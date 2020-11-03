النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعرف على رحلة معتمري دول مجلس التعاون الخليجي لأداء العمرة أو الزيارة

ترحيب رسمي بالذين لديهم فحص PCR قبل دخولهم المملكة بأقل من 72 ساعة

نشرت وزارة الحج والعمرة ضوابط رحلة المعتمرين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لأداء العمرة أو زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والروضة الشريفة.

ورحبت وزارة الحج والعمرة عبر "تويتر" قائلةً: نرحب بالإخوة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين لديهم فحص PCR قبل دخولهم المملكة بأقل من ٧٢ ساعة وأنهوا العزل الاحترازي لأكثر من ٧٢ ساعة، بعد وصولهم والراغبين في أداء العمرة أو زيارة مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم- والروضة الشريفة، بالتسجيل من خلال ‎#تطبيق_اعتمرنا للحصول على التصاريح اللازمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تعرف على رحلة معتمري دول مجلس التعاون الخليجي لأداء العمرة أو الزيارة
سبق

نشرت وزارة الحج والعمرة ضوابط رحلة المعتمرين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لأداء العمرة أو زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والروضة الشريفة.

ورحبت وزارة الحج والعمرة عبر "تويتر" قائلةً: نرحب بالإخوة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين لديهم فحص PCR قبل دخولهم المملكة بأقل من ٧٢ ساعة وأنهوا العزل الاحترازي لأكثر من ٧٢ ساعة، بعد وصولهم والراغبين في أداء العمرة أو زيارة مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم- والروضة الشريفة، بالتسجيل من خلال ‎#تطبيق_اعتمرنا للحصول على التصاريح اللازمة.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
01:09 AM

تعرف على رحلة معتمري دول مجلس التعاون الخليجي لأداء العمرة أو الزيارة

ترحيب رسمي بالذين لديهم فحص PCR قبل دخولهم المملكة بأقل من 72 ساعة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
971

نشرت وزارة الحج والعمرة ضوابط رحلة المعتمرين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لأداء العمرة أو زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والروضة الشريفة.

ورحبت وزارة الحج والعمرة عبر "تويتر" قائلةً: نرحب بالإخوة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين لديهم فحص PCR قبل دخولهم المملكة بأقل من ٧٢ ساعة وأنهوا العزل الاحترازي لأكثر من ٧٢ ساعة، بعد وصولهم والراغبين في أداء العمرة أو زيارة مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم- والروضة الشريفة، بالتسجيل من خلال ‎#تطبيق_اعتمرنا للحصول على التصاريح اللازمة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,465
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,837
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,831
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,942

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

غسان محمد عسيلان
مخاطر الاستثمار في تركيا

مخاطر الاستثمار في تركيا

عبدالرحمن المرشد
جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

عبدالغني الشيخ
لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

حسن آل عمير
النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

علي آل شرمة
تحمُّل ضريبة المسكن..!

تحمُّل ضريبة المسكن..!

أحمد عجب
فاكهة الأبجدية-1

فاكهة الأبجدية-1

محمد الرطيان
"دبلوماسية البنغ بونغ"

"دبلوماسية البنغ بونغ"

عبدالسلام المشيطي
السنافر..!

السنافر..!

بدر الغامدي
الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

غسان محمد عسيلان
أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة