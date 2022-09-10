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في تنبيه للأرصاد: هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة

مصحوبة بنشاط في الرياح وشبه انعدام في الرؤية.. يستمر حتى الـ9 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمرّ إلى الساعة الـ9 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة الحجرة، والعقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وقلوة والأجزاء المجاورة لها.

بدورها حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة -لا سمح الله-.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة منطقة الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في تنبيه للأرصاد: هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمرّ إلى الساعة الـ9 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة الحجرة، والعقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وقلوة والأجزاء المجاورة لها.

بدورها حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة -لا سمح الله-.

10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
04:47 PM

في تنبيه للأرصاد: هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة

مصحوبة بنشاط في الرياح وشبه انعدام في الرؤية.. يستمر حتى الـ9 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمرّ إلى الساعة الـ9 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة الحجرة، والعقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وقلوة والأجزاء المجاورة لها.

بدورها حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة -لا سمح الله-.

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