ريال مدريد يتمسك بالبلجيكي "كورتوا" حتى 2026

جدّد ريال مدريد الإسباني علاقته مع حارس الفريق الكروي الأول بالنادي، البلجيكي كورتوا، حتى العام 2026.

ويلعب "كورتوا" في صفوف الريال منذ العام 2018 قادماً من تشيلسي الإنجليزي مقابل 35 مليون يورو.

ومنذ انضمامه لريال مدريد لعب .كورتوا تحت قيادة 3 مدربين (لوبيتيغي، سولاري وزيدان).

واختير "كورتوا" أفضل حارس في العالم 2018، عندما أسهم في وصول بلجيكا إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.