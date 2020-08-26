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مناشدة "ترميم البيت" وسنوات الانتظار الـ3 تتفاعل بتوضيح "بر أضم"

قال: لو كان لديّ القدرة على الترميم لَمَا تَقدمت بطلب للجمعية الخيرية

أوضح المتحدث الرسمي لجمعية بر أضم، خالد المالكي، بخصوص شكوى شاب ينتظر منذ ثلاث سنوات ترميم منزله، أن المواطن معتمد ترميم وتأهيل منزله، وسيتم تسليمه للمقاول قريبًا.

وتفصيلًا، قال الشاب ردة عوض العمري أحد سكان قرية كساب بمحافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة لـ"سبق": تقدمتُ بطلب للجمعية الخيرية بأضم من أجل ترميم منزلي المتهالك، بحكم أنني أحد المستفيدين منها؛ لكني لم أجد أي اهتمام من قِبَل تلك الجمعية؛ على حد قوله.

وأضاف: عند مراجعة الجمعية لم أجد سوى الوعود الواهية دون اتخاذ أي إجراء، ولا أزال على أمل تلك الوعود منذ ثلاث سنوات، وحينما أخبرتهم بأنني سوف أتقدم بشكوى ضدهم، رد أحد المسؤولين فيها قائلًا: "حين تقوم بشكواي سوف أخبرهم بأن الجمعية ليس لديها إمكانية؛ لذلك يجب عليك الانتظار"، وقمت بالانتظار خوفًا؛ منهم لأنني أخشى أن يتجاهلوا طلبي ولا يقوموا بترميم منزلي.

وتابع مستغربًا: ليس من المعقول أن تكون جمعية خيرية لا تستطيع ترميم منزل مواطن منذ سنوات، وليس لديها القدرة على ذلك.

وأكد "أنه لو كان لديه القدرة على الترميم؛ لَمَا تَقَدّم بطلب للجمعية الخيرية من أجل مساعدته؛ فهو لا يملك من حطام الدنيا شيئًا" سوى ما يُصرف له من الضمان الاجتماعي فقط، ويعول أسرة مكونة من 9 أفراد، وما زال ينتظر رحمة الجمعية الخيرية به لترميم منزله ليعيش مع أسرته في منزل لائق.

من جهته، أوضح لـ"سبق" المتحدث الرسمي لجمعية بر أضم الشيخ خالد المالكي، أن منزل المواطن معتمد ترميمه وتأهيله، وسيتم تسليمه للمقاول قريبًا".

محافظة أضم

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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مناشدة "ترميم البيت" وسنوات الانتظار الـ3 تتفاعل بتوضيح "بر أضم"
سبق

أوضح المتحدث الرسمي لجمعية بر أضم، خالد المالكي، بخصوص شكوى شاب ينتظر منذ ثلاث سنوات ترميم منزله، أن المواطن معتمد ترميم وتأهيل منزله، وسيتم تسليمه للمقاول قريبًا.

وتفصيلًا، قال الشاب ردة عوض العمري أحد سكان قرية كساب بمحافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة لـ"سبق": تقدمتُ بطلب للجمعية الخيرية بأضم من أجل ترميم منزلي المتهالك، بحكم أنني أحد المستفيدين منها؛ لكني لم أجد أي اهتمام من قِبَل تلك الجمعية؛ على حد قوله.

وأضاف: عند مراجعة الجمعية لم أجد سوى الوعود الواهية دون اتخاذ أي إجراء، ولا أزال على أمل تلك الوعود منذ ثلاث سنوات، وحينما أخبرتهم بأنني سوف أتقدم بشكوى ضدهم، رد أحد المسؤولين فيها قائلًا: "حين تقوم بشكواي سوف أخبرهم بأن الجمعية ليس لديها إمكانية؛ لذلك يجب عليك الانتظار"، وقمت بالانتظار خوفًا؛ منهم لأنني أخشى أن يتجاهلوا طلبي ولا يقوموا بترميم منزلي.

وتابع مستغربًا: ليس من المعقول أن تكون جمعية خيرية لا تستطيع ترميم منزل مواطن منذ سنوات، وليس لديها القدرة على ذلك.

وأكد "أنه لو كان لديه القدرة على الترميم؛ لَمَا تَقَدّم بطلب للجمعية الخيرية من أجل مساعدته؛ فهو لا يملك من حطام الدنيا شيئًا" سوى ما يُصرف له من الضمان الاجتماعي فقط، ويعول أسرة مكونة من 9 أفراد، وما زال ينتظر رحمة الجمعية الخيرية به لترميم منزله ليعيش مع أسرته في منزل لائق.

من جهته، أوضح لـ"سبق" المتحدث الرسمي لجمعية بر أضم الشيخ خالد المالكي، أن منزل المواطن معتمد ترميمه وتأهيله، وسيتم تسليمه للمقاول قريبًا".

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
11:18 AM

مناشدة "ترميم البيت" وسنوات الانتظار الـ3 تتفاعل بتوضيح "بر أضم"

قال: لو كان لديّ القدرة على الترميم لَمَا تَقدمت بطلب للجمعية الخيرية

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عوض الفهمي - أضم
2
3,202

أوضح المتحدث الرسمي لجمعية بر أضم، خالد المالكي، بخصوص شكوى شاب ينتظر منذ ثلاث سنوات ترميم منزله، أن المواطن معتمد ترميم وتأهيل منزله، وسيتم تسليمه للمقاول قريبًا.

وتفصيلًا، قال الشاب ردة عوض العمري أحد سكان قرية كساب بمحافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة لـ"سبق": تقدمتُ بطلب للجمعية الخيرية بأضم من أجل ترميم منزلي المتهالك، بحكم أنني أحد المستفيدين منها؛ لكني لم أجد أي اهتمام من قِبَل تلك الجمعية؛ على حد قوله.

وأضاف: عند مراجعة الجمعية لم أجد سوى الوعود الواهية دون اتخاذ أي إجراء، ولا أزال على أمل تلك الوعود منذ ثلاث سنوات، وحينما أخبرتهم بأنني سوف أتقدم بشكوى ضدهم، رد أحد المسؤولين فيها قائلًا: "حين تقوم بشكواي سوف أخبرهم بأن الجمعية ليس لديها إمكانية؛ لذلك يجب عليك الانتظار"، وقمت بالانتظار خوفًا؛ منهم لأنني أخشى أن يتجاهلوا طلبي ولا يقوموا بترميم منزلي.

وتابع مستغربًا: ليس من المعقول أن تكون جمعية خيرية لا تستطيع ترميم منزل مواطن منذ سنوات، وليس لديها القدرة على ذلك.

وأكد "أنه لو كان لديه القدرة على الترميم؛ لَمَا تَقَدّم بطلب للجمعية الخيرية من أجل مساعدته؛ فهو لا يملك من حطام الدنيا شيئًا" سوى ما يُصرف له من الضمان الاجتماعي فقط، ويعول أسرة مكونة من 9 أفراد، وما زال ينتظر رحمة الجمعية الخيرية به لترميم منزله ليعيش مع أسرته في منزل لائق.

من جهته، أوضح لـ"سبق" المتحدث الرسمي لجمعية بر أضم الشيخ خالد المالكي، أن منزل المواطن معتمد ترميمه وتأهيله، وسيتم تسليمه للمقاول قريبًا".

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