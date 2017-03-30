النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

غدًا الأربعاء.. "الفيصل" يرعى إعادة تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع في جدة

يُعد مشروع النقل الأضخم والأحدث في الشرق الأوسط

يرعى الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، إعادة تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ حيث يزور محطة قطار الحرمين السريع بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بالتزامن مع انطلاقة أولى الرحلات يوم غد الأربعاء 18 شعبان 1442هـ الموافق 31 مارس 2021م.

وبهذه المناسبة، رفع وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- لدعمهما اللا محدود لصناعة النقل، كما رفع شكره إلى الأمير خالد الفيصل، عادًّا رعاية سموه لإعادة تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع، تتويجًا لجهود أبنائه العاملين في المشروع، وموضحًا أن الرحلات التي ستنطلق -بفضل الله- بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة؛ تشمل المرور بمحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ.

وبيّن في حديثه أن قطار الحرمين بانطلاقته الجديدة سيعمل بكامل طاقته؛ حيث تصل قدرة النقل اليومية إلى 54 رحلة ومعها سينقل القطار الواحد 417 مسافرًا بسرعة تصل إلى 300كلم/ساعة؛ بما يراعي الكثافة العالية التي يشهدها موسم العمرة في رمضان، وتزايد الإقبال على الرحلات خلال موسم عيد الفطر، إلى جانب الجاهزية الكاملة لموسم حج العام الجاري 1442هـ؛ مضيفًا أن الكفاءة التشغيلية للرحلات تُراعي أعلى مقاييس الجودة والسلامة، وتتيح خيارات متعددة تراعي احتياجات المسافرين بين درجتي الأعمال والدرجة الاقتصادية.

الجدير بالذكر أن قطار الحرمين السريع هو مشروع النقل الأضخم والأحدث في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث ينقل المشروع المسافرين عبر خمس محطات عصرية تربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة بطول 450كلم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
غدًا الأربعاء.. "الفيصل" يرعى إعادة تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع في جدة
سبق

يرعى الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، إعادة تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ حيث يزور محطة قطار الحرمين السريع بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بالتزامن مع انطلاقة أولى الرحلات يوم غد الأربعاء 18 شعبان 1442هـ الموافق 31 مارس 2021م.

وبهذه المناسبة، رفع وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- لدعمهما اللا محدود لصناعة النقل، كما رفع شكره إلى الأمير خالد الفيصل، عادًّا رعاية سموه لإعادة تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع، تتويجًا لجهود أبنائه العاملين في المشروع، وموضحًا أن الرحلات التي ستنطلق -بفضل الله- بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة؛ تشمل المرور بمحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ.

وبيّن في حديثه أن قطار الحرمين بانطلاقته الجديدة سيعمل بكامل طاقته؛ حيث تصل قدرة النقل اليومية إلى 54 رحلة ومعها سينقل القطار الواحد 417 مسافرًا بسرعة تصل إلى 300كلم/ساعة؛ بما يراعي الكثافة العالية التي يشهدها موسم العمرة في رمضان، وتزايد الإقبال على الرحلات خلال موسم عيد الفطر، إلى جانب الجاهزية الكاملة لموسم حج العام الجاري 1442هـ؛ مضيفًا أن الكفاءة التشغيلية للرحلات تُراعي أعلى مقاييس الجودة والسلامة، وتتيح خيارات متعددة تراعي احتياجات المسافرين بين درجتي الأعمال والدرجة الاقتصادية.

الجدير بالذكر أن قطار الحرمين السريع هو مشروع النقل الأضخم والأحدث في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث ينقل المشروع المسافرين عبر خمس محطات عصرية تربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة بطول 450كلم.

30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442
09:39 AM

غدًا الأربعاء.. "الفيصل" يرعى إعادة تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع في جدة

يُعد مشروع النقل الأضخم والأحدث في الشرق الأوسط

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,345

يرعى الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، إعادة تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ حيث يزور محطة قطار الحرمين السريع بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بالتزامن مع انطلاقة أولى الرحلات يوم غد الأربعاء 18 شعبان 1442هـ الموافق 31 مارس 2021م.

وبهذه المناسبة، رفع وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- لدعمهما اللا محدود لصناعة النقل، كما رفع شكره إلى الأمير خالد الفيصل، عادًّا رعاية سموه لإعادة تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع، تتويجًا لجهود أبنائه العاملين في المشروع، وموضحًا أن الرحلات التي ستنطلق -بفضل الله- بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة؛ تشمل المرور بمحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ.

وبيّن في حديثه أن قطار الحرمين بانطلاقته الجديدة سيعمل بكامل طاقته؛ حيث تصل قدرة النقل اليومية إلى 54 رحلة ومعها سينقل القطار الواحد 417 مسافرًا بسرعة تصل إلى 300كلم/ساعة؛ بما يراعي الكثافة العالية التي يشهدها موسم العمرة في رمضان، وتزايد الإقبال على الرحلات خلال موسم عيد الفطر، إلى جانب الجاهزية الكاملة لموسم حج العام الجاري 1442هـ؛ مضيفًا أن الكفاءة التشغيلية للرحلات تُراعي أعلى مقاييس الجودة والسلامة، وتتيح خيارات متعددة تراعي احتياجات المسافرين بين درجتي الأعمال والدرجة الاقتصادية.

الجدير بالذكر أن قطار الحرمين السريع هو مشروع النقل الأضخم والأحدث في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث ينقل المشروع المسافرين عبر خمس محطات عصرية تربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة بطول 450كلم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,651
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,683
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,746
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,943

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان
إنسان مع الحيوانات فقط..!

إنسان مع الحيوانات فقط..!

مها الجبر
أنسنة العمل الحكومي

أنسنة العمل الحكومي

يحيى فقيهي
مشاهير السناب والجهات الحكومية

مشاهير السناب والجهات الحكومية

عبدالرحمن المرشد
المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

علي آل شرمة
تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة