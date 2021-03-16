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تأكيدًا لانفراد "سبق".. "النقد" توجّه البنوك بالعمل عن بعد وعدم احتساب رسوم على التحويلات

إنفاذاً لقرار حكومة المملكة العربية السعودية في تاريخ 20/ 7/1441هـ بشأن تعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية لمدة (16) يوماً عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية، ومركز الأمن الإلكتروني، ومنظومة التعليم عن بُعد في قطاع التعليم؛ علقت مؤسسة النقد العربي السعودي الحضور إلى مقرها وفروعها، كما تقرّر الاكتفاء بالعمل "عن بُعد" للمؤسسات المالية التي تقع تحت إشرافها، باستثناء الوظائف الحرجة التي تتطلب حضور الموظفين، وذلك اعتباراً من اليوم الاثنين 21/ 7/ 1441هـ، الموافق 16/ 3/ 2020م ولمدة (16) يوماً.


وتؤكد "ساما" أنها عملت على تفعيل خطة استمرارية الأعمال؛ لضمان عدم انقطاع خدمات نظم المدفوعات واستمرار عمل المنظومة المالية والمصرفية دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة، حيث تم التأكيد على المؤسسات المالية بأن يكون عمل الإدارات العامة والفروع بالحد الأدنى من الموظفين اللازم لاستمرار الأعمال، مع مراعاة أن يتم تخصيص حد أدنى من الفروع لتقديم الخدمات الضرورية فقط التي لا يمكن تقديمها عبر القنوات الإلكترونية، إضافة إلى حث العملاء عبر مختلف الوسائل لتنفيذ عملياتهم المالية من خلال القنوات الإلكترونية حفاظاً على سلامتهم، وتفعيل مراكز الاتصال كافة؛ لتلقي طلبات واستفسارات العملاء مع مراقبة أداء القنوات الإلكترونية المختلفة بشكلٍ مستمر.


كما طلبت المؤسسة من البنوك والمصارف التأكد من توافر الدعم التشغيلي اللازم لضمان استمرارية عمل جميع نظم المدفوعات والأعمال المرتبطة بها والمتابعة المستمرة لأجهزة الصرف الآلي والتأكد من توفر النقد بها لتحقيق نسب التشغيل المستهدفة، مع تمكين العملاء كافة عبر وسائل موثوقة من رفع حد الشراء من خلال نقاط البيع، وألزمتها أن تكون جميع التحويلات المالية بين البنوك والمصارف العاملة في المملكة بالريال السعودي عبر نظام "سريع" مجانية لجميع العملاء (الأفراد والشركات) خلال هذه الفترة، مع تمكين العملاء كافة عبر وسائل موثوقة من رفع حد الشراء من خلال نقاط البيع.


وذكرت المؤسسة أنها مستمرة في خدمة مراجعيها من خلال القنوات الإلكترونية
التالية: موقع ساما تهتم: https://samacares.sa/ أو حسابها في تويتر: @SAMAcares أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني: 8001256666.

وكانت "سبق" قد انفردت بنشر قرار مؤسسة النقد في وقت سابق اليوم.

النقد البنوك فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تأكيدًا لانفراد "سبق".. "النقد" توجّه البنوك بالعمل عن بعد وعدم احتساب رسوم على التحويلات
سبق

إنفاذاً لقرار حكومة المملكة العربية السعودية في تاريخ 20/ 7/1441هـ بشأن تعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية لمدة (16) يوماً عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية، ومركز الأمن الإلكتروني، ومنظومة التعليم عن بُعد في قطاع التعليم؛ علقت مؤسسة النقد العربي السعودي الحضور إلى مقرها وفروعها، كما تقرّر الاكتفاء بالعمل "عن بُعد" للمؤسسات المالية التي تقع تحت إشرافها، باستثناء الوظائف الحرجة التي تتطلب حضور الموظفين، وذلك اعتباراً من اليوم الاثنين 21/ 7/ 1441هـ، الموافق 16/ 3/ 2020م ولمدة (16) يوماً.


وتؤكد "ساما" أنها عملت على تفعيل خطة استمرارية الأعمال؛ لضمان عدم انقطاع خدمات نظم المدفوعات واستمرار عمل المنظومة المالية والمصرفية دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة، حيث تم التأكيد على المؤسسات المالية بأن يكون عمل الإدارات العامة والفروع بالحد الأدنى من الموظفين اللازم لاستمرار الأعمال، مع مراعاة أن يتم تخصيص حد أدنى من الفروع لتقديم الخدمات الضرورية فقط التي لا يمكن تقديمها عبر القنوات الإلكترونية، إضافة إلى حث العملاء عبر مختلف الوسائل لتنفيذ عملياتهم المالية من خلال القنوات الإلكترونية حفاظاً على سلامتهم، وتفعيل مراكز الاتصال كافة؛ لتلقي طلبات واستفسارات العملاء مع مراقبة أداء القنوات الإلكترونية المختلفة بشكلٍ مستمر.


