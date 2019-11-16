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أمطار صباحية تُنعش أجواء العاصمة وتنبيه "الأرصاد" يبشّر بمزيد

حالة سحب رعدية مُمطرة مع نشاط للرياح  وتدنٍّ في مدى الرؤية

شهدت العاصمة الرياض، صباح اليوم، أمطاراً خفيفة متفرقة ومتفاوتة من حي إلى آخر، وما زالت السماء غائمة مبشرة بمزيدٍ من الهطولات.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد، قد نبهت منطقة الرياض من حالة سحب رعدية مُمطرة مع نشاط للرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، في حالة تستمر إلى وقتٍ مبكرٍ من صباح غد الاحد .

وتشمل الحالة: الدوادمي والزلفي والعاصمة الرياض والقويعية والمجمعة والمزاحمية وشقراء وعفيف.

الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار صباحية تُنعش أجواء العاصمة وتنبيه "الأرصاد" يبشّر بمزيد
سبق

شهدت العاصمة الرياض، صباح اليوم، أمطاراً خفيفة متفرقة ومتفاوتة من حي إلى آخر، وما زالت السماء غائمة مبشرة بمزيدٍ من الهطولات.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد، قد نبهت منطقة الرياض من حالة سحب رعدية مُمطرة مع نشاط للرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، في حالة تستمر إلى وقتٍ مبكرٍ من صباح غد الاحد .

وتشمل الحالة: الدوادمي والزلفي والعاصمة الرياض والقويعية والمجمعة والمزاحمية وشقراء وعفيف.

16 نوفمبر 2019 - 19 ربيع الأول 1441
10:28 AM

أمطار صباحية تُنعش أجواء العاصمة وتنبيه "الأرصاد" يبشّر بمزيد

حالة سحب رعدية مُمطرة مع نشاط للرياح  وتدنٍّ في مدى الرؤية

ارشيفية
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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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277

شهدت العاصمة الرياض، صباح اليوم، أمطاراً خفيفة متفرقة ومتفاوتة من حي إلى آخر، وما زالت السماء غائمة مبشرة بمزيدٍ من الهطولات.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد، قد نبهت منطقة الرياض من حالة سحب رعدية مُمطرة مع نشاط للرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، في حالة تستمر إلى وقتٍ مبكرٍ من صباح غد الاحد .

وتشمل الحالة: الدوادمي والزلفي والعاصمة الرياض والقويعية والمجمعة والمزاحمية وشقراء وعفيف.

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