزيد على 15 ألف مواطن ومقيم في أكثر من 10 قرى بالمركز ناهيك عن عابري الطريق.

وقال عددٌ من أهالي مركز المظيلف لـ "سبق": "الجوامع لا تكاد تتسع للمصلين الذين يضطرون لافتراش الطرق والأرصفة ناهيك عن قدم إنشائها وسوء التكييف ودورات المياه، وعلى الرغم من اكتمال بناء 6 مساجد كبيرة إلا أنه لم تصدر الموافقة حتى الآن لاعتمادها (السويلم - سرحان - الزواهرة - المباركي - حمادة - الجهنان)، فالحاجة كبيرة من المواطنين والمقيمين الذين يزيدون على 15 ألفاً في 10 قرى أو المسافرين عابري السبيل لاسيما أننا نقع على طريق دولي، ومثلث مفترق طرق أبها - جدة - جازان، وخصوصاً مع وضع حجر الأساس للمطار الأقرب للمظيلف، وهي متنفس للزوّار بوجود الكورنيش البحري والزيادة المتتالية في عدد السكان مع بقاء المساجد على عددها نفسه من سنين طويلة.

وأضافوا أن أحد الجوامع القائمة حالياً تكاليفه ومكافآت الإمام على حساب صاحب المحطة وتقام فيه الجمعة لقلة المساجد ولكبر حجمه رغم وجود مساجد حديثة، لكن لم تُعتمد، وفي أوقات العطل الأسبوعية مع صلاة الجمعة تكتظ الجوامع بالمصلين الذين يضطرون للصلاة على أرصفة الطرق الخارجية مع درجات الحرارة العالية وموجات الغبار العالية التي تستمر لأشهر عدة كل عام دون أيّ اعتبار من المسؤولين أو مراعاة التنامي المستمر والازدياد المتواصل سكانياً وتنموياً واقتصادياً، وحجتهم في ذلك أن بعضها قريب من الشارع العام الذي يُفترض أن ذلك نقطة تحسب بزيادة أعداد الجوامع لاستيعاب سالكي الطريق إضافة إلى سكان المركز.

وناشد الأهالي وزير الشؤون الإسلامية، ومسؤولي الوزارة، اعتماد هذه الجوامع الحديثة، والتعاقد مع شركة للصيانة والنظافة للاعتناء ببيوت الله.

"سبق" عرضت الشكوى على محمد إبراهيم الشيخي؛ مدير مكتب الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالقنفذة، منذ 7 أيام، لكنه تجاهل الاستفسار أو الرد عليه.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,629
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,308
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,563
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,493

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

المقالات

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

ماجد الحربي
الفشل بداية

الفشل بداية

سلطان رديف
هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني
منتخب حاضر وإعلام غائب

منتخب حاضر وإعلام غائب

سلطان رديف
كلك عيوب يا قطر!!

كلك عيوب يا قطر!!

صالح مطر الغامدي
التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة