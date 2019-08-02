النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مهتم بالطقس: ستنخفض الحرارة ويخف لهيبها اعتباراً من الغد

"الربيعان" يتوقّع تحسناً في الأجواء خلال الأسبوع المقبل

توقّع المُهتم بالطقس صالح الربيعان؛ أنه بدءاً من يوم غد السبت، ستتراجع موجة الحر على معظم مناطق السعودية، حيث ستسود أجواءٌ طيبة خلال الأسبوع المقبل.

وقال "الربيعان": خلال اليومين المقبلين ستخف الموجة الحارة التي أثّرت طوال الأسبوع الماضي، فبداية من غد السبت، ستنخفض الحرارة على معظم المناطق، ونعيش أسبوعاً كاملاً تكون الأجواء فيه مقبولة، والأجواء ستطيب ليلاً ويخف لهيب الحر في النهار عكس ما كان عليه الحال في الأسبوع الماضي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مهتم بالطقس: ستنخفض الحرارة ويخف لهيبها اعتباراً من الغد
سبق

توقّع المُهتم بالطقس صالح الربيعان؛ أنه بدءاً من يوم غد السبت، ستتراجع موجة الحر على معظم مناطق السعودية، حيث ستسود أجواءٌ طيبة خلال الأسبوع المقبل.

وقال "الربيعان": خلال اليومين المقبلين ستخف الموجة الحارة التي أثّرت طوال الأسبوع الماضي، فبداية من غد السبت، ستنخفض الحرارة على معظم المناطق، ونعيش أسبوعاً كاملاً تكون الأجواء فيه مقبولة، والأجواء ستطيب ليلاً ويخف لهيب الحر في النهار عكس ما كان عليه الحال في الأسبوع الماضي.

02 أغسطس 2019 - 1 ذو الحجة 1440
01:42 PM

مهتم بالطقس: ستنخفض الحرارة ويخف لهيبها اعتباراً من الغد

"الربيعان" يتوقّع تحسناً في الأجواء خلال الأسبوع المقبل

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
4
7,417

توقّع المُهتم بالطقس صالح الربيعان؛ أنه بدءاً من يوم غد السبت، ستتراجع موجة الحر على معظم مناطق السعودية، حيث ستسود أجواءٌ طيبة خلال الأسبوع المقبل.

وقال "الربيعان": خلال اليومين المقبلين ستخف الموجة الحارة التي أثّرت طوال الأسبوع الماضي، فبداية من غد السبت، ستنخفض الحرارة على معظم المناطق، ونعيش أسبوعاً كاملاً تكون الأجواء فيه مقبولة، والأجواء ستطيب ليلاً ويخف لهيب الحر في النهار عكس ما كان عليه الحال في الأسبوع الماضي.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,066
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,410
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,487
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,492

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف
التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة