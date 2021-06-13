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فرنسا.. إخماد حريق شب في غواصة نووية

لم تكن تحمل أسلحة أو ذخائر

أخمدت البحرية الفرنسية حريقاً شب على متن غواصة نووية فرنسية كانت تخضع لأعمال صيانة في ميناء طولون جنوب البلاد، بحسب ما أفادت البحرية الوطنية اليوم (السبت).

وأوضحت البحرية أن النيران اشتعلت في الغواصة في الساعة 10,35 (8,35 ت غ) صباح أمس في مقدمة الغواصة الهجومية "لا بيرل"، وأخمدت حوالي منتصف ليل الجمعة السبت بعد تدخل مئة إطفائي وتلقي دعم من أكثر من 150 شخصًا، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضافت أنه لم يصب أي شخص بجروح في حريق الغواصة، التي كانت تخضع للصيانة في أحد أحواض قاعدة طولون البحرية.

وذكرت البحرية أن الخطر النووي المرتبط بالوقود النووي معدوم بعد سحبه من الخزانات في إطار التوقف التقني، ولم يكن هناك أسلحة صواريخ أو ذخائر أو بطاريات على متن الغواصة.

وهذه الغواصة ضمن الغواصات الست النووية الهجومية الفرنسية الأخيرة التي دخلت في الخدمة في 1993 ونقلت إلى الحوض في يناير (كانون الثاني) لأعمال صيانة وتحديث يتوقع أن تستغرق 18 شهرًا.

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فرنسا.. إخماد حريق شب في غواصة نووية
سبق

أخمدت البحرية الفرنسية حريقاً شب على متن غواصة نووية فرنسية كانت تخضع لأعمال صيانة في ميناء طولون جنوب البلاد، بحسب ما أفادت البحرية الوطنية اليوم (السبت).

وأوضحت البحرية أن النيران اشتعلت في الغواصة في الساعة 10,35 (8,35 ت غ) صباح أمس في مقدمة الغواصة الهجومية "لا بيرل"، وأخمدت حوالي منتصف ليل الجمعة السبت بعد تدخل مئة إطفائي وتلقي دعم من أكثر من 150 شخصًا، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضافت أنه لم يصب أي شخص بجروح في حريق الغواصة، التي كانت تخضع للصيانة في أحد أحواض قاعدة طولون البحرية.

وذكرت البحرية أن الخطر النووي المرتبط بالوقود النووي معدوم بعد سحبه من الخزانات في إطار التوقف التقني، ولم يكن هناك أسلحة صواريخ أو ذخائر أو بطاريات على متن الغواصة.

وهذه الغواصة ضمن الغواصات الست النووية الهجومية الفرنسية الأخيرة التي دخلت في الخدمة في 1993 ونقلت إلى الحوض في يناير (كانون الثاني) لأعمال صيانة وتحديث يتوقع أن تستغرق 18 شهرًا.

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
02:53 PM

فرنسا.. إخماد حريق شب في غواصة نووية

لم تكن تحمل أسلحة أو ذخائر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أخمدت البحرية الفرنسية حريقاً شب على متن غواصة نووية فرنسية كانت تخضع لأعمال صيانة في ميناء طولون جنوب البلاد، بحسب ما أفادت البحرية الوطنية اليوم (السبت).

وأوضحت البحرية أن النيران اشتعلت في الغواصة في الساعة 10,35 (8,35 ت غ) صباح أمس في مقدمة الغواصة الهجومية "لا بيرل"، وأخمدت حوالي منتصف ليل الجمعة السبت بعد تدخل مئة إطفائي وتلقي دعم من أكثر من 150 شخصًا، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضافت أنه لم يصب أي شخص بجروح في حريق الغواصة، التي كانت تخضع للصيانة في أحد أحواض قاعدة طولون البحرية.

وذكرت البحرية أن الخطر النووي المرتبط بالوقود النووي معدوم بعد سحبه من الخزانات في إطار التوقف التقني، ولم يكن هناك أسلحة صواريخ أو ذخائر أو بطاريات على متن الغواصة.

وهذه الغواصة ضمن الغواصات الست النووية الهجومية الفرنسية الأخيرة التي دخلت في الخدمة في 1993 ونقلت إلى الحوض في يناير (كانون الثاني) لأعمال صيانة وتحديث يتوقع أن تستغرق 18 شهرًا.

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