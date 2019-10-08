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مقاتلة "F-16" كاملة التسليح للبيع

عرضتها إحدى الشركات الأمريكية

عرضت إحدى الشركات الأمريكية مقاتلة حربية من طراز «F-16» للبيع عبر موقعها الإلكتروني.

ووفقا لموقع «بيزنس إنسايدر»، فإن المقاتلة المصنوعة عام 1980 معروضة للبيع مقابل 8.5 مليون دولار، وهي تعمل بكامل طاقتها وغير منزوع منها السلاح.

وبحسب صحيفة "الرأي"، فإن الطائرة يتم تسويقها لمتعاقدي وزارة الدفاع الأمريكية ومقدمي الخدمات الجوية الذين يجرون اختبارات للبنتاغون والحكومات المتحالفة مع الولايات المتحدة، وسيجب على مشتري الطائرة الامتثال للوائح ومراقبة مَن يمكنه الوصول إلى نظام الأسلحة والحفاظ على سلامة الولايات المتحدة.

يُذكر أن المقاتلة «F-16» يتم استخدامها بوساطة سلاح الجو الأمريكي وغيره من حلفاء «الناتو»، ويوجد نحو 3000 طائرة منها تعمل في الخدمة في 25 دولة مختلفة.

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مقاتلة "F-16" كاملة التسليح للبيع
سبق

عرضت إحدى الشركات الأمريكية مقاتلة حربية من طراز «F-16» للبيع عبر موقعها الإلكتروني.

ووفقا لموقع «بيزنس إنسايدر»، فإن المقاتلة المصنوعة عام 1980 معروضة للبيع مقابل 8.5 مليون دولار، وهي تعمل بكامل طاقتها وغير منزوع منها السلاح.

وبحسب صحيفة "الرأي"، فإن الطائرة يتم تسويقها لمتعاقدي وزارة الدفاع الأمريكية ومقدمي الخدمات الجوية الذين يجرون اختبارات للبنتاغون والحكومات المتحالفة مع الولايات المتحدة، وسيجب على مشتري الطائرة الامتثال للوائح ومراقبة مَن يمكنه الوصول إلى نظام الأسلحة والحفاظ على سلامة الولايات المتحدة.

يُذكر أن المقاتلة «F-16» يتم استخدامها بوساطة سلاح الجو الأمريكي وغيره من حلفاء «الناتو»، ويوجد نحو 3000 طائرة منها تعمل في الخدمة في 25 دولة مختلفة.

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
10:33 AM

مقاتلة "F-16" كاملة التسليح للبيع

عرضتها إحدى الشركات الأمريكية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
15
11,609

عرضت إحدى الشركات الأمريكية مقاتلة حربية من طراز «F-16» للبيع عبر موقعها الإلكتروني.

ووفقا لموقع «بيزنس إنسايدر»، فإن المقاتلة المصنوعة عام 1980 معروضة للبيع مقابل 8.5 مليون دولار، وهي تعمل بكامل طاقتها وغير منزوع منها السلاح.

وبحسب صحيفة "الرأي"، فإن الطائرة يتم تسويقها لمتعاقدي وزارة الدفاع الأمريكية ومقدمي الخدمات الجوية الذين يجرون اختبارات للبنتاغون والحكومات المتحالفة مع الولايات المتحدة، وسيجب على مشتري الطائرة الامتثال للوائح ومراقبة مَن يمكنه الوصول إلى نظام الأسلحة والحفاظ على سلامة الولايات المتحدة.

يُذكر أن المقاتلة «F-16» يتم استخدامها بوساطة سلاح الجو الأمريكي وغيره من حلفاء «الناتو»، ويوجد نحو 3000 طائرة منها تعمل في الخدمة في 25 دولة مختلفة.

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,732
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,569
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,638
6.7 مليار دولار

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