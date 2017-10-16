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"النجمي" يتفقد المشاريع الجاري تنفيذها بمستشفى صامطة العام

وجه المقاولين على زيادة الجهود وسرعة الإنجاز

زار مدير عام الشؤون الصحية في منطقة جازان الدكتور عبدالله بن أحمد النجمي، الأربعاء؛ عددًا من المشاريع الجاري تنفيذها بمستشفى صامطة العام.

وكان في استقبال "النجمي" عند وصوله: مدير المستشفى عبد الله عريشي، ومدير الجودة وسلامة المرضى فواز الظافري، ومدير الموارد البشرية عبد الله جوهري.

واستعرض خلال جولته التفقدية، مجموعة من المشروعات، تضمنت خدمات صحية وتحسينية، ومشاريع توسعة وتطوير؛ للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية بالمستشفى.

واجتمع "النجمي" مع إدارة المستشفى ورؤساء الأقسام، بحضور مدير الصيانة بصحة جازان المهندس علي زكري، ومدير الإدارة الهندسية بالمستشفى المهندس ناصر العديني.

واستعرض الاجتماع المشاريع التي تنفذ، ومنها تطوير البنية التحتية وقسم الكلى الصناعية والبدء بتطوير قسم التأهيل الطبي، ومشروع تطوير مبنى النساء والولادة- قاعة التدريب والتعليم المستمر، وترميم وتطوير سكنات المستشفى، موجهًا المقاولين على زيادة الجهود وسرعة الإنجاز.

تأتي الزيارة ضمن متابعة مدير عام صحة جازان المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية بمستشفيات المنطقة، وحرصه على الوقوف على مراحلها التطويرية، مؤكدًا أن كل المستشفيات والمراكز الصحية بالمنطقة تشهد عددًا من البرامج التطويرية والتحسينية، ضمن خطة تطوير وتحسين شاملة.

ووجه "النجمي" شكره وتقديره لإدارة المستشفى، ولفريق العمل، على جهودهما المتميزة لخدمة المرضى والمراجعين.

مستشفى صامطة العام

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"النجمي" يتفقد المشاريع الجاري تنفيذها بمستشفى صامطة العام
سبق

زار مدير عام الشؤون الصحية في منطقة جازان الدكتور عبدالله بن أحمد النجمي، الأربعاء؛ عددًا من المشاريع الجاري تنفيذها بمستشفى صامطة العام.

وكان في استقبال "النجمي" عند وصوله: مدير المستشفى عبد الله عريشي، ومدير الجودة وسلامة المرضى فواز الظافري، ومدير الموارد البشرية عبد الله جوهري.

واستعرض خلال جولته التفقدية، مجموعة من المشروعات، تضمنت خدمات صحية وتحسينية، ومشاريع توسعة وتطوير؛ للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية بالمستشفى.

واجتمع "النجمي" مع إدارة المستشفى ورؤساء الأقسام، بحضور مدير الصيانة بصحة جازان المهندس علي زكري، ومدير الإدارة الهندسية بالمستشفى المهندس ناصر العديني.

واستعرض الاجتماع المشاريع التي تنفذ، ومنها تطوير البنية التحتية وقسم الكلى الصناعية والبدء بتطوير قسم التأهيل الطبي، ومشروع تطوير مبنى النساء والولادة- قاعة التدريب والتعليم المستمر، وترميم وتطوير سكنات المستشفى، موجهًا المقاولين على زيادة الجهود وسرعة الإنجاز.

تأتي الزيارة ضمن متابعة مدير عام صحة جازان المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية بمستشفيات المنطقة، وحرصه على الوقوف على مراحلها التطويرية، مؤكدًا أن كل المستشفيات والمراكز الصحية بالمنطقة تشهد عددًا من البرامج التطويرية والتحسينية، ضمن خطة تطوير وتحسين شاملة.

ووجه "النجمي" شكره وتقديره لإدارة المستشفى، ولفريق العمل، على جهودهما المتميزة لخدمة المرضى والمراجعين.

16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441
05:55 PM

"النجمي" يتفقد المشاريع الجاري تنفيذها بمستشفى صامطة العام

وجه المقاولين على زيادة الجهود وسرعة الإنجاز

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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زار مدير عام الشؤون الصحية في منطقة جازان الدكتور عبدالله بن أحمد النجمي، الأربعاء؛ عددًا من المشاريع الجاري تنفيذها بمستشفى صامطة العام.

وكان في استقبال "النجمي" عند وصوله: مدير المستشفى عبد الله عريشي، ومدير الجودة وسلامة المرضى فواز الظافري، ومدير الموارد البشرية عبد الله جوهري.

واستعرض خلال جولته التفقدية، مجموعة من المشروعات، تضمنت خدمات صحية وتحسينية، ومشاريع توسعة وتطوير؛ للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية بالمستشفى.

واجتمع "النجمي" مع إدارة المستشفى ورؤساء الأقسام، بحضور مدير الصيانة بصحة جازان المهندس علي زكري، ومدير الإدارة الهندسية بالمستشفى المهندس ناصر العديني.

واستعرض الاجتماع المشاريع التي تنفذ، ومنها تطوير البنية التحتية وقسم الكلى الصناعية والبدء بتطوير قسم التأهيل الطبي، ومشروع تطوير مبنى النساء والولادة- قاعة التدريب والتعليم المستمر، وترميم وتطوير سكنات المستشفى، موجهًا المقاولين على زيادة الجهود وسرعة الإنجاز.

تأتي الزيارة ضمن متابعة مدير عام صحة جازان المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية بمستشفيات المنطقة، وحرصه على الوقوف على مراحلها التطويرية، مؤكدًا أن كل المستشفيات والمراكز الصحية بالمنطقة تشهد عددًا من البرامج التطويرية والتحسينية، ضمن خطة تطوير وتحسين شاملة.

ووجه "النجمي" شكره وتقديره لإدارة المستشفى، ولفريق العمل، على جهودهما المتميزة لخدمة المرضى والمراجعين.

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