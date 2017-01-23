المظيلف .. مصلّون على الأرصفة وجوامع لم تُعتمد .. ومكتب القنفذة يتجاهل الرد

مطالب باعتماد المساجد الستة الجديدة .. والتعاقد مع شركة للصيانة والنظافة

ناشد أهالي مركز المظيلف بمحافظة القنفذة، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والمسؤولين، التوجيه باعتماد الجوامع الحديثة التي شُيدت أخيراً لاستيعاب المصلين لصلاة الجُمع.

وأكّد الأهالي أن جوامعهم التي لا تصل لـ 10 جوامع بعضها تم إنشاؤه منذ عقدين من الزمان سيئة التكييف والنظافة والصيانة، ولا تستوعب ما يزيد على 15 ألف مواطن ومقيم في أكثر من 10 قرى بالمركز ناهيك عن عابري الطريق.

وقال عددٌ من أهالي مركز المظيلف لـ "سبق": "الجوامع لا تكاد تتسع للمصلين الذين يضطرون لافتراش الطرق والأرصفة ناهيك عن قدم إنشائها وسوء التكييف ودورات المياه، وعلى الرغم من اكتمال بناء 6 مساجد كبيرة إلا أنه لم تصدر الموافقة حتى الآن لاعتمادها (السويلم - سرحان - الزواهرة - المباركي - حمادة - الجهنان)، فالحاجة كبيرة من المواطنين والمقيمين الذين يزيدون على 15 ألفاً في 10 قرى أو المسافرين عابري السبيل لاسيما أننا نقع على طريق دولي، ومثلث مفترق طرق أبها - جدة - جازان، وخصوصاً مع وضع حجر الأساس للمطار الأقرب للمظيلف، وهي متنفس للزوّار بوجود الكورنيش البحري والزيادة المتتالية في عدد السكان مع بقاء المساجد على عددها نفسه من سنين طويلة.

وأضافوا أن أحد الجوامع القائمة حالياً تكاليفه ومكافآت الإمام على حساب صاحب المحطة وتقام فيه الجمعة لقلة المساجد ولكبر حجمه رغم وجود مساجد حديثة، لكن لم تُعتمد، وفي أوقات العطل الأسبوعية مع صلاة الجمعة تكتظ الجوامع بالمصلين الذين يضطرون للصلاة على أرصفة الطرق الخارجية مع درجات الحرارة العالية وموجات الغبار العالية التي تستمر لأشهر عدة كل عام دون أيّ اعتبار من المسؤولين أو مراعاة التنامي المستمر والازدياد المتواصل سكانياً وتنموياً واقتصادياً، وحجتهم في ذلك أن بعضها قريب من الشارع العام الذي يُفترض أن ذلك نقطة تحسب بزيادة أعداد الجوامع لاستيعاب سالكي الطريق إضافة إلى سكان المركز.

وناشد الأهالي وزير الشؤون الإسلامية، ومسؤولي الوزارة، اعتماد هذه الجوامع الحديثة، والتعاقد مع شركة للصيانة والنظافة للاعتناء ببيوت الله.

"سبق" عرضت الشكوى على محمد إبراهيم الشيخي؛ مدير مكتب الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالقنفذة، منذ 7 أيام، لكنه تجاهل الاستفسار أو الرد عليه.