كما طلبت المؤسسة من البنوك والمصارف التأكد من توافر الدعم التشغيلي اللازم لضمان استمرارية عمل جميع نظم المدفوعات والأعمال المرتبطة بها والمتابعة المستمرة لأجهزة الصرف الآلي والتأكد من توفر النقد بها لتحقيق نسب التشغيل المستهدفة، مع تمكين العملاء كافة عبر وسائل موثوقة من رفع حد الشراء من خلال نقاط البيع، وألزمتها أن تكون جميع التحويلات المالية بين البنوك والمصارف العاملة في المملكة بالريال السعودي عبر نظام "سريع" مجانية لجميع العملاء (الأفراد والشركات) خلال هذه الفترة، مع تمكين العملاء كافة عبر وسائل موثوقة من رفع حد الشراء من خلال نقاط البيع.


وذكرت المؤسسة أنها مستمرة في خدمة مراجعيها من خلال القنوات الإلكترونية
التالية: موقع ساما تهتم: https://samacares.sa/ أو حسابها في تويتر: @SAMAcares أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني: 8001256666.

وكانت "سبق" قد انفردت بنشر قرار مؤسسة النقد في وقت سابق اليوم.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
07:27 PM
اخر تعديل
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
07:49 PM

تأكيدًا لانفراد "سبق".. "النقد" توجّه البنوك بالعمل عن بعد وعدم احتساب رسوم على التحويلات

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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إنفاذاً لقرار حكومة المملكة العربية السعودية في تاريخ 20/ 7/1441هـ بشأن تعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية لمدة (16) يوماً عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية، ومركز الأمن الإلكتروني، ومنظومة التعليم عن بُعد في قطاع التعليم؛ علقت مؤسسة النقد العربي السعودي الحضور إلى مقرها وفروعها، كما تقرّر الاكتفاء بالعمل "عن بُعد" للمؤسسات المالية التي تقع تحت إشرافها، باستثناء الوظائف الحرجة التي تتطلب حضور الموظفين، وذلك اعتباراً من اليوم الاثنين 21/ 7/ 1441هـ، الموافق 16/ 3/ 2020م ولمدة (16) يوماً.


وتؤكد "ساما" أنها عملت على تفعيل خطة استمرارية الأعمال؛ لضمان عدم انقطاع خدمات نظم المدفوعات واستمرار عمل المنظومة المالية والمصرفية دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة، حيث تم التأكيد على المؤسسات المالية بأن يكون عمل الإدارات العامة والفروع بالحد الأدنى من الموظفين اللازم لاستمرار الأعمال، مع مراعاة أن يتم تخصيص حد أدنى من الفروع لتقديم الخدمات الضرورية فقط التي لا يمكن تقديمها عبر القنوات الإلكترونية، إضافة إلى حث العملاء عبر مختلف الوسائل لتنفيذ عملياتهم المالية من خلال القنوات الإلكترونية حفاظاً على سلامتهم، وتفعيل مراكز الاتصال كافة؛ لتلقي طلبات واستفسارات العملاء مع مراقبة أداء القنوات الإلكترونية المختلفة بشكلٍ مستمر.


كما طلبت المؤسسة من البنوك والمصارف التأكد من توافر الدعم التشغيلي اللازم لضمان استمرارية عمل جميع نظم المدفوعات والأعمال المرتبطة بها والمتابعة المستمرة لأجهزة الصرف الآلي والتأكد من توفر النقد بها لتحقيق نسب التشغيل المستهدفة، مع تمكين العملاء كافة عبر وسائل موثوقة من رفع حد الشراء من خلال نقاط البيع، وألزمتها أن تكون جميع التحويلات المالية بين البنوك والمصارف العاملة في المملكة بالريال السعودي عبر نظام "سريع" مجانية لجميع العملاء (الأفراد والشركات) خلال هذه الفترة، مع تمكين العملاء كافة عبر وسائل موثوقة من رفع حد الشراء من خلال نقاط البيع.


وذكرت المؤسسة أنها مستمرة في خدمة مراجعيها من خلال القنوات الإلكترونية
التالية: موقع ساما تهتم: https://samacares.sa/ أو حسابها في تويتر: @SAMAcares أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني: 8001256666.

وكانت "سبق" قد انفردت بنشر قرار مؤسسة النقد في وقت سابق اليوم.

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