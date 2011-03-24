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مكتبة عبدالعزيز العامة تصدر "قعود" و"استقالة خيال المآتة"

للعناية بثقافة الطفل وتعزيز الهوية والانتماء للوطن

أصدرت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة هذا الأسبوع كتابين جديدين للأطفال هما "قعود" و"استقالة خيال المآتة" ضمن اهتمام المكتبة بأدب الأطفال، ونشر الكتب التي تُعنى بثقافة الطفل.

والكتاب الأول "قعود" هو قصة للأطفال من تأليف نورة بنت عبدالله الحساوي، ورسوم أمجاد حبتور، وتبرز القصة أن لكل منا مواطن جمال تميزه عن غيره قد تكون في الشكل أو الشخصية أو القدرات.

ويدعو الكتاب لأن نتأمل أنفسنا ونتعرض للمواقف لاكتشافها، كما حدث مع قعود" الجمل الصغير الذي تقدمه الكاتبة كرمز تتبعه وهو في المزرعة، وهو عند جدول الماء، وخلال الرعي.

والكتاب الثاني "استقالة خيال المآتة" عبارة عن قصة للأطفال أيضاً من تأليف شاهيناز العقباوي، ورسوم وتصميم فاطمة عبدالواحد عليو، وتركز القصة على قيمة العمل بوصفه أساساً لبناء المجتمعات، وأن لكل شخص أعمالاً تناسب مهاراته وإمكاناته.

وقصة استقالة خيال المآتة، تقدم هذا المفهوم بسرد مبسط وكوميدي من خلال الأحداث والمغامرات التي تعيشها الشخصية الرئيسة في القصة.

وتعمل مكتبة الملك عبدالعزيز العامة على أن يكون الكتاب أحد المصادر الأساسية في التنمية الثقافية، وعملت على نشر الكتاب وتجديد الصلة به في مختلف برامجها ومشاريعها المتعددة، ومن بينها تلك التي تقوم بتقديمها والتوجه بها إلى الأجيال الجديدة عبر مكتبة الطفل؛ حيث تقدم للأطفال والناشئة الثقافة الراقية التي تتناسب وأعمارهم وتنمي أفكارهم في عصر معلوماتي متسارع، فضلاً على تعزيز الهوية والانتماء للوطن، وغرس القراءة في نفوس النشء، وتوطيد علاقة الطفل بالكتاب، وتوسيع المجال القرائي للأطفال، ورفع ثقافة الطفل السعودي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكتبة عبدالعزيز العامة تصدر "قعود" و"استقالة خيال المآتة"
سبق

أصدرت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة هذا الأسبوع كتابين جديدين للأطفال هما "قعود" و"استقالة خيال المآتة" ضمن اهتمام المكتبة بأدب الأطفال، ونشر الكتب التي تُعنى بثقافة الطفل.

والكتاب الأول "قعود" هو قصة للأطفال من تأليف نورة بنت عبدالله الحساوي، ورسوم أمجاد حبتور، وتبرز القصة أن لكل منا مواطن جمال تميزه عن غيره قد تكون في الشكل أو الشخصية أو القدرات.

ويدعو الكتاب لأن نتأمل أنفسنا ونتعرض للمواقف لاكتشافها، كما حدث مع قعود" الجمل الصغير الذي تقدمه الكاتبة كرمز تتبعه وهو في المزرعة، وهو عند جدول الماء، وخلال الرعي.

والكتاب الثاني "استقالة خيال المآتة" عبارة عن قصة للأطفال أيضاً من تأليف شاهيناز العقباوي، ورسوم وتصميم فاطمة عبدالواحد عليو، وتركز القصة على قيمة العمل بوصفه أساساً لبناء المجتمعات، وأن لكل شخص أعمالاً تناسب مهاراته وإمكاناته.

وقصة استقالة خيال المآتة، تقدم هذا المفهوم بسرد مبسط وكوميدي من خلال الأحداث والمغامرات التي تعيشها الشخصية الرئيسة في القصة.

وتعمل مكتبة الملك عبدالعزيز العامة على أن يكون الكتاب أحد المصادر الأساسية في التنمية الثقافية، وعملت على نشر الكتاب وتجديد الصلة به في مختلف برامجها ومشاريعها المتعددة، ومن بينها تلك التي تقوم بتقديمها والتوجه بها إلى الأجيال الجديدة عبر مكتبة الطفل؛ حيث تقدم للأطفال والناشئة الثقافة الراقية التي تتناسب وأعمارهم وتنمي أفكارهم في عصر معلوماتي متسارع، فضلاً على تعزيز الهوية والانتماء للوطن، وغرس القراءة في نفوس النشء، وتوطيد علاقة الطفل بالكتاب، وتوسيع المجال القرائي للأطفال، ورفع ثقافة الطفل السعودي.

23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
09:48 PM

مكتبة عبدالعزيز العامة تصدر "قعود" و"استقالة خيال المآتة"

للعناية بثقافة الطفل وتعزيز الهوية والانتماء للوطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة هذا الأسبوع كتابين جديدين للأطفال هما "قعود" و"استقالة خيال المآتة" ضمن اهتمام المكتبة بأدب الأطفال، ونشر الكتب التي تُعنى بثقافة الطفل.

والكتاب الأول "قعود" هو قصة للأطفال من تأليف نورة بنت عبدالله الحساوي، ورسوم أمجاد حبتور، وتبرز القصة أن لكل منا مواطن جمال تميزه عن غيره قد تكون في الشكل أو الشخصية أو القدرات.

ويدعو الكتاب لأن نتأمل أنفسنا ونتعرض للمواقف لاكتشافها، كما حدث مع قعود" الجمل الصغير الذي تقدمه الكاتبة كرمز تتبعه وهو في المزرعة، وهو عند جدول الماء، وخلال الرعي.

والكتاب الثاني "استقالة خيال المآتة" عبارة عن قصة للأطفال أيضاً من تأليف شاهيناز العقباوي، ورسوم وتصميم فاطمة عبدالواحد عليو، وتركز القصة على قيمة العمل بوصفه أساساً لبناء المجتمعات، وأن لكل شخص أعمالاً تناسب مهاراته وإمكاناته.

وقصة استقالة خيال المآتة، تقدم هذا المفهوم بسرد مبسط وكوميدي من خلال الأحداث والمغامرات التي تعيشها الشخصية الرئيسة في القصة.

وتعمل مكتبة الملك عبدالعزيز العامة على أن يكون الكتاب أحد المصادر الأساسية في التنمية الثقافية، وعملت على نشر الكتاب وتجديد الصلة به في مختلف برامجها ومشاريعها المتعددة، ومن بينها تلك التي تقوم بتقديمها والتوجه بها إلى الأجيال الجديدة عبر مكتبة الطفل؛ حيث تقدم للأطفال والناشئة الثقافة الراقية التي تتناسب وأعمارهم وتنمي أفكارهم في عصر معلوماتي متسارع، فضلاً على تعزيز الهوية والانتماء للوطن، وغرس القراءة في نفوس النشء، وتوطيد علاقة الطفل بالكتاب، وتوسيع المجال القرائي للأطفال، ورفع ثقافة الطفل السعودي.

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