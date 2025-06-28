يلتقي ولي العهد .. بوتين يصل إلى أوساكا اليابانية للمشاركة في "قمة العشرين"

لبحث التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي وقضايا دولية ساخنة

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أوساكا اليابانية؛ حيث ستعقد يومي الجمعة والسبت قمة مجموعة "العشرين"، لبحث التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، وقضايا دولية ساخنة، طبقًا لموقع "ار تي" الروسي.

ومن المنتظر أن يلتقي بوتين على هامش القمة، عددًا من الزعماء من بينهم الأمريكي دونالد ترامب، والتركي رجب طيب أردوغان، والمصري عبد الفتاح السيسي، وكذلك مع ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وفقًا لتصريحات يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي.



وأشار إلى أن جدول لقاءات بوتين سيكون حافلًا؛ حيث سيعقد في اليوم الأول لقاء مع قادة دول "بريكس" التي تضم إلى جانب روسيا كلًّا من: الهند، والبرازيل، والصين، وجنوب إفريقيا.