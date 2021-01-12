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أمانة عسير: استمرار إغلاق الواجهة البحرية إلى السبت القادم

قالت: بناءً على رصد الأضرار الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة

أعلنت أمانة منطقة عسير اليوم، استمرار إغلاق الواجهة البحرية نظرًا للأضرار الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: تود أمانة عسير إشعار مرتادي الواجهة البحرية، أنه بناءً على رصد الأضرار الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة؛ فإنه سوف يستمر إقفال الواجهة البحرية إلى يوم السبت القادم للمعالجة، وستفتح بإذن الله يوم الأحد الموافق 4/ 6/ ١٤٤٢.

أمانة منطقة عسير

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أمانة عسير: استمرار إغلاق الواجهة البحرية إلى السبت القادم
سبق

أعلنت أمانة منطقة عسير اليوم، استمرار إغلاق الواجهة البحرية نظرًا للأضرار الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: تود أمانة عسير إشعار مرتادي الواجهة البحرية، أنه بناءً على رصد الأضرار الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة؛ فإنه سوف يستمر إقفال الواجهة البحرية إلى يوم السبت القادم للمعالجة، وستفتح بإذن الله يوم الأحد الموافق 4/ 6/ ١٤٤٢.

12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
12:38 PM

أمانة عسير: استمرار إغلاق الواجهة البحرية إلى السبت القادم

قالت: بناءً على رصد الأضرار الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت أمانة منطقة عسير اليوم، استمرار إغلاق الواجهة البحرية نظرًا للأضرار الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: تود أمانة عسير إشعار مرتادي الواجهة البحرية، أنه بناءً على رصد الأضرار الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة؛ فإنه سوف يستمر إقفال الواجهة البحرية إلى يوم السبت القادم للمعالجة، وستفتح بإذن الله يوم الأحد الموافق 4/ 6/ ١٤٤٢.

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