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"جامعة الإمام" ردًا على تساؤلات حول نتائج الطلاب: لا أخطاء تمت مراجعتها إلكترونيًا

أكدت أن جميع القنوات الإلكترونية متاحة لطلبات إعادة النظر في الدرجات الممنوحة

أكدت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في ردها على ما تم تداوله حول وجود أخطاء في تسجيل نتائج طلاب الجامعة للتعليم عن بعد ؛ أنه من منطلق مسؤوليتها الوطنية - كإحدى المؤسسات التعليمية والجامعات العريقة في هذا الوطن الغالي - تطمئن أبناءها من الطلاب والطالبات ، بأن جميع النتائج تتم مراجعتها بعد رصدها - كما جرت عليه العادة في نظام العمادة-؛ للتأكد من استحقاق الطالب والطالبة للدرجة الممنوحة له من قِبل النظام، ومصداقيتها ودقتها بصورة لا تحتمل وقوع الخطأ - بإذن الله-.

وأفادت الجامعة بأن تصحيح الإجابات يتم إلكترونيًا، ومن ثم تطابق مع الإجابة النموذجية المعتمدة - والمبرمجة إلكترونيًا - من قِبل أستاذ المقرر زيادة في التحري والدقة .

ونوهت بأن الجامعة أتاحت جميع القنوات الإلكترونية للطلاب والطالبات لرفع طلبات إعادة النظر في الدرجات الممنوحة لهم، والتأكد من استحقاقهم لهذه الدرجات المرصودة لهم وفق إجابتهم؛ ويتم حاليًا التدقيق التقني في النتائج وسوف يعلن عن أي نتيجة تتوصل لها لجنة التدقيق، وهذا نظامٌ يكفل لمن يشك في مادة أو مادتين، لافتة إلى أن الأنظمة واللوائح والتعليمات تعمل عليها العمادة؛ فيما يخدم مصلحة الدارسين، ويمكن التقدم بالاعتراض أو طلب التصحيح عبر الوسائل المتاحة من المنزل ، وبإذن الله يُعدل أي خطأ يثبت في أي نتيجة مستحقة نظامًا ، عبر إشراف ومتابعة دقيقة ، من خلال لجنة مشكلة بهذا الخصوص؛ للتحقق من صحة الشكوى .

وأضافت أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية (الرسمية) الواردة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية التي أقرتها الدولة - حفظها الله - تجاه جميع من استغل هذه المطالبات للإساءة إلى كيان الجامعة وسمعتها- كإحدى مؤسسات الدولة التعليمية الرائدة - عبر الوسائل الإعلامية ؛ ومنها وسائل التواصل الاجتماعي .

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"جامعة الإمام" ردًا على تساؤلات حول نتائج الطلاب: لا أخطاء تمت مراجعتها إلكترونيًا
سبق

أكدت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في ردها على ما تم تداوله حول وجود أخطاء في تسجيل نتائج طلاب الجامعة للتعليم عن بعد ؛ أنه من منطلق مسؤوليتها الوطنية - كإحدى المؤسسات التعليمية والجامعات العريقة في هذا الوطن الغالي - تطمئن أبناءها من الطلاب والطالبات ، بأن جميع النتائج تتم مراجعتها بعد رصدها - كما جرت عليه العادة في نظام العمادة-؛ للتأكد من استحقاق الطالب والطالبة للدرجة الممنوحة له من قِبل النظام، ومصداقيتها ودقتها بصورة لا تحتمل وقوع الخطأ - بإذن الله-.

وأفادت الجامعة بأن تصحيح الإجابات يتم إلكترونيًا، ومن ثم تطابق مع الإجابة النموذجية المعتمدة - والمبرمجة إلكترونيًا - من قِبل أستاذ المقرر زيادة في التحري والدقة .

