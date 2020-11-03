ورحبت وزارة الحج والعمرة عبر "تويتر" قائلةً: نرحب بالإخوة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين لديهم فحص PCR قبل دخولهم المملكة بأقل من ٧٢ ساعة وأنهوا العزل الاحترازي لأكثر من ٧٢ ساعة، بعد وصولهم والراغبين في أداء العمرة أو زيارة مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم- والروضة الشريفة، بالتسجيل من خلال ‎#تطبيق_اعتمرنا للحصول على التصاريح اللازمة.

نشرت وزارة الحج والعمرة ضوابط رحلة المعتمرين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لأداء العمرة أو زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والروضة الشريفة.

تعرف على رحلة معتمري دول مجلس التعاون الخليجي لأداء العمرة أو الزيارة عبدالرزاق البجالي سبق 2020-11-03 نشرت وزارة الحج والعمرة ضوابط رحلة المعتمرين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لأداء العمرة أو زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والروضة الشريفة. ورحبت وزارة الحج والعمرة عبر "تويتر" قائلةً: نرحب بالإخوة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين لديهم فحص PCR قبل دخولهم المملكة بأقل من ٧٢ ساعة وأنهوا العزل الاحترازي لأكثر من ٧٢ ساعة، بعد وصولهم والراغبين في أداء العمرة أو زيارة مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم- والروضة الشريفة، بالتسجيل من خلال ‎#تطبيق_اعتمرنا للحصول على التصاريح اللازمة.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442 01:09 AM

تعرف على رحلة معتمري دول مجلس التعاون الخليجي لأداء العمرة أو الزيارة ترحيب رسمي بالذين لديهم فحص PCR قبل دخولهم المملكة بأقل من 72 ساعة





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نشرت وزارة الحج والعمرة ضوابط رحلة المعتمرين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لأداء العمرة أو زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والروضة الشريفة.

ورحبت وزارة الحج والعمرة عبر "تويتر" قائلةً: نرحب بالإخوة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين لديهم فحص PCR قبل دخولهم المملكة بأقل من ٧٢ ساعة وأنهوا العزل الاحترازي لأكثر من ٧٢ ساعة، بعد وصولهم والراغبين في أداء العمرة أو زيارة مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم- والروضة الشريفة، بالتسجيل من خلال ‎#تطبيق_اعتمرنا للحصول على التصاريح اللازمة.