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الولايات المتحدة تسجّل 86,058 إصابة جديدة بكورونا و397 وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 34,722,631 والوفيات 609,853 شخص

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 86,058 إصابة ‏جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و397 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.‏

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 34,722,631، فيما بلغ إجمالي ‏الوفيات 609,853.‏

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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الولايات المتحدة تسجّل 86,058 إصابة جديدة بكورونا و397 وفاة
سبق

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 86,058 إصابة ‏جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و397 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.‏

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 34,722,631، فيما بلغ إجمالي ‏الوفيات 609,853.‏

29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
11:12 PM

الولايات المتحدة تسجّل 86,058 إصابة جديدة بكورونا و397 وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 34,722,631 والوفيات 609,853 شخص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 86,058 إصابة ‏جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و397 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.‏

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 34,722,631، فيما بلغ إجمالي ‏الوفيات 609,853.‏

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