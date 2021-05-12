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ارتفاع في أسعار النفط.. و"برنت" يسجل 68.86 دولاراً للبرميل

انخفاض المخزونات الأمريكية عزز توقعات "أوبك" لزيادة الطلب

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد انخفاض في مخزونات الخام الأمريكية، عزز توقعات "أوبك" لزيادة الطلب.

يأتي ذلك، بينما تنتظر السوق تطورات جديدة بشأن توقف منظومة كولونيال بايبلاين لخطوط الأنابيب بالولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 29 سنتاً بما يعادل 0.44 بالمئة إلى 65.57 دولاراً للبرميل بعد أن ربحت 36 سنتاً أمس الثلاثاء.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتاً أو 0.45 بالمئة إلى 68.86 دولاراً للبرميل، وذلك بعد ارتفاع 23 سنتاً أمس.

وكتب جيفري هالي، كبير محللي الأسواق لدى أواندا في مذكرة، اليوم: "واصلت أسواق النفط نهج الانتظار والترقب تجاه الصخب والتحركات التي لا طائل منها التي شهدتها أماكن أخرى خلال الليل. بحسب "رويترز".

وأضاف: "ملحمة الهجوم الإلكتروني على كولونيال بايبلاين تشكل ضغطاً وتتسبب الآن في نقص مواد بشرق الولايات المتحدة".

وفي الوقت نفسه، دعمت أسعار النفط بأحدث التوقعات الصادرة عن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" التي تمسكت بتوقعات حدوث انتعاش قوي في الطلب العالمي على النفط في 2021 مع طغيان النمو في الصين والولايات المتحدة على تأثير أزمة فيروس كورونا في الهند.

وقالت "أوبك" إنها تتوقع زيادة الطلب 5.95 مليون برميل يومياً هذا العام دون تغيير عن توقعاتها الشهر الماضي.

ومع ذلك، خفضت توقعاتها للطلب في الربع الثاني من العام بمقدار 300 ألف برميل يومياً بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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ارتفاع في أسعار النفط.. و"برنت" يسجل 68.86 دولاراً للبرميل
سبق

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد انخفاض في مخزونات الخام الأمريكية، عزز توقعات "أوبك" لزيادة الطلب.

يأتي ذلك، بينما تنتظر السوق تطورات جديدة بشأن توقف منظومة كولونيال بايبلاين لخطوط الأنابيب بالولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 29 سنتاً بما يعادل 0.44 بالمئة إلى 65.57 دولاراً للبرميل بعد أن ربحت 36 سنتاً أمس الثلاثاء.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتاً أو 0.45 بالمئة إلى 68.86 دولاراً للبرميل، وذلك بعد ارتفاع 23 سنتاً أمس.

وكتب جيفري هالي، كبير محللي الأسواق لدى أواندا في مذكرة، اليوم: "واصلت أسواق النفط نهج الانتظار والترقب تجاه الصخب والتحركات التي لا طائل منها التي شهدتها أماكن أخرى خلال الليل. بحسب "رويترز".

وأضاف: "ملحمة الهجوم الإلكتروني على كولونيال بايبلاين تشكل ضغطاً وتتسبب الآن في نقص مواد بشرق الولايات المتحدة".

وفي الوقت نفسه، دعمت أسعار النفط بأحدث التوقعات الصادرة عن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" التي تمسكت بتوقعات حدوث انتعاش قوي في الطلب العالمي على النفط في 2021 مع طغيان النمو في الصين والولايات المتحدة على تأثير أزمة فيروس كورونا في الهند.

وقالت "أوبك" إنها تتوقع زيادة الطلب 5.95 مليون برميل يومياً هذا العام دون تغيير عن توقعاتها الشهر الماضي.

ومع ذلك، خفضت توقعاتها للطلب في الربع الثاني من العام بمقدار 300 ألف برميل يومياً بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند.

12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442
10:51 AM

ارتفاع في أسعار النفط.. و"برنت" يسجل 68.86 دولاراً للبرميل

انخفاض المخزونات الأمريكية عزز توقعات "أوبك" لزيادة الطلب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد انخفاض في مخزونات الخام الأمريكية، عزز توقعات "أوبك" لزيادة الطلب.

يأتي ذلك، بينما تنتظر السوق تطورات جديدة بشأن توقف منظومة كولونيال بايبلاين لخطوط الأنابيب بالولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 29 سنتاً بما يعادل 0.44 بالمئة إلى 65.57 دولاراً للبرميل بعد أن ربحت 36 سنتاً أمس الثلاثاء.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتاً أو 0.45 بالمئة إلى 68.86 دولاراً للبرميل، وذلك بعد ارتفاع 23 سنتاً أمس.

وكتب جيفري هالي، كبير محللي الأسواق لدى أواندا في مذكرة، اليوم: "واصلت أسواق النفط نهج الانتظار والترقب تجاه الصخب والتحركات التي لا طائل منها التي شهدتها أماكن أخرى خلال الليل. بحسب "رويترز".

وأضاف: "ملحمة الهجوم الإلكتروني على كولونيال بايبلاين تشكل ضغطاً وتتسبب الآن في نقص مواد بشرق الولايات المتحدة".

وفي الوقت نفسه، دعمت أسعار النفط بأحدث التوقعات الصادرة عن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" التي تمسكت بتوقعات حدوث انتعاش قوي في الطلب العالمي على النفط في 2021 مع طغيان النمو في الصين والولايات المتحدة على تأثير أزمة فيروس كورونا في الهند.

وقالت "أوبك" إنها تتوقع زيادة الطلب 5.95 مليون برميل يومياً هذا العام دون تغيير عن توقعاتها الشهر الماضي.

ومع ذلك، خفضت توقعاتها للطلب في الربع الثاني من العام بمقدار 300 ألف برميل يومياً بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند.

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