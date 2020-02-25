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فيديو .. هل تنجو هذه الفتاة من الدهس؟

على أحد الطرق غربي روسيا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في روسيا مقطعاً مصوّراً لفتاة أُصيبت بإغماءٍ مفاجئ وسقطت على أحد الطرق لحظة مرور حافلة.

وينقل "سكاي نيوز عربية" عن موقع "دون 24" الروسي، أن فتاة في بلدة أزوف التابعة لمدينة روستوف- غربي روسيا، نجت من "موت محتم".

ويظهر الفيديو فتاة تسير على ناصية الطريق بشكل متوازن ثم ترنو بنظراتها تجاه حافلة قادمة نحوها قبل أن تقع أرضاً.

وكان المذهل في الأمر أن عجلات الحافلة كانت بعيدة سنتيمترات قليلة جداً عن رأس الفتاة المستلقية على الأرض، ولولا ذلك لتهشمت جمجمتها.

وتعليقاً على ذلك الفيديو الذي انتشر يوم الأحد على مواقع التواصل، قال أحد المغرّدين على "تويتر": "يا لها من فتاة مسكينة أرجو أن تكون قد حظيت بمساعدة ما".

وعلّق آخر: "إنها محظوظة، لقد كُتب لها عمرٌ جديد"، فيما قالت إحداهن: "آمل أن تكون قد نُقلت إلى المستشفى، فقد كانت تمسك برأسها حتى قبل أن تقع أرضاً، ويبدو أنها كانت تتألم".

بالمقابل تساءل البعض فيما إذا كانت الفتاة المجهولة الهوية تنوي الانتحار أم أنها وقعت بسبب عرض مرضي.

روسيا فتاة أُصيبت بإغماءٍ مفاجئ لحظة مرور حافلة

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فيديو .. هل تنجو هذه الفتاة من الدهس؟
سبق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في روسيا مقطعاً مصوّراً لفتاة أُصيبت بإغماءٍ مفاجئ وسقطت على أحد الطرق لحظة مرور حافلة.

وينقل "سكاي نيوز عربية" عن موقع "دون 24" الروسي، أن فتاة في بلدة أزوف التابعة لمدينة روستوف- غربي روسيا، نجت من "موت محتم".

ويظهر الفيديو فتاة تسير على ناصية الطريق بشكل متوازن ثم ترنو بنظراتها تجاه حافلة قادمة نحوها قبل أن تقع أرضاً.

وكان المذهل في الأمر أن عجلات الحافلة كانت بعيدة سنتيمترات قليلة جداً عن رأس الفتاة المستلقية على الأرض، ولولا ذلك لتهشمت جمجمتها.

وتعليقاً على ذلك الفيديو الذي انتشر يوم الأحد على مواقع التواصل، قال أحد المغرّدين على "تويتر": "يا لها من فتاة مسكينة أرجو أن تكون قد حظيت بمساعدة ما".

وعلّق آخر: "إنها محظوظة، لقد كُتب لها عمرٌ جديد"، فيما قالت إحداهن: "آمل أن تكون قد نُقلت إلى المستشفى، فقد كانت تمسك برأسها حتى قبل أن تقع أرضاً، ويبدو أنها كانت تتألم".

بالمقابل تساءل البعض فيما إذا كانت الفتاة المجهولة الهوية تنوي الانتحار أم أنها وقعت بسبب عرض مرضي.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
09:57 AM

فيديو .. هل تنجو هذه الفتاة من الدهس؟

على أحد الطرق غربي روسيا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
6,483

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في روسيا مقطعاً مصوّراً لفتاة أُصيبت بإغماءٍ مفاجئ وسقطت على أحد الطرق لحظة مرور حافلة.

وينقل "سكاي نيوز عربية" عن موقع "دون 24" الروسي، أن فتاة في بلدة أزوف التابعة لمدينة روستوف- غربي روسيا، نجت من "موت محتم".

ويظهر الفيديو فتاة تسير على ناصية الطريق بشكل متوازن ثم ترنو بنظراتها تجاه حافلة قادمة نحوها قبل أن تقع أرضاً.

وكان المذهل في الأمر أن عجلات الحافلة كانت بعيدة سنتيمترات قليلة جداً عن رأس الفتاة المستلقية على الأرض، ولولا ذلك لتهشمت جمجمتها.

وتعليقاً على ذلك الفيديو الذي انتشر يوم الأحد على مواقع التواصل، قال أحد المغرّدين على "تويتر": "يا لها من فتاة مسكينة أرجو أن تكون قد حظيت بمساعدة ما".

وعلّق آخر: "إنها محظوظة، لقد كُتب لها عمرٌ جديد"، فيما قالت إحداهن: "آمل أن تكون قد نُقلت إلى المستشفى، فقد كانت تمسك برأسها حتى قبل أن تقع أرضاً، ويبدو أنها كانت تتألم".

بالمقابل تساءل البعض فيما إذا كانت الفتاة المجهولة الهوية تنوي الانتحار أم أنها وقعت بسبب عرض مرضي.

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