ونوهت بأن الجامعة أتاحت جميع القنوات الإلكترونية للطلاب والطالبات لرفع طلبات إعادة النظر في الدرجات الممنوحة لهم، والتأكد من استحقاقهم لهذه الدرجات المرصودة لهم وفق إجابتهم؛ ويتم حاليًا التدقيق التقني في النتائج وسوف يعلن عن أي نتيجة تتوصل لها لجنة التدقيق، وهذا نظامٌ يكفل لمن يشك في مادة أو مادتين، لافتة إلى أن الأنظمة واللوائح والتعليمات تعمل عليها العمادة؛ فيما يخدم مصلحة الدارسين، ويمكن التقدم بالاعتراض أو طلب التصحيح عبر الوسائل المتاحة من المنزل ، وبإذن الله يُعدل أي خطأ يثبت في أي نتيجة مستحقة نظامًا ، عبر إشراف ومتابعة دقيقة ، من خلال لجنة مشكلة بهذا الخصوص؛ للتحقق من صحة الشكوى .

وأضافت أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية (الرسمية) الواردة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية التي أقرتها الدولة - حفظها الله - تجاه جميع من استغل هذه المطالبات للإساءة إلى كيان الجامعة وسمعتها- كإحدى مؤسسات الدولة التعليمية الرائدة - عبر الوسائل الإعلامية ؛ ومنها وسائل التواصل الاجتماعي .

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
12:18 AM

"جامعة الإمام" ردًا على تساؤلات حول نتائج الطلاب: لا أخطاء تمت مراجعتها إلكترونيًا

أكدت أن جميع القنوات الإلكترونية متاحة لطلبات إعادة النظر في الدرجات الممنوحة

A A A
رائد القرفي - الرياض
0
915

أكدت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في ردها على ما تم تداوله حول وجود أخطاء في تسجيل نتائج طلاب الجامعة للتعليم عن بعد ؛ أنه من منطلق مسؤوليتها الوطنية - كإحدى المؤسسات التعليمية والجامعات العريقة في هذا الوطن الغالي - تطمئن أبناءها من الطلاب والطالبات ، بأن جميع النتائج تتم مراجعتها بعد رصدها - كما جرت عليه العادة في نظام العمادة-؛ للتأكد من استحقاق الطالب والطالبة للدرجة الممنوحة له من قِبل النظام، ومصداقيتها ودقتها بصورة لا تحتمل وقوع الخطأ - بإذن الله-.

وأفادت الجامعة بأن تصحيح الإجابات يتم إلكترونيًا، ومن ثم تطابق مع الإجابة النموذجية المعتمدة - والمبرمجة إلكترونيًا - من قِبل أستاذ المقرر زيادة في التحري والدقة .

ونوهت بأن الجامعة أتاحت جميع القنوات الإلكترونية للطلاب والطالبات لرفع طلبات إعادة النظر في الدرجات الممنوحة لهم، والتأكد من استحقاقهم لهذه الدرجات المرصودة لهم وفق إجابتهم؛ ويتم حاليًا التدقيق التقني في النتائج وسوف يعلن عن أي نتيجة تتوصل لها لجنة التدقيق، وهذا نظامٌ يكفل لمن يشك في مادة أو مادتين، لافتة إلى أن الأنظمة واللوائح والتعليمات تعمل عليها العمادة؛ فيما يخدم مصلحة الدارسين، ويمكن التقدم بالاعتراض أو طلب التصحيح عبر الوسائل المتاحة من المنزل ، وبإذن الله يُعدل أي خطأ يثبت في أي نتيجة مستحقة نظامًا ، عبر إشراف ومتابعة دقيقة ، من خلال لجنة مشكلة بهذا الخصوص؛ للتحقق من صحة الشكوى .

وأضافت أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية (الرسمية) الواردة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية التي أقرتها الدولة - حفظها الله - تجاه جميع من استغل هذه المطالبات للإساءة إلى كيان الجامعة وسمعتها- كإحدى مؤسسات الدولة التعليمية الرائدة - عبر الوسائل الإعلامية ؛ ومنها وسائل التواصل الاجتماعي .

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