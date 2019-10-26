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وزير يمني: الحوثيون ينهبون حصص تموين برنامج الغذاء العالمي

دعا إلى العمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها

أكّد وزير الإعلام اليمني معمر مطهر الأرياني؛ أن ‏ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران مستمرة في سرقة حصص التموين الغذائي المخصصة من برنامج الغذاء العالمي لموظفي عدد من المصالح الحكومية، بينها مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر.

وقال "الأرياني": عدد من موظفي مؤسسة الثورة في صنعاء كشفوا عن تلقيهم اتصالات من برنامج الغذاء العالمي للمرة الثانية؛ للتأكد من وصول حصصهم الغذائية، مؤكدين عدم تسلّمهم أي مخصّصات للأشهر الثلاثة الأخيرة رغم إثارة القضية إعلامياً قبل أشهر إثر كشفهم عن عمليات نهب منظّم لمخصصاتهم طيلة الأشهر الماضية.

وطالب "الأرياني"؛ برنامج الغذاء العالمي بإعادة النظر في عمله بمناطق سيطرة الميليشيا الحوثية وتقييم أداء المنظمات "الوسيطة" التي تخضع في الغالب لسيطرة الميليشيا.

وشدّد على ضرورة مراجعة الأداء، والعمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها ممّن نهبت الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران مرتباتهم وفقدوا أعمالهم ومصادر دخلهم من جرّاء الحرب التي فجّرها الانقلاب.

الحوثيون وزير الإعلام اليمني

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وزير يمني: الحوثيون ينهبون حصص تموين برنامج الغذاء العالمي
سبق

أكّد وزير الإعلام اليمني معمر مطهر الأرياني؛ أن ‏ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران مستمرة في سرقة حصص التموين الغذائي المخصصة من برنامج الغذاء العالمي لموظفي عدد من المصالح الحكومية، بينها مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر.

وقال "الأرياني": عدد من موظفي مؤسسة الثورة في صنعاء كشفوا عن تلقيهم اتصالات من برنامج الغذاء العالمي للمرة الثانية؛ للتأكد من وصول حصصهم الغذائية، مؤكدين عدم تسلّمهم أي مخصّصات للأشهر الثلاثة الأخيرة رغم إثارة القضية إعلامياً قبل أشهر إثر كشفهم عن عمليات نهب منظّم لمخصصاتهم طيلة الأشهر الماضية.

وطالب "الأرياني"؛ برنامج الغذاء العالمي بإعادة النظر في عمله بمناطق سيطرة الميليشيا الحوثية وتقييم أداء المنظمات "الوسيطة" التي تخضع في الغالب لسيطرة الميليشيا.

وشدّد على ضرورة مراجعة الأداء، والعمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها ممّن نهبت الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران مرتباتهم وفقدوا أعمالهم ومصادر دخلهم من جرّاء الحرب التي فجّرها الانقلاب.

26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441
12:14 PM

وزير يمني: الحوثيون ينهبون حصص تموين برنامج الغذاء العالمي

دعا إلى العمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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أكّد وزير الإعلام اليمني معمر مطهر الأرياني؛ أن ‏ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران مستمرة في سرقة حصص التموين الغذائي المخصصة من برنامج الغذاء العالمي لموظفي عدد من المصالح الحكومية، بينها مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر.

وقال "الأرياني": عدد من موظفي مؤسسة الثورة في صنعاء كشفوا عن تلقيهم اتصالات من برنامج الغذاء العالمي للمرة الثانية؛ للتأكد من وصول حصصهم الغذائية، مؤكدين عدم تسلّمهم أي مخصّصات للأشهر الثلاثة الأخيرة رغم إثارة القضية إعلامياً قبل أشهر إثر كشفهم عن عمليات نهب منظّم لمخصصاتهم طيلة الأشهر الماضية.

وطالب "الأرياني"؛ برنامج الغذاء العالمي بإعادة النظر في عمله بمناطق سيطرة الميليشيا الحوثية وتقييم أداء المنظمات "الوسيطة" التي تخضع في الغالب لسيطرة الميليشيا.

وشدّد على ضرورة مراجعة الأداء، والعمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها ممّن نهبت الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران مرتباتهم وفقدوا أعمالهم ومصادر دخلهم من جرّاء الحرب التي فجّرها الانقلاب.

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