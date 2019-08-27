شاهد.. "مهرجان تمور تربة الثاني" ينطلق بتنظيم مميز وحضور كبير

"البقمي": فعاليات متنوعة تناسب جميع الفئات حتى الـ25 من محرم المقبل

بتنظيم مميز، ووسط حضور كبير من أهالي محافظة تربة وزوارها، انطلق بالساحة الشعبية وسط المحافظة يوم أمس الاثنين حراج التمور بمهرجان تمور تربة الثاني، الذي تنظمه لجان خاصة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية.

وتفصيلاً، تضمن المهرجان العديد من الفعاليات المتنوعة التي حرص من خلالها المنظمون على أن تتناسب مع مختلف شرائح وفئات المجتمع من داخل المحافظة وخارجها، ابتداء من اختيار موقع المهرجان الذي يمثل مكانة تاريخية، تمثلت في استقبال الأمير سلطان بن عبدالعزيز - رحمه الله -، وإقامة الاحتفالات الوطنية، إضافة إلى أنه يتوسط المحافظة التي تعتبر محور ارتكاز ونقطة وصل للعديد من مناطق السعودية.

ومن جهته، أوضح فايح البقمي، المدير التنفيذي، أن انطلاق المهرجان شهد إقبالاً كبيرًا، واحتوى على أصناف متنوعة بكميات كبيرة، وحرص المنظمون على بيع كامل المحاصيل التي وصلت لموقع الحراج في أول أيامه وسط منظومة متكاملة من الخدمات والوجود الأمني.. وتوقع زيادة الإقبال خلال الأيام القادمة.

وبدوره، أكد سلطان البقمي، المتحدث الرسمي للمهرجان، أن الفعاليات المصاحبة لهذا المهرجان، والبرامج المتميزة التي تم اختيارها بعناية لتلائم مختلف فئات المجتمع، ستنطلق خلال الأسبوع القادم.

يُذكر أن المهرجان يستمر حتى الخامس والعشرين من شهر محرم القادم.