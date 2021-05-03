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"الغذاء والدواء": يجب ألا يتجاوز استهلاك الفرد من السكر 10% من إجمالي الطاقة

قالت في سؤال الهيئة عبر تويتر: الإكثار من السكريات يسبب العديد من المشاكل الصحية

نبهت هيئة الغذاء والدواء، من أن الإكثار من السكريات يسبب العديد من المشاكل الصحية، مثل السمنة وتسوس الأسنان.

وقالت عبر حسابها في تويتر، تحت عنوان "سؤال غذاء ودواء"، أنه يُفَضل التقليل من السكريات قدر الإمكان. وشددت على أنه يجب ألا يتجاوز استهلاك الفرد من السكر 10% من إجمالي الطاقة؛ أي ما يعادل 48 جرامًا يوميًّا.

هيئة الغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغذاء والدواء": يجب ألا يتجاوز استهلاك الفرد من السكر 10% من إجمالي الطاقة
سبق

نبهت هيئة الغذاء والدواء، من أن الإكثار من السكريات يسبب العديد من المشاكل الصحية، مثل السمنة وتسوس الأسنان.

وقالت عبر حسابها في تويتر، تحت عنوان "سؤال غذاء ودواء"، أنه يُفَضل التقليل من السكريات قدر الإمكان. وشددت على أنه يجب ألا يتجاوز استهلاك الفرد من السكر 10% من إجمالي الطاقة؛ أي ما يعادل 48 جرامًا يوميًّا.

03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
09:10 PM

"الغذاء والدواء": يجب ألا يتجاوز استهلاك الفرد من السكر 10% من إجمالي الطاقة

قالت في سؤال الهيئة عبر تويتر: الإكثار من السكريات يسبب العديد من المشاكل الصحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,401

نبهت هيئة الغذاء والدواء، من أن الإكثار من السكريات يسبب العديد من المشاكل الصحية، مثل السمنة وتسوس الأسنان.

وقالت عبر حسابها في تويتر، تحت عنوان "سؤال غذاء ودواء"، أنه يُفَضل التقليل من السكريات قدر الإمكان. وشددت على أنه يجب ألا يتجاوز استهلاك الفرد من السكر 10% من إجمالي الطاقة؛ أي ما يعادل 48 جرامًا يوميًّا.

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