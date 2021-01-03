"سالم بن مناع" يدخل القفص الذهبي

احتفل مناع بن عويد الشطي بزواج ابنه (سالم) في إحدى القاعات بالرياض .
وحضر الحفل جمع غفير من الأقارب والأصدقاء الذين قدّموا له التهاني والتبريكات.
احتفل مناع بن عويد الشطي بزواج ابنه (سالم) في إحدى القاعات بالرياض .
وحضر الحفل جمع غفير من الأقارب والأصدقاء الذين قدّموا له التهاني والتبريكات.
احتفل مناع بن عويد الشطي بزواج ابنه (سالم) في إحدى القاعات بالرياض .
وحضر الحفل جمع غفير من الأقارب والأصدقاء الذين قدّموا له التهاني والتبريكات.
احتفل مناع بن عويد الشطي بزواج ابنه (سالم) في إحدى القاعات بالرياض .
وحضر الحفل جمع غفير من الأقارب والأصدقاء الذين قدّموا له التهاني والتبريكات.