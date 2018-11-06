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"مرور القريات" ينظم ورشة عمل عن دور الخطباء في تعزيز السلامة المرورية

"الشمري" شدد على أهمية توعيتهم وتوجيههم المصلين في التقيد بأنظمة المرور

نظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمحافظة القريات، بالتعاون مع إدارة مرور محافظة القريات، ورشة عمل بعنوان "دور الخطيب في تعزيز السلامة المرورية".

وشارك في الورشة بعض خطباء جوامع محافظة القريات، وحاضر فيها مدير إدارة الدعوة بالفرع الشيخ محمد مطخان الرويلي، والعميد عبدالعزيز بن محمد الشمري مدير إدارة مرور محافظة القريات، وقد استهلت الورشة بكلمة افتتاحية لمدير إدارة الدعوة بفرع الوزارة.

وألقى العميد الشمري كلمة بيَّن فيها الدور المهم لخطباء المساجد في توعية المصلين عن السلامة المرورية، وتوجيههم من خلال المنابر بالتحلي بالأخلاق الحميدة، والتقيد بقوانين وأنظمة المرور؛ للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وألا يتخلى الخطيب عن دوره المهم في توعية المجتمع وغرس القيم، ومتابعة أولياء الأمور لأبنائهم، والحرص على سلامتهم، وتوضيح الآثار السلبية للحوادث المرورية على الفرد والمجتمع.

ثم انطلق البرنامج بعرض مرئي قدم من خلاله المتحدث الإعلامي لمرور القريات النقيب عبدالله بن سعد البقمي، عن أهمية التوعية المرورية وأهميتها في رفع مستوى السلامة المرورية، ودور خطباء الجمع وأئمة المساجد في ذلك. وذكر أن إدارة المرور جاهزة للتعاون وإمداد الخطباء بالمعلومات والإحصائيات التي تُسهم في إعداد الخطب المناسبة.


يُذكر أن برنامج "دور الخطيب في تعزيز السلامة المرورية" يأتي في إطار التعاون بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والإدارة العامة للمرور، ويهدف إلى تعزيز دور خطباء المساجد في التوعية لهذا الجانب للحد من نزيف الحوادث المرورية.

واختتم اللقاء بعددٍ من المداخلات والاقتراحات المفيدة وتوقيع مذكرة تفاهم بهذا الخصوص.

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"مرور القريات" ينظم ورشة عمل عن دور الخطباء في تعزيز السلامة المرورية
سبق

نظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمحافظة القريات، بالتعاون مع إدارة مرور محافظة القريات، ورشة عمل بعنوان "دور الخطيب في تعزيز السلامة المرورية".

وشارك في الورشة بعض خطباء جوامع محافظة القريات، وحاضر فيها مدير إدارة الدعوة بالفرع الشيخ محمد مطخان الرويلي، والعميد عبدالعزيز بن محمد الشمري مدير إدارة مرور محافظة القريات، وقد استهلت الورشة بكلمة افتتاحية لمدير إدارة الدعوة بفرع الوزارة.

وألقى العميد الشمري كلمة بيَّن فيها الدور المهم لخطباء المساجد في توعية المصلين عن السلامة المرورية، وتوجيههم من خلال المنابر بالتحلي بالأخلاق الحميدة، والتقيد بقوانين وأنظمة المرور؛ للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وألا يتخلى الخطيب عن دوره المهم في توعية المجتمع وغرس القيم، ومتابعة أولياء الأمور لأبنائهم، والحرص على سلامتهم، وتوضيح الآثار السلبية للحوادث المرورية على الفرد والمجتمع.

ثم انطلق البرنامج بعرض مرئي قدم من خلاله المتحدث الإعلامي لمرور القريات النقيب عبدالله بن سعد البقمي، عن أهمية التوعية المرورية وأهميتها في رفع مستوى السلامة المرورية، ودور خطباء الجمع وأئمة المساجد في ذلك. وذكر أن إدارة المرور جاهزة للتعاون وإمداد الخطباء بالمعلومات والإحصائيات التي تُسهم في إعداد الخطب المناسبة.


يُذكر أن برنامج "دور الخطيب في تعزيز السلامة المرورية" يأتي في إطار التعاون بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والإدارة العامة للمرور، ويهدف إلى تعزيز دور خطباء المساجد في التوعية لهذا الجانب للحد من نزيف الحوادث المرورية.

واختتم اللقاء بعددٍ من المداخلات والاقتراحات المفيدة وتوقيع مذكرة تفاهم بهذا الخصوص.

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
12:34 AM

"مرور القريات" ينظم ورشة عمل عن دور الخطباء في تعزيز السلامة المرورية

"الشمري" شدد على أهمية توعيتهم وتوجيههم المصلين في التقيد بأنظمة المرور

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صحيفة سبق الإلكترونية - القريات
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نظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمحافظة القريات، بالتعاون مع إدارة مرور محافظة القريات، ورشة عمل بعنوان "دور الخطيب في تعزيز السلامة المرورية".

وشارك في الورشة بعض خطباء جوامع محافظة القريات، وحاضر فيها مدير إدارة الدعوة بالفرع الشيخ محمد مطخان الرويلي، والعميد عبدالعزيز بن محمد الشمري مدير إدارة مرور محافظة القريات، وقد استهلت الورشة بكلمة افتتاحية لمدير إدارة الدعوة بفرع الوزارة.

وألقى العميد الشمري كلمة بيَّن فيها الدور المهم لخطباء المساجد في توعية المصلين عن السلامة المرورية، وتوجيههم من خلال المنابر بالتحلي بالأخلاق الحميدة، والتقيد بقوانين وأنظمة المرور؛ للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وألا يتخلى الخطيب عن دوره المهم في توعية المجتمع وغرس القيم، ومتابعة أولياء الأمور لأبنائهم، والحرص على سلامتهم، وتوضيح الآثار السلبية للحوادث المرورية على الفرد والمجتمع.

ثم انطلق البرنامج بعرض مرئي قدم من خلاله المتحدث الإعلامي لمرور القريات النقيب عبدالله بن سعد البقمي، عن أهمية التوعية المرورية وأهميتها في رفع مستوى السلامة المرورية، ودور خطباء الجمع وأئمة المساجد في ذلك. وذكر أن إدارة المرور جاهزة للتعاون وإمداد الخطباء بالمعلومات والإحصائيات التي تُسهم في إعداد الخطب المناسبة.


يُذكر أن برنامج "دور الخطيب في تعزيز السلامة المرورية" يأتي في إطار التعاون بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والإدارة العامة للمرور، ويهدف إلى تعزيز دور خطباء المساجد في التوعية لهذا الجانب للحد من نزيف الحوادث المرورية.

واختتم اللقاء بعددٍ من المداخلات والاقتراحات المفيدة وتوقيع مذكرة تفاهم بهذا الخصوص.

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