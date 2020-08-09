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"أرامكو" تعلن توزيع أرباح نقدية بقيمة 70.32 مليار ريال

عن الربع الثاني من عام 2020 وبقيمة "0.35 ريال للسهم"

أعلنت شركة "أرامكو السعودية"، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 70.32 مليار ريال (18.75 مليار دولار) عن الربع الثاني من عام 2020.

ووفق موقع "تداول" فإن تاريخ الأحقية هو 21/ 12/ 1441هـ الموافق 11/ 8/ 2020م؛ على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق، المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول.

أما تاريخ التوزيع فسيكون 12/ 1/ 1442هـ الموافق 31/ 8/ 2020م

أرامكو السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أرامكو" تعلن توزيع أرباح نقدية بقيمة 70.32 مليار ريال
سبق

أعلنت شركة "أرامكو السعودية"، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 70.32 مليار ريال (18.75 مليار دولار) عن الربع الثاني من عام 2020.

ووفق موقع "تداول" فإن تاريخ الأحقية هو 21/ 12/ 1441هـ الموافق 11/ 8/ 2020م؛ على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق، المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول.

أما تاريخ التوزيع فسيكون 12/ 1/ 1442هـ الموافق 31/ 8/ 2020م

09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
10:28 AM

"أرامكو" تعلن توزيع أرباح نقدية بقيمة 70.32 مليار ريال

عن الربع الثاني من عام 2020 وبقيمة "0.35 ريال للسهم"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,982

أعلنت شركة "أرامكو السعودية"، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 70.32 مليار ريال (18.75 مليار دولار) عن الربع الثاني من عام 2020.

ووفق موقع "تداول" فإن تاريخ الأحقية هو 21/ 12/ 1441هـ الموافق 11/ 8/ 2020م؛ على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق، المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول.

أما تاريخ التوزيع فسيكون 12/ 1/ 1442هـ الموافق 31/ 8/ 2020م

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بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,758
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,199
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,009
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,493

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