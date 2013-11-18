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447 مولودًا خديجًا بمدينة الملك سعود الطبية خلال 2021

"المحمود": الأطفال الخدّج يكونون عرضة لعدة مضاعفات

شهدت مدينة الملك سعود الطبية ممثلةً بقسم حديثي الولادة بمستشفى الأطفال استقبال 447 طفلًا خديجًا خلال عام 2021م، حسَب ما ذكرته نائبة رئيس قسم حديثي الولادة بالمستشفى الدكتورة لطيفة المحمود.

وأكدت د."المحمود" أهمية فعالية اليوم العالمي للطفل الخديج في تقديم التوعية للمجتمع؛ حيث إنه يسهم في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل نسبة الولادة المبكرة.

وأوضحت أن الأطفال الخدج هم الأطفال الذي يولدون قبل اكتمال عمر الحمل، والذي يبلغ 37 أسبوعًا، فهؤلاء الأطفال يكونون عرضة لعدة مضاعفات منها متلازمة ضعف التنفس، ومضاعفات الجهاز التنفسي، وعدم استقرار الدورة الدموية، وعدم القدرة على الرضاعة الطبيعية، حيث تبدأ ببطء شديد؛ لأن الأمعاء تكون رقيقة.

واختتمت الدكتورة المحمود حديثها بأن الأطفال الخدج عرضة للالتهابات البكتيرية؛ لأن الجهاز المناعي لديهم غير مكتمل.

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447 مولودًا خديجًا بمدينة الملك سعود الطبية خلال 2021
سبق

شهدت مدينة الملك سعود الطبية ممثلةً بقسم حديثي الولادة بمستشفى الأطفال استقبال 447 طفلًا خديجًا خلال عام 2021م، حسَب ما ذكرته نائبة رئيس قسم حديثي الولادة بالمستشفى الدكتورة لطيفة المحمود.

وأكدت د."المحمود" أهمية فعالية اليوم العالمي للطفل الخديج في تقديم التوعية للمجتمع؛ حيث إنه يسهم في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل نسبة الولادة المبكرة.

وأوضحت أن الأطفال الخدج هم الأطفال الذي يولدون قبل اكتمال عمر الحمل، والذي يبلغ 37 أسبوعًا، فهؤلاء الأطفال يكونون عرضة لعدة مضاعفات منها متلازمة ضعف التنفس، ومضاعفات الجهاز التنفسي، وعدم استقرار الدورة الدموية، وعدم القدرة على الرضاعة الطبيعية، حيث تبدأ ببطء شديد؛ لأن الأمعاء تكون رقيقة.

واختتمت الدكتورة المحمود حديثها بأن الأطفال الخدج عرضة للالتهابات البكتيرية؛ لأن الجهاز المناعي لديهم غير مكتمل.

18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
12:00 PM

447 مولودًا خديجًا بمدينة الملك سعود الطبية خلال 2021

"المحمود": الأطفال الخدّج يكونون عرضة لعدة مضاعفات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهدت مدينة الملك سعود الطبية ممثلةً بقسم حديثي الولادة بمستشفى الأطفال استقبال 447 طفلًا خديجًا خلال عام 2021م، حسَب ما ذكرته نائبة رئيس قسم حديثي الولادة بالمستشفى الدكتورة لطيفة المحمود.

وأكدت د."المحمود" أهمية فعالية اليوم العالمي للطفل الخديج في تقديم التوعية للمجتمع؛ حيث إنه يسهم في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل نسبة الولادة المبكرة.

وأوضحت أن الأطفال الخدج هم الأطفال الذي يولدون قبل اكتمال عمر الحمل، والذي يبلغ 37 أسبوعًا، فهؤلاء الأطفال يكونون عرضة لعدة مضاعفات منها متلازمة ضعف التنفس، ومضاعفات الجهاز التنفسي، وعدم استقرار الدورة الدموية، وعدم القدرة على الرضاعة الطبيعية، حيث تبدأ ببطء شديد؛ لأن الأمعاء تكون رقيقة.

واختتمت الدكتورة المحمود حديثها بأن الأطفال الخدج عرضة للالتهابات البكتيرية؛ لأن الجهاز المناعي لديهم غير مكتمل.

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