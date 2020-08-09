ووفق موقع "تداول" فإن تاريخ الأحقية هو 21/ 12/ 1441هـ الموافق 11/ 8/ 2020م؛ على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق، المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول.

أعلنت شركة "أرامكو السعودية"، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 70.32 مليار ريال (18.75 مليار دولار) عن الربع الثاني من عام 2020.

"أرامكو" تعلن توزيع أرباح نقدية بقيمة 70.32 مليار ريال صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-08-09 أعلنت شركة "أرامكو السعودية"، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 70.32 مليار ريال (18.75 مليار دولار) عن الربع الثاني من عام 2020. ووفق موقع "تداول" فإن تاريخ الأحقية هو 21/ 12/ 1441هـ الموافق 11/ 8/ 2020م؛ على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق، المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول. أما تاريخ التوزيع فسيكون 12/ 1/ 1442هـ الموافق 31/ 8/ 2020م

09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441 10:28 AM

"أرامكو" تعلن توزيع أرباح نقدية بقيمة 70.32 مليار ريال عن الربع الثاني من عام 2020 وبقيمة "0.35 ريال للسهم"





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أعلنت شركة "أرامكو السعودية"، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 70.32 مليار ريال (18.75 مليار دولار) عن الربع الثاني من عام 2020.

ووفق موقع "تداول" فإن تاريخ الأحقية هو 21/ 12/ 1441هـ الموافق 11/ 8/ 2020م؛ على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق، المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول.

أما تاريخ التوزيع فسيكون 12/ 1/ 1442هـ الموافق 31/ 8/ 2020م