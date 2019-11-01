‫في مباراة مثيرة.. "الرائد" يقلب الطاولة على "الوحدة" ويحرمه الوصافة

نجح الرائد مساء اليوم في التغلب على الوحدة في مباراة مثيرة بثلاثة أهداف لهدفين، وذلك ضمن مباريات المرحلة التاسعة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين .

سجَّل أهداف المباراة اللاعب جلال الداوودي في الدقيقة الـ42 من عمر المباراة قبل أن يتعادل أنسيلمو للوحدة في الدقيقة الـ74، ثم يسجل اللاعب غودوين هدف التقدم للوحدة في الدقيقة الـ80.

لم يستسلم الرائد عبر لاعبه الداوودي؛ ليسجل هدف التعادل في الدقيقة الـ91 من عُمر المباراة قبل أن يقنص اللاعب رائد الغامدي الهدف الثالث للرائد؛ ليحصد به نقاط المباراة الثلاث.

وبتلك النتيجة يظل رصيد الوحدة عند النقطة الـ15، فيما ارتفع رصيد الرائد للنقطة الـ11.