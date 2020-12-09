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"البيئة" تطيح بـ25 حظيرة مخالفة لبيع حليب الإبل في جدة

للقضاء على ظاهرة انتشار بيعه بالشكل العشوائي والمسبب للأمراض

ضبطت لجنة ترأستها وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، وتضم عدة جهات حكومية، 25 حظيرة مخالفة للنظام تبيع حليب الإبل على الطرقات العامة بجدة.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة المهندس عادل بن مطلق الشيخ أن مكتب الوزارة بالتعاون مع اللجنة المشكلة لمنع بيع حليب الإبل قام بجولات تفتيشية رقابية استهدفت بائعي حليب الإبل على الطرقات والأسواق؛ لحصر المخالفين وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم، وذلك بالتعاون مع أمانة جدة وشرطة محافظة جدة وفرع وزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة وبمشاركة الجهات المشاركة ببلدية مليساء الفرعية، بلدية ذهبان الفرعية وإدارة النظافة والمرادم وإدارة الوقاية الصحية.

وأضاف المهندس "الشيخ" أنه تمت إزالة 25 حظيرة مخالفة، ومصادرة جميع الأواني ومنصات خاصة بيع حليب الإبل، وتم تطهير المواقع بالكامل، والرش بالمبيدات الحشرية، وذلك قرب الاستاد الرياضي بجنوب جدة وفي عسفان، كما ضبطت اللجنة عمالة مخالفة للنظام، وتم إعداد محضر بالواقعة من قبل اللجنة، وإيقاع المخالفات لعدم التزامهم بالتعهدات السابقة.

وأشار "الشيخ" إلى أن هذه الجولات التفتيشية تأتي سعياً من وزارة البيئة للقضاء على ظاهرة انتشار بيع الحليب بالشكل العشوائي الذي قد يكون سبباً في نقل كثير من الأمراض الخطيرة من الحيوان إلى الإنسان (الأمراض المشتركة)؛ مما يشكّل خطورة على الصحة، خاصة في ظل انعدام نظافة الأماكن والأوعية التي يتم بيع الحليب فيها، ما يتطلب تشديد الرقابة الصحية، وضبط ممارسة ذلك النشاط العشوائي.

وشددت الحملة على مكافحة عمليات البيع العشوائي لحليب الإبل في الطرقات، وضبط المخالفين، وإيقاع العقوبات اللازمة بحقهم.

وزارة البيئة والمياه والزراعة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة" تطيح بـ25 حظيرة مخالفة لبيع حليب الإبل في جدة
سبق

ضبطت لجنة ترأستها وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، وتضم عدة جهات حكومية، 25 حظيرة مخالفة للنظام تبيع حليب الإبل على الطرقات العامة بجدة.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة المهندس عادل بن مطلق الشيخ أن مكتب الوزارة بالتعاون مع اللجنة المشكلة لمنع بيع حليب الإبل قام بجولات تفتيشية رقابية استهدفت بائعي حليب الإبل على الطرقات والأسواق؛ لحصر المخالفين وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم، وذلك بالتعاون مع أمانة جدة وشرطة محافظة جدة وفرع وزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة وبمشاركة الجهات المشاركة ببلدية مليساء الفرعية، بلدية ذهبان الفرعية وإدارة النظافة والمرادم وإدارة الوقاية الصحية.

وأضاف المهندس "الشيخ" أنه تمت إزالة 25 حظيرة مخالفة، ومصادرة جميع الأواني ومنصات خاصة بيع حليب الإبل، وتم تطهير المواقع بالكامل، والرش بالمبيدات الحشرية، وذلك قرب الاستاد الرياضي بجنوب جدة وفي عسفان، كما ضبطت اللجنة عمالة مخالفة للنظام، وتم إعداد محضر بالواقعة من قبل اللجنة، وإيقاع المخالفات لعدم التزامهم بالتعهدات السابقة.

وأشار "الشيخ" إلى أن هذه الجولات التفتيشية تأتي سعياً من وزارة البيئة للقضاء على ظاهرة انتشار بيع الحليب بالشكل العشوائي الذي قد يكون سبباً في نقل كثير من الأمراض الخطيرة من الحيوان إلى الإنسان (الأمراض المشتركة)؛ مما يشكّل خطورة على الصحة، خاصة في ظل انعدام نظافة الأماكن والأوعية التي يتم بيع الحليب فيها، ما يتطلب تشديد الرقابة الصحية، وضبط ممارسة ذلك النشاط العشوائي.

وشددت الحملة على مكافحة عمليات البيع العشوائي لحليب الإبل في الطرقات، وضبط المخالفين، وإيقاع العقوبات اللازمة بحقهم.

09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
04:00 PM

"البيئة" تطيح بـ25 حظيرة مخالفة لبيع حليب الإبل في جدة

للقضاء على ظاهرة انتشار بيعه بالشكل العشوائي والمسبب للأمراض

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عبدالله الراجحي - جدة
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ضبطت لجنة ترأستها وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، وتضم عدة جهات حكومية، 25 حظيرة مخالفة للنظام تبيع حليب الإبل على الطرقات العامة بجدة.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة المهندس عادل بن مطلق الشيخ أن مكتب الوزارة بالتعاون مع اللجنة المشكلة لمنع بيع حليب الإبل قام بجولات تفتيشية رقابية استهدفت بائعي حليب الإبل على الطرقات والأسواق؛ لحصر المخالفين وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم، وذلك بالتعاون مع أمانة جدة وشرطة محافظة جدة وفرع وزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة وبمشاركة الجهات المشاركة ببلدية مليساء الفرعية، بلدية ذهبان الفرعية وإدارة النظافة والمرادم وإدارة الوقاية الصحية.

وأضاف المهندس "الشيخ" أنه تمت إزالة 25 حظيرة مخالفة، ومصادرة جميع الأواني ومنصات خاصة بيع حليب الإبل، وتم تطهير المواقع بالكامل، والرش بالمبيدات الحشرية، وذلك قرب الاستاد الرياضي بجنوب جدة وفي عسفان، كما ضبطت اللجنة عمالة مخالفة للنظام، وتم إعداد محضر بالواقعة من قبل اللجنة، وإيقاع المخالفات لعدم التزامهم بالتعهدات السابقة.

وأشار "الشيخ" إلى أن هذه الجولات التفتيشية تأتي سعياً من وزارة البيئة للقضاء على ظاهرة انتشار بيع الحليب بالشكل العشوائي الذي قد يكون سبباً في نقل كثير من الأمراض الخطيرة من الحيوان إلى الإنسان (الأمراض المشتركة)؛ مما يشكّل خطورة على الصحة، خاصة في ظل انعدام نظافة الأماكن والأوعية التي يتم بيع الحليب فيها، ما يتطلب تشديد الرقابة الصحية، وضبط ممارسة ذلك النشاط العشوائي.

وشددت الحملة على مكافحة عمليات البيع العشوائي لحليب الإبل في الطرقات، وضبط المخالفين، وإيقاع العقوبات اللازمة بحقهم.

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