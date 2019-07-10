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مقتل زوج وإصابة أطفاله وزوجته بطلقات نارية في ظروف غامضة بـ"جرف" رجال ألمع

الجهات الأمنية باشرت القضية والتحقيقات جارية

تواصل السلطات الأمنية في منطقة عسير، التحقيق في قضية مقتل زوج وإصابة عددٍ من أطفاله وزوجته بطلقات نارية، فضلاً عن إصابة شاب آخر يعمل بأحد الأسواق القريبة من الحادثة في القضية نفسها.

وقالت مصادر "سبق" إن الزوج لفظ أنفاسه في الحال إثر تعرضه لطلق ناري، في الوقت الذي يرقد فيه أطفاله في أحد المستشفيات بالمنطقة، وترقد الزوجة على السرير الأبيض بمستشفى محايل العام إثر إصابتها بطلق ناري في الرأس.

ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات القضية التي هزت قرية الجرف شمال محافظة رجال ألمع، أول من أمس، وتسمية مرتكب الجريمة، في ظل تضارب الأنباء حول الجاني الحقيقي.

جريمة قتل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مقتل زوج وإصابة أطفاله وزوجته بطلقات نارية في ظروف غامضة بـ"جرف" رجال ألمع
سبق

تواصل السلطات الأمنية في منطقة عسير، التحقيق في قضية مقتل زوج وإصابة عددٍ من أطفاله وزوجته بطلقات نارية، فضلاً عن إصابة شاب آخر يعمل بأحد الأسواق القريبة من الحادثة في القضية نفسها.

وقالت مصادر "سبق" إن الزوج لفظ أنفاسه في الحال إثر تعرضه لطلق ناري، في الوقت الذي يرقد فيه أطفاله في أحد المستشفيات بالمنطقة، وترقد الزوجة على السرير الأبيض بمستشفى محايل العام إثر إصابتها بطلق ناري في الرأس.

ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات القضية التي هزت قرية الجرف شمال محافظة رجال ألمع، أول من أمس، وتسمية مرتكب الجريمة، في ظل تضارب الأنباء حول الجاني الحقيقي.

10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441
01:33 AM

مقتل زوج وإصابة أطفاله وزوجته بطلقات نارية في ظروف غامضة بـ"جرف" رجال ألمع

الجهات الأمنية باشرت القضية والتحقيقات جارية

A A A
محمد طيران - عسير
11
21,993

تواصل السلطات الأمنية في منطقة عسير، التحقيق في قضية مقتل زوج وإصابة عددٍ من أطفاله وزوجته بطلقات نارية، فضلاً عن إصابة شاب آخر يعمل بأحد الأسواق القريبة من الحادثة في القضية نفسها.

وقالت مصادر "سبق" إن الزوج لفظ أنفاسه في الحال إثر تعرضه لطلق ناري، في الوقت الذي يرقد فيه أطفاله في أحد المستشفيات بالمنطقة، وترقد الزوجة على السرير الأبيض بمستشفى محايل العام إثر إصابتها بطلق ناري في الرأس.

ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات القضية التي هزت قرية الجرف شمال محافظة رجال ألمع، أول من أمس، وتسمية مرتكب الجريمة، في ظل تضارب الأنباء حول الجاني الحقيقي.

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