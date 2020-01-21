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شركة تكرير بولندية تزيد مشتريات النفط من أرامكو

لى 400 ألف طن في إطار جهود تنويع مصادر الإمدادات

قالت شركة التكرير البولندية بي.كيه.ان أورلين يوم الثلاثاء إنها ستزيد مشتريات النفط الخام من أرامكو السعودية إلى 400 ألف من 300 ألف طن في إطار جهود لتنويع مصادر الإمدادات.

ووفق "رويترز"، تشتري أكبر شركة تكرير في بولندا معظم احتياجاتها من روسيا، لكنها بدأت في شراء النفط من أرامكو في 2016 بموجب عقد طويل الأجل.

النفط أرامكو أرامكو السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شركة تكرير بولندية تزيد مشتريات النفط من أرامكو
سبق

قالت شركة التكرير البولندية بي.كيه.ان أورلين يوم الثلاثاء إنها ستزيد مشتريات النفط الخام من أرامكو السعودية إلى 400 ألف من 300 ألف طن في إطار جهود لتنويع مصادر الإمدادات.

ووفق "رويترز"، تشتري أكبر شركة تكرير في بولندا معظم احتياجاتها من روسيا، لكنها بدأت في شراء النفط من أرامكو في 2016 بموجب عقد طويل الأجل.

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
02:08 PM

شركة تكرير بولندية تزيد مشتريات النفط من أرامكو

لى 400 ألف طن في إطار جهود تنويع مصادر الإمدادات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت شركة التكرير البولندية بي.كيه.ان أورلين يوم الثلاثاء إنها ستزيد مشتريات النفط الخام من أرامكو السعودية إلى 400 ألف من 300 ألف طن في إطار جهود لتنويع مصادر الإمدادات.

ووفق "رويترز"، تشتري أكبر شركة تكرير في بولندا معظم احتياجاتها من روسيا، لكنها بدأت في شراء النفط من أرامكو في 2016 بموجب عقد طويل الأجل.

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