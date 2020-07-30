سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 86,058 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و397 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 34,722,631، فيما بلغ إجمالي الوفيات 609,853.
الولايات المتحدة تسجّل 86,058 إصابة جديدة بكورونا و397 وفاة
إجمالي الإصابات بلغ 34,722,631 والوفيات 609,853 شخص
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 86,058 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و397 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 34,722,631، فيما بلغ إجمالي الوفيات 609,853.
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 86,058 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و397 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
الولايات المتحدة تسجّل 86,058 إصابة جديدة بكورونا و397 وفاة
إجمالي الإصابات بلغ 34,722,631 والوفيات 609,853 شخص
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 86,058 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و397 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 34,722,631، فيما بلغ إجمالي الوفيات 609,853.