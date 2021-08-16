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ريال مدريد يتمسك بالبلجيكي "كورتوا" حتى 2026

جدّد ريال مدريد الإسباني علاقته مع حارس الفريق الكروي الأول بالنادي، البلجيكي كورتوا، حتى العام 2026.

ويلعب "كورتوا" في صفوف الريال منذ العام 2018 قادماً من تشيلسي الإنجليزي مقابل 35 مليون يورو.

ومنذ انضمامه لريال مدريد لعب .كورتوا تحت قيادة 3 مدربين (لوبيتيغي، سولاري وزيدان).

واختير "كورتوا" أفضل حارس في العالم 2018، عندما أسهم في وصول بلجيكا إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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ريال مدريد يتمسك بالبلجيكي "كورتوا" حتى 2026
سبق

جدّد ريال مدريد الإسباني علاقته مع حارس الفريق الكروي الأول بالنادي، البلجيكي كورتوا، حتى العام 2026.

ويلعب "كورتوا" في صفوف الريال منذ العام 2018 قادماً من تشيلسي الإنجليزي مقابل 35 مليون يورو.

ومنذ انضمامه لريال مدريد لعب .كورتوا تحت قيادة 3 مدربين (لوبيتيغي، سولاري وزيدان).

واختير "كورتوا" أفضل حارس في العالم 2018، عندما أسهم في وصول بلجيكا إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443
05:03 PM

ريال مدريد يتمسك بالبلجيكي "كورتوا" حتى 2026

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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جدّد ريال مدريد الإسباني علاقته مع حارس الفريق الكروي الأول بالنادي، البلجيكي كورتوا، حتى العام 2026.

ويلعب "كورتوا" في صفوف الريال منذ العام 2018 قادماً من تشيلسي الإنجليزي مقابل 35 مليون يورو.

ومنذ انضمامه لريال مدريد لعب .كورتوا تحت قيادة 3 مدربين (لوبيتيغي، سولاري وزيدان).

واختير "كورتوا" أفضل حارس في العالم 2018، عندما أسهم في وصول بلجيكا إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

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