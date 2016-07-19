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"تعليم مكة" يطلق برنامج الروضات والحضانات الموسمية للحج

للعام الثالث على التوالي بالتعاون مع القطاعات الحكومية

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، برنامج الحضانات والروضات الموسمية للعام الثالث على التوالي؛ وذلك بالتعاون مع إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الحج.

وقال المدير العام للتعليم المكلف بمنطقة مكة المكرمة، فهد الزهراني، بعد توقيع عقود انطلاق الروضات الموسمية: "إنها انطلقت لعامها الثالث على التوالي، بالتعاون مع القطاعات الحكومية؛ ممثلة في إمارة مكة المكرمة، ووزارة الحج، والمشغلات، والمانحات بقطاع التعليم الأهلي".

وأضاف: "تم توقيع العقود لانطلاق الروضات؛ مساهمة من الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة في خدمة الحجاج والمعتمرين من خلال هذا المشروع الحيوي والهام، والذي سيُعني -بمشيئة الله- بتقديم خدمات لأطفال الحجاج بأعمار مختلفة".

وتابع المدير العام: "ستقدم لهم خدمات كاملة؛ ليست الإقامة فقط؛ بل التعليمية والصحية والترفيهية والغذائية، مع إقامة دائمة وآمنة". ‏‫

يُذكر أن الروضات والحضانات الموسمية تستهدف الأولاد من شهرين إلى 9 سنوات، والبنات من شهرين إلى 10 سنوات، وتم تجهيزها بالقرب من المشاعر المقدسة لسهولة وصول أهل الأطفال إليهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم مكة" يطلق برنامج الروضات والحضانات الموسمية للحج
سبق

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، برنامج الحضانات والروضات الموسمية للعام الثالث على التوالي؛ وذلك بالتعاون مع إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الحج.

وقال المدير العام للتعليم المكلف بمنطقة مكة المكرمة، فهد الزهراني، بعد توقيع عقود انطلاق الروضات الموسمية: "إنها انطلقت لعامها الثالث على التوالي، بالتعاون مع القطاعات الحكومية؛ ممثلة في إمارة مكة المكرمة، ووزارة الحج، والمشغلات، والمانحات بقطاع التعليم الأهلي".

وأضاف: "تم توقيع العقود لانطلاق الروضات؛ مساهمة من الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة في خدمة الحجاج والمعتمرين من خلال هذا المشروع الحيوي والهام، والذي سيُعني -بمشيئة الله- بتقديم خدمات لأطفال الحجاج بأعمار مختلفة".

وتابع المدير العام: "ستقدم لهم خدمات كاملة؛ ليست الإقامة فقط؛ بل التعليمية والصحية والترفيهية والغذائية، مع إقامة دائمة وآمنة". ‏‫

يُذكر أن الروضات والحضانات الموسمية تستهدف الأولاد من شهرين إلى 9 سنوات، والبنات من شهرين إلى 10 سنوات، وتم تجهيزها بالقرب من المشاعر المقدسة لسهولة وصول أهل الأطفال إليهم.

19 يوليو 2019 - 16 ذو القعدة 1440
08:01 PM
اخر تعديل
19 يوليو 2019 - 16 ذو القعدة 1440
11:27 PM

"تعليم مكة" يطلق برنامج الروضات والحضانات الموسمية للحج

للعام الثالث على التوالي بالتعاون مع القطاعات الحكومية

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، برنامج الحضانات والروضات الموسمية للعام الثالث على التوالي؛ وذلك بالتعاون مع إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الحج.

وقال المدير العام للتعليم المكلف بمنطقة مكة المكرمة، فهد الزهراني، بعد توقيع عقود انطلاق الروضات الموسمية: "إنها انطلقت لعامها الثالث على التوالي، بالتعاون مع القطاعات الحكومية؛ ممثلة في إمارة مكة المكرمة، ووزارة الحج، والمشغلات، والمانحات بقطاع التعليم الأهلي".

وأضاف: "تم توقيع العقود لانطلاق الروضات؛ مساهمة من الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة في خدمة الحجاج والمعتمرين من خلال هذا المشروع الحيوي والهام، والذي سيُعني -بمشيئة الله- بتقديم خدمات لأطفال الحجاج بأعمار مختلفة".

وتابع المدير العام: "ستقدم لهم خدمات كاملة؛ ليست الإقامة فقط؛ بل التعليمية والصحية والترفيهية والغذائية، مع إقامة دائمة وآمنة". ‏‫

يُذكر أن الروضات والحضانات الموسمية تستهدف الأولاد من شهرين إلى 9 سنوات، والبنات من شهرين إلى 10 سنوات، وتم تجهيزها بالقرب من المشاعر المقدسة لسهولة وصول أهل الأطفال إليهم.